Nytt fra sommeren: Bandet Sakte, fallende er Årets unge jazzmusikere 2026

«Vi er Sakte, fallende. Fast, løst og eklektisk. Musikk som er inspirert av alt fra ambient og hard støy til country og bossa.»

Det ble en svært så spennende Jazzintro-finale da bandene Idiotek, Unmothered, Wilhelm III og Sakte, fallende spilte om tittelen Årets unge jazzmusikere 2026 under Moldejazz i juli, skrev Norsk jazzforum til oss i ferien. Det ble Sakte, fallende som stakk av med seieren.

«Vi er Sakte, fallende. Fast, løst og eklektisk. Musikk som er inspirert av alt fra ambient og hard støy til country og bossa», har det bergensbaserte bandet sagt om sin musikalske ambisjon.

Jazzintro-juryen hørte nok både ambisjonene og visjonene til Sakte, fallende, etter juryens dom å dømme.

– Bandet leverte et helstøpt sett med stor variasjon og tydelig sound, uttalte juryen. – De låter som et band med nærmest telepatisk samspill, og har en stor musikalsk egenart. Musikerne viser modenhet, tør å sette seg selv og musikken på spill og er kollektivt sterke. Musikken bærer preg av at det er en nysgjerrig gjeng med overraskende og originale ideer.

Juryen understreket også at alle de fire finalistene representerer et ungt jazz-Norge med et høyt nivå og stort mangfold: – Fremtiden er lys!

Sakte, fallende selv var svært fornøyde med å ha kapret Jazzintro-prisen og med det tittelen Årets unge jazzmusikere 2026:

– Veldig, veldig kult. For elleve år siden var jeg her som frivillig. Da var jeg på Jazzintro, og syntes det var dritfett. Så det er litt sykt egentlig, å stå her nå, sa gitarist Martin Borge da bandet mottok prisen. I tillegg til Borge består Sakte fallende av Sune Dommersnes på gitar, Erlend Markhus på kontrabass og Herman Kirkenær Krogh på trommer.

I tillegg til den gjeve tittelen får bandet en lanseringspakke fra Norsk jazzforum med en lengre festivalturné neste år, og et tilrettelagt introprogram.

Juryen bestod av saksofonist Signe Emmeluth, bassist Ola Høyer, trompetist Didrik Ingvaldsen og trommeslager Siv Øyunn Kjenstad.