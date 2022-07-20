Joakim Rainer Trio til topps i Jazzintro 2022

Fire band kjempet i finalen under Moldejazz onsdag ettermiddag, men Joakim Rainer Trio overbeviste juryen med overskudd og lekenhet: – De inviterer oss inn i sitt finurlige univers, sa juryen i sin begrunnelse.

– Vi har nettopp spilt inn plate, og dette hjelper oss kjempemasse. Vi er alle i startfasen av en karriere, forteller pianist Joakim Rainer Petersen. Alle de tre bandmedlemmene har nettopp avsluttet studier ved jazzlinja i Trondheim.

Trommeslager Rino Sivathas er selv fra Molde, og spilte på hjemmebane med hele familien til stede: – Det var skikkelig kult å spille i Molde, sa han til Norsk jazzforum etter finalen. Alexander Riris er trioens kontrabassist.

Siden programmet startet opp i 1998 har Jazzintro vært viktig for å løfte fram og synliggjøre talenter i norsk jazz. I dag kjempet Bento Box Trio, Joakim Rainer Trio, Ototoi og Stenøien/Hjemmen/Heide Bø i finalen på Moldejazz om lanseringspakke, mentorprogram, stipend på 150 000 kroner – og om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022.



Juryen trakk fram at bandet framfører «utfordrende komposisjoner med harmonisk og rytmisk kompleksitet»: Du må involvere deg som lytter, og når du gjør det får du en veldig mangfoldig tonal opplevelse, uttaler juryen i pressemeldingen fra Norsk jazzforum, der de også peker på at musikerne er samspilte og har en tydelig dialog med hverandre, og spiller solid og energisk musikk.

De neste to årene vil Joakim Rainer Trio – Årets unge jazzmusikere 2022 – blant annet reise på turné i regi av Norsk jazzforum, innlemmes i en skreddersydd mentorordning med støtte fra Talent Norge og få med seg 150 000 stipendkroner fra Gramo.

Juryen i Jazzintro 2022 har bestått av bassist Ellen Brekken, trommeslager Dag Magnus Narvesen, tablasspiller Sanskriti Shrestha og saksofonist Ivan Mazuze samt fagansvarlig i Norsk jazzforum, Roy Jahrn Holtan som jurysekretær.

Mange av dagens store jazznavn har tidlig i karrieren deltatt i Jazzintro, blant dem Mathias Eick, Anja Lauvdal, Gard Nilssen, Marius Neset, Hanna Paulsberg og Morten Qvenild. Blant tidligere vinnere er Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country, Megalodon Collective og Kongle Trio. Norsk jazzforum og fem av landets jazzfestivaler står bak Jazzintro; Vossa Jazz, Maijazz, Nattjazz, Kongsberg Jazzfestival og Moldejazz.