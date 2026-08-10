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Gitarist Martin Borge i Sakte, fallende mottar Jazzintro-prisen fra daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Jazzintro-finalen ble gjennomført på Moldejazz 14. juli, og Sakte, fallende ble bandet som kan kalle seg Årets unge jazzmusikere de neste to årene. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

NotisBransjen

Nytt fra sommeren: Bandet Sakte, fallende er Årets unge jazzmusikere 2026

Guro Kleveland
Publisert
10.08.2026 16:27
Skrevet av
Guro Kleveland

«Vi er Sakte, fallende. Fast, løst og eklektisk. Musikk som er inspirert av alt fra ambient og hard støy til country og bossa.»

Det ble en svært så spennende Jazzintro-finale da bandene Idiotek, Unmothered, Wilhelm III og Sakte, fallende spilte om tittelen Årets unge jazzmusikere 2026 under Moldejazz i juli, skrev Norsk jazzforum til oss i ferien. Det ble Sakte, fallende som stakk av med seieren.

«Vi er Sakte, fallende. Fast, løst og eklektisk. Musikk som er inspirert av alt fra ambient og hard støy til country og bossa», har det bergensbaserte bandet sagt om sin musikalske ambisjon.

Jazzintro-juryen hørte nok både ambisjonene og visjonene til Sakte, fallende, etter juryens dom å dømme.
– Bandet leverte et helstøpt sett med stor variasjon og tydelig sound, uttalte juryen. – De låter som et band med nærmest telepatisk samspill, og har en stor musikalsk egenart. Musikerne viser modenhet, tør å sette seg selv og musikken på spill og er kollektivt sterke. Musikken bærer preg av at det er en nysgjerrig gjeng med overraskende og originale ideer.

Juryen understreket også at alle de fire finalistene representerer et ungt jazz-Norge med et høyt nivå og stort mangfold: – Fremtiden er lys!

Sakte, fallende selv var svært fornøyde med å ha kapret Jazzintro-prisen og med det tittelen Årets unge jazzmusikere 2026:
– Veldig, veldig kult. For elleve år siden var jeg her som frivillig. Da var jeg på Jazzintro, og syntes det var dritfett. Så det er litt sykt egentlig, å stå her nå, sa gitarist Martin Borge da bandet mottok prisen. I tillegg til Borge består Sakte fallende av Sune Dommersnes på gitar, Erlend Markhus på kontrabass og Herman Kirkenær Krogh på trommer.

Sakte, fallende vant Jazzintro 2026. – Det er litt sykt egentlig, å stå her nå. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

I tillegg til den gjeve tittelen får bandet en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med en lengre festivalturné neste år, og et tilrettelagt introprogram.

Juryen bestod av saksofonist Signe Emmeluth, bassist Ola Høyer, trompetist Didrik Ingvaldsen og trommeslager Siv Øyunn Kjenstad.

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