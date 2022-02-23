Joël Schwalenstöcker fra NEMAA og Tone Østerdal fra Norske Konsertarrangører.(Foto: Pressefoto / Camilla Engum Paulsen)

Norsk musikkbransje til Sveriges Radio: – Som å bli sluppet ut midtfjords og måtte svømme sjøl

23.02.2022
Guro Kleveland

Det sa Joël Schwalenstöcker fra foreningen NEMAA til Sveriges Radio i et innslag tirsdag om stimuleringsstøtteordningen i norsk kulturliv som stopper i februar.

Det har vært sterke reaksjoner i musikklivet de siste par ukene, etter at det ble klart at stimuleringsstøtteordningen fra regjeringen til kulturlivet stopper opp i februar, når det ikke lenger ligger smittevernsrestriksjoner til grunn for støtte.

Sveriges Radio P1 tok opp saken i sine kulturnyheter tirsdag formiddag, da de intervjuet Tone Østerdal, leder av Norske Konsertarrangører, og Joël Schwalenstöcker, leder av NEMAA (Norwegian Entertainment Managers and Agents Association) og bookingagent for FKP Scorpio Norge.

Østerdal sier til Sveriges Radio at situasjonen er alvorlig for mange.
– Selv om smittevernrestriksjonene i samfunnet er opphevet, er det ikke slik at krisen i musikkbransjen er over. Mange hadde trengt støtten fra stimuleringsordningen også i en periode framover, sier hun og peker på at manglende støtte kan bety et skred av avlysninger ettersom mange arrangører ikke tør å ta den økonomiske risikoen.

– Billettkjøperne kommer ikke tilbake over natten, sa Joël Schwalenstöcker til den svenske kringkasteren. – Man må skrive det i klartekst, det som alle vet – effektene av pandemien varer mye lenger enn selve pandemien.

I Sverige er støtten forlenget ut juni, nettopp for å skape sikkerhet for arrangører til å planlegge framover. Schwalenstöcker mener norske politikere bør kunne gjøre som de svenske, og endre den paragrafen som gjør at støtten ikke er gyldig uten restriksjoner.

Tirsdag kveld presiserte Trettebergstuen i et forum for musikkbransjen på Facebook at det på grunn av Stortingets vedtak ikke er lovlig å videreføre stimuleringsordningen når vi ikke har smittevernsrestriksjoner i samfunnet, men at «komp (kompensasjonsordningen, red. mrk.) har vi fått lov til å bevare ut februar, men så må den ligge i bero og tas opp igjen om det er faktiske Smitteregler».
– Da må vi bruke andre virkemidler. Derfor har vi altså 300 mill til kulturlivet, 100 fordeler jeg nå om få dager, etter innspill fra feltet sjøl, skriver hun.

Norsk kulturråd forvalter stimuleringsordningen for kultursektoren i samarbeid med Norsk filminstitutt, og opplyser på sine hjemmesider at «fra og med 13. februar legger ikke offentlige smittevernpålegg lenger begrensninger på kulturarrangementer. Søknader som inneholder arrangementer både før og etter 13. februar vil bli behandlet på vanlig måte, men kun arrangementer som fant sted i perioden med smittevernpålegg kan motta støtte etter forskriften.»

