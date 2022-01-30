Kulturlivet i koronakrisen: Vi avlyser et OL hver uke

DEBATT: Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement fra 1. februar. Når kommer Norge etter? Hvor god tid synes dere vi har, regjering og helsemyndigheter?, spør daglig leder ved Riksscenen, Ane Carmen Roggen.

Av Ane Carmen Roggen, daglig leder ved Riksscenen

Nå fylles spaltene av nyhetssaker om smitte i skitroppen, utsatte flyreiser og fortvilte landslagsutøvere. Hele nasjonen føler med våre dyktige idrettshåp som brått står i stor usikkerhet. Har alle forberedelser vært til ingen nytte? Skal sjansen glippe nå, rett før startstreken? Så mye står på spill, et vinter-OL kommer bare hvert 4. år!

News flash: I kulturlivet har det hver eneste uke de siste to år blitt avlyst et OL, uten at det har blitt noen store nyhetssaker av det. For slik fungerer det i kunst- og kulturfeltet: Briljante skapende utøvere på høyt internasjonalt nivå, dyktige fagfolk og brennende idealister jobber i årevis mot et mål, og gir alt de har for å realisere denne ene, skinnende muligheten.

Vi satser fremdeles, og Trettebergstuen, jeg tror du vet dette: For hver eneste dag med restriksjoner mister noen en gyllen sjanse som aldri, aldri kommer igjen.



En hovedrolledebut som endelig skal åpne dørene for en internasjonal karriere. Et 100-årsjubileum der hundrevis av mennesker har forberedt seg på å framføre et bestillingsverk utviklet over flere år. En festivaluke som engasjerer en hel by året gjennom. Et lykketreff av en turné som oppvarmingsband med dine største helter. En platelansering som er resultat av mange års arbeid og egeninvestering. En musikaloppsetning som vil holde hundrevis av mennesker i arbeid og gi uforglemmelige opplevelser til mange titalls tusen publikummere.

Vi har sett så mange drømmer falle i grus disse årene. Den siste kneika over jul var tøff og uforståelig; der regjeringen tidlig i desember felte dom over hele høysesongen uten vilje til å tilpasse eller revurdere etter hvert som kunnskapsgrunnlaget endret seg. Hva skyldtes det? Redsel for å framstå vaklende? Vel, vær klar over hva det koster.

Det er fortsatt OL i morra, det er alltid et OL i morra. Hver eneste helg framover står noen klare til å realisere sitt prosjekt, fruktene av lang tids arbeid.

Vi står og spinner i gropa. Vær så snill å ikke somle nå, noen kan fortsatt rekke flyet sitt.