Trygve Skaug spiller konsert før pandemi

(Foto: Øyvind Ganesh)

– Uten publikum kan vi bli hjemme

24.03.2022
- Red.

Vil markere at kulturscenene er i gang med ny kampanje.

– Vi ble veldig glade da Trine Rein tok kontakt med denne ideen, sier kommunikasjonsrådgiver hos GramArt, Lasse W. Fosshaug. GramArt er interesseorganisasjonen for artister, musikere og studioprodusenter. Trine Rein har det siste døgnet oppfordret kollegaer til å bli med på kampanjen som de kaller Back to live.

– Endelig får vi gjøre noe aktivt og positivt igjen, på vegne av medlemmene våre, medlemmene til alle de andre organisasjonene som støtter kampanjen, og alle som jobber med formidling av kultur, i hele landet, sier Fosshaug.
– Vi lever for å formidle musikk og kunst. Uten publikum kan vi bli hjemme, sier Skaug.

NEMAA – organisasjonen for bedrifter som driver med artistmanagement og bookingvirksomhet er også med på kampanjen. Joël Schwalenstöcker er styreleder i NEMAA og håper initiativet gjør at publikum flokker seg til salene igjen:
– Noen utøvere klarer seg selvfølgelig bra, de største artistene og skuespillerne trekker oftest fullt hus. Men i Norge har vi også alltid hatt et stort mellomsjikt med kunstnere som lever av det de gjør, men kanskje uten helt enorme omsetningstall. Det er disse som har merket nedgangen mest. Vi håper derfor å kunne bidra til at billettsalget tar seg opp igjen gjennom denne kampanjen, sier Schwalenstöcker i pressemeldingen.

Hashtagkampanje
Kampanjen har en egen video med artister som Chris Holsten og skuespiller Linn Skåber, med ord og musikk av henholdsvis Trygve Skaug og Inge Bremnes (se under). I forbindelse med kampanjen oppfordres scener og arrangører til å dele ut billetter og gavekort til kulturopplevelser rundt om i landet. Derfor heter kampanjen #backtolive, der tanken er at publikum skal vise fram sine kulturopplevelser. Dette skriver initiativtakerne i pressemeldingen.

GramartNemaaTrine Rein

