Camilla Therese Karlsen samisk nyprod riksscenen

Illustrasjonsbilde: Den sjøsamiske danseren og multikunstneren Camilla Therese Karlsen er del av festkonserten Riksscenen har produsert i forbindelse med feiringen av Samefolkets dag 6. februar. Karlsens egen forestilling, "Čiegus bálggis/Skjult sti" vises også samme helg.(Foto: Christiane Meyer)

Kulturlivet i koronakrisen: Vi avlyser et OL hver uke

Publisert
30.01.2022

DEBATT: Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement fra 1. februar. Når kommer Norge etter? Hvor god tid synes dere vi har, regjering og helsemyndigheter?, spør daglig leder ved Riksscenen, Ane Carmen Roggen.

Av Ane Carmen Roggen, daglig leder ved Riksscenen

Ane Carmen Roggen, daglig leder på Riksscenen (Foto: Andreas Ulvo)

Nå fylles spaltene av nyhetssaker om smitte i skitroppen, utsatte flyreiser og fortvilte landslagsutøvere. Hele nasjonen føler med våre dyktige idrettshåp som brått står i stor usikkerhet. Har alle forberedelser vært til ingen nytte? Skal sjansen glippe nå, rett før startstreken? Så mye står på spill, et vinter-OL kommer bare hvert 4. år!

News flash: I kulturlivet har det hver eneste uke de siste to år blitt avlyst et OL, uten at det har blitt noen store nyhetssaker av det. For slik fungerer det i kunst- og kulturfeltet: Briljante skapende utøvere på høyt internasjonalt nivå, dyktige fagfolk og brennende idealister jobber i årevis mot et mål, og gir alt de har for å realisere denne ene, skinnende muligheten.

Vi satser fremdeles, og Trettebergstuen, jeg tror du vet dette: For hver eneste dag med restriksjoner mister noen en gyllen sjanse som aldri, aldri kommer igjen.

En hovedrolledebut som endelig skal åpne dørene for en internasjonal karriere. Et 100-årsjubileum der hundrevis av mennesker har forberedt seg på å framføre et bestillingsverk utviklet over flere år. En festivaluke som engasjerer en hel by året gjennom. Et lykketreff av en turné som oppvarmingsband med dine største helter. En platelansering som er resultat av mange års arbeid og egeninvestering. En musikaloppsetning som vil holde hundrevis av mennesker i arbeid og gi uforglemmelige opplevelser til mange titalls tusen publikummere.

Vi har sett så mange drømmer falle i grus disse årene. Den siste kneika over jul var tøff og uforståelig; der regjeringen tidlig i desember felte dom over hele høysesongen uten vilje til å tilpasse eller revurdere etter hvert som kunnskapsgrunnlaget endret seg. Hva skyldtes det? Redsel for å framstå vaklende? Vel, vær klar over hva det koster.

Det er fortsatt OL i morra, det er alltid et OL i morra. Hver eneste helg framover står noen klare til å realisere sitt prosjekt, fruktene av lang tids arbeid.

Vi står og spinner i gropa. Vær så snill å ikke somle nå, noen kan fortsatt rekke flyet sitt.

Publikum foran Orange scene på Roskildefestivalen i Danmark.

Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement

Full åpning hos danskene fra 1. februar.

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening

Koronakrisen: Små lettelser for kulturlivet. Men «en fabelaktig mangel på tillit», sier NTO-leder

Lettelser og lettelse i kulturlivet. Men fortsatt dårlige nyheter, sier Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

Stillbilde fra Margretes video Fish Hooks.

Forakt og tretthet i kulturlivet: Ikke bare pandemien som truer

Kollektiv groundhog day på dag 666. Kulturlivets fatigue er et alvorlig faretegn som politikken må ta på alvor nå.

Illustrasjonsfoto. Konsert med Leif Ove Andsnes på Keiservarden i Bodø under Nordland Musikkfestuke

Kulturens uutholdelige letthet

KOMMENTAR FRA BALLADE: Vi må bruke pandemien som et moment til å anerkjenne kunsten og kulturen i samfunnets, generasjonenes og...

Et kulturelt bysentrum for hele landets kulturarv

Denne helgen har Rikssenen feiret 10-årsjubileum med bestillingverk, fotoutstillinger og lydinstallasjoner. – Jeg har aldri jobbet et sted som har...

Et kulturelt bysentrum for hele landets kulturarv

Denne helgen har Rikssenen feiret 10-årsjubileum med bestillingverk, fotoutstillinger og lydinstallasjoner. – Jeg har aldri jobbet et sted som har...

