SALT, Music Norway og Ballade med rådslag og fagtreff om musikklivets vei videre

Musikklivet kan åpne dørene igjen. Men hvordan ser veien og fremtiden ut for et hardt prøvet felt som skal i gang med business etter 22 måneder? Vi tar en fot i bakken på SALT i Oslo torsdag 10. februar fra ettermiddag til godt utpå kvelden.

Torsdag 10. februar fra 16.30 og godt utover kvelden inviterer SALT, Music Norway og Ballade til arrangementet Rådslag, der vi vil belyse flere problemstillinger musikklivet står i etter nesten to år i en ekstrem situasjon og tilnærmet stillstand.

Vi har med oss en rekke stemmer fra musikkbransjen og media, blant dem Filip Roshauw (journalist, initiativtaker Brakkesyke 2020), Morten Schwencke (journalist Aftenposten), Kristin Danielsen (Kulturrådet), Alexandra Archetti Stølen (Oslo World), Haley Shea (Sløtface), Marius Widerøe (Konsertsystemer AS, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) og Rhiannon Hovden Edwards (Virke Kultur).

Det var enorme forventninger til regjeringens framlegg av endringer i koronatiltak tirsdag 1. februar. Et kulturliv og en bransje som har vært mer eller mindre nedstengt i over 22 måneder kan begynne å åpne dørene for kunstnerne, crewene, publikum og de ansatte. En næring som har vært rammet hardt, om ikke hardest, av denne historisk, globalt omfattende og inngripende pandemien har skrevet, skreket og snakket med myndighetene og i offentligheten om behov for forutsigbarhet, støtteordninger og treffsikre tiltak og grep. Et felt som berører alle mennesker, men som gjentatte ganger har opplevd seg ikke hørt eller anerkjent av myndighetene, men snarere satt i frontlinjen med bare hender.

«Meter’n, munnbind og sunn fornuft» er det nye innbegrepet fra regjeringen.

– Nå kan endelig kulturarbeiderne gå tilbake på jobb. Tusenvis av mennesker som i praksis har hatt yrkesforbud, kan både bygge scener og stå på scener fra og med onsdag, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Antallsbegrensning og kohortinndelinger på arrangementer fjernes.

– På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes, sa Trettebergstuen. – På arrangement med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Men dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen vil også denne begrensningen bli borte om to uker.

Det innebærer at relativt store deler av musikklivet fortsatt skal holde stand – og avstand: «Meter’n, munnbind og sunn fornuft» er det nye innbegrepet fra regjeringen. Klubber og andre konsertarrangører som ikke har faste plasser er blant dem som må holde igjen en stund til.

Det vil ta tid før vi ser det fulle konsekvensbildet og virkningene av pandemien. Når vil musikklivet reise seg igjen? Når vil publikum være tilbake? Hvordan skal vi håndtere kompetanseflukten fra blant annet teknisk side av musikkbransjen? Hvordan fyller vi hullene etter de mange frilanserne i musikkbransjen – fra opphavere og utøvere til sceneteknisk crew og managere – som har måttet finne seg andre yrkesveier? Hva betyr dette for musikklivet vårt på lang sikt?

På Rådslag skal vi høre hvilke utfordringer musikkbransjen står overfor, drøfte, skryte og kanskje spille opp noen nye tanker og ideer. Vi skal snakke lobby, politikk og bransjens møte med myndighetene og virkemiddelapparatet. Og vi skal snakke om hvilke verktøy vi trenger for å komme i gang med business igjen.

Rådslag skjer på SALT i Oslo torsdag 10. februar fra 16.30 til 22.00, og er et gratis fagtreff. Følg med på Facebook-arrangementet for mer info og oppdateringer.



PROGRAM FOR RÅDSLAG torsdag 10. februar 16.30 – 22.00 på SALT, Oslo

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Rådslag er et gratis fagtreff for en blakk musikkbransje. Vi skal belyse noen problemstillinger, le, høre på hvilke utfordringer ulike deler av bransjen har, drøfte og kanskje spille opp noen nye tanker og ideer når vi nå skal komme i gang igjen.

Rådslag er i regi av Ballade og SALT Art & Music. Programmet er satt sammen av SALT, Ballade og Music Norway. Guro Kleveland er kveldens toastmaster og programleder.

Kl. 16.30 – 16.45 Filip Roshauw, kåseri

Hva er status og hvor er pulsen i norsk musikkbransje etter to års stillhet?

Filip Roshauw er musiker, journalist og skribent, PR-medarbeider i Oslo World og initiativtaker bak den digitale konsertserie-suksessen Brakkesyke 2020.

Kl. 16.45 – 18.00 Hvordan ser fremtidens musikkbransje ut?

Music Norway presenterer rapport og fremtidsscenarioer. Ledes av direktør for Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

Kl. 18.15 – 18.30 Kulturjournalist Morten Schwencke og pengestrømmen – hvor har milliardene tatt veien?

Morten Schwencke er kulturjournalist i Aftenposten, og har fulgt kulturlivet og pengestrømmen gjennom pandemien. Han kommer til Rådslag for å oppsummere funnene han har gjort.

Kl. 18.30 – 19.30 Musikkjournalist, -historiker og forfatter Arvid Skancke-Knutsen intervjuer bransjen

Hvordan er det egentlig å jobbe i livebransjen nå? Hva med utviklingen av nye artister og plateutgivelser? Hvordan er det å være artist med ambisjoner? Bransjen har vært nedstengt i to år og vi starter med blanke ark, bra eller dårlig?

Flere navn her er TBC, men disse er bekreftet:

Alexandra Archetti Stølen, Oslo World Music

Christina Jahren, Stageway/booking

Petter Flaten Eilertsen, Kafé Hærverk

Haley Shea, Sløtface

Marius Widerøe, Konsertsystemer AS/Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP)

20.00 – 20.20 Politikk, myndigheter og lobbyvirksomhet

Noen bransjer har vært “fredet” og har holdt det gående som “business as usual” gjennom hele pandemien. Kulturbransjen er taperne. Det har vært utfordrende bransjen å nå gjennom med sine behov hos politikere og myndigheter. Vi snakker med noen av de som har stått på barrikadene i opp og nedturer.

Joël Schwalenstöcker Nordic Live/NEMAA

Gry Bråtømyr Norsk jazzforum

Rhiannon Hovden Edwards Virke Kultur

20.30 – 21.00 Hvilke verktøy trenger bransjen? Del 1: Virkemiddelapparatet

Hvilke tanker har Norsk kulturråd når musikkbransjen skal gjenreises og hvilke erfaringer er gjort etter to år med pandemi?

Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd

Preben von der Lippe, fagansvarlig musikk, Norsk kulturråd

21.00 – 21.30 Hvilke verktøy trenger bransjen? Del 2: Panel ledet av Guro Kleveland, redaktør Ballade

Erik Brataas, Fono

Kathrine Synnes Finnskog, Music Norway

Anne Cecilie Winter, Oslo Kru

Stine Lieng, Musikkforleggerne

Erlend Mogård Larsen, SALT