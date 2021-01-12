Oppdatert, herlig indisk og norsk side om side

«Merge Emerge» er et oppløftende tidsbilde, mye åpnere, energisk og fargerik enn tida den slippes i. Heldigvis.

Anmeldt: DIV. ARTISTER – LP (digital utgivelse) – «Merge Emerge» (Digital Diaspora)

Har vi noe godt norsk ord for «emerging»? Oppkomme? Ordleken i tittelen som fletter sammen blanding og noe som stiger opp er like fiffig som musikkblandinga her. Dette er samleplata som viser hvor åpen og mangslungen de elektroniske musikkscenene – jeg kan ikke kalle dem undergrunn, men nettopp tittelen antyder at de ikke er store kommersielle navn heller – kan være. Jeg visste det om de fleste norske artistene som er med på plata, men trengte en påminnelse, ei ramme som gjorde det enda mer spennende å følge dem. Og sjølsagt stemmer det for de indiske artistene som er med på plata her, men noen må åpne den porten for deg, ikke sant?

«Merge Emerge» er satt sammen av én norsk og én indisk kurator. Endre Dalen er skribent og musikkentusiast, og Samrat B aka Audio Pervert (IN) er DJ/produsent. Sistnevnte har remiksa noen av sporene her. All musikken er gitt ut for første gang med denne samleren.

Høydepunkt for meg: Kontrasten mellom den organiske, utprøvende, nesten meditative Jamblus ramlende «Aras» og iskalde Lárus Sigurvins jungle. Sigurvins intro på låta «Svifandi» blir en intro til hele samleren, og treffer lystsenteret mitt umiddelbart. Dette! Vil jeg ha mer av! Med lyden av metalltank og kalde stjerner er den islandskklingende (men norgesbaserte, da, regner jeg med) et nytt bekjentskap for meg. Og dét er jo den beste oppgaven slike presentasjonsplater kan ha: Å introdusere meg, lytteren for noe nytt, å utvide lyttehorisonten.

Kontrasten mellom de to nevnte sporene fyller klisjeene om hvordan vi gjerne oppfatter sider ved kulturene i de to forskjellige landene. Det lyder som om Jamblus har samplet, eller etterligna, og manipulert noen tradisjonelle indiske perkusjonsinstrumenter, nemlig. Men! Mangfoldet i lyd og uttrykk på denne plata motbeviser i hovedsak klisjeene.

Det er rot i ett av de norske sporene, av Christabelle, det er strengt i indiske zequenx’ monotoni – disse to er kanskje platas svakeste. Men først og fremst får de fleste låtene her forsterka fargevalørene i klangene sine ved å komme på rekke etter hverandre. Enkelte krever mye av deg for å ikke bare bli kjedelige og plagsomme, men de gode låtene her gjør det mer enn verdt det. Passende nok har også avslutningssporet blitt en nyoppdaga favoritt; en deilig opplevelse levert av indiske Mo Frillz. Og innimellom ligger interessant krydder i form av remikser gjort av den indiske kuratoren, på de norske traverne Mungolian Jetset og Center of the Universe.

Les om «Merge Emerge», alle artistene, og folkene bak utgivelsen her.

Dette prosjektet skal være gjennomført helt uten støttepenger og hjelp fra større aktører, det er et lite, nytt label som har satt i gang en utveksling fordi de har tro på musikken de vil vise fram. Jeg vil tillegge, og aner at det er noe av dette de også har med seg som verdier, at «Merge Emerge» også viser hvor globale vi mennesker er, djupest sett. Også når vi viser fram våre særegenheter. Jeg oppfordrer dem bare til å fortsette.

Det er lett å legge merke til nye favoritter når de kontrasterer den grå, uttværende tida vi lever i nå så til de grader som denne rekka av 13 spor gjør. Ikke minst når hele verdenssituasjonen kaster internasjonal kulturutveksling to skritt tilbake for hvert nye smitteverntiltak som dukker opp om dagen.

Derfor: Bruk en drøy time og blir oppdatert på et mangfold av elektronisk musikk. Og til utgiverne: Det er sikkert en krevende jobb, ikke minst med stadig stengte grenser. Men jeg vil gjerne se framgangsmåten deres som inngang til flere scener, flere steder i verden.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F904342315&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500