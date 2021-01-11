India møter Norge i ny musikkserie som skal vise fram særegne sjangerscener over hele verden

Gir ut musikk som bobler opp fra scener over hele verden

Publisert
11.01.2021
- Red.

Ny, norsk label satser på sjangerinnsidere som kuratorer. Først ut er et møte mellom norsk og indisk klubbmusikk under navnet «Merge Emerge».

Merge Emerge skal være verdens første samleplate der indisk og norsk elektronisk musikk opptrer side ved side. På samleren finnes mangfoldige diskonavn som har preget scenen i flere tiår; som Mungolian Jetset, såvel som noe yngre navn i Unganisha og Bendik Baksaas. Se hele lista, inkludert de indiske navnene, nederst i saken.

– Artistene, på begge sider, har masse til felles, og den ene tingen som skiller dem er nasjonaliteten. Jeg vil bli overraska om noen med et trent elektronisk musikkøre kan slå fast nasjonaliteten på et eneste av disse sporene, mener Endre Dalen.

Digital Diaspora heter labelprosjektet til Endre Dalen, og han opplyser at dette er hans første utgivelse på sitt nye, uavhengige osloselskap. Internasjonalt fronter han og den indiske produsenten Audio Pervert seg med målet om å utvikle musikk som kommer opp til overflata fra hele verden.
– Kuratering i samarbeid med scenespesifikke innsidere er hovedtilnærminga, skriver Dalen. I ei pressemelding til Ballade.no skriver han at de har funnet fargerike, energiske spor til «Merge Emerge».

Makker, kurator og produsent Audio Pervert sier at
– Merge Emerge er legemliggjørelse av den framgangsrike elektroniske musikkulturen og talentene som er til stede i begge landene.

Merge Emerge er ute nå med musikk av følgende artister: Lárus Sigurvin N / zequenx IN / Paraphoniks featuring Azamaan Hoyvoy IN / Bendik Baksaas & Nolen N / Jamblu IN / Pulpy Shilpy IN / Center Of The Universe N / Unganisha N/Kenya / Christabelle Sandoo N / Mungolian Jet Set N / Audio Pervert IN / Mo Frillz IN

Relaterte saker

Bernt + Labdi = Unganisha

Overraskelser å danse til

Alt startet i Afrika. Vi anmelder duoen Unganisha, som tok med kenyansk tradisjon og overflødighetsdisco til en liten pub i...

Flere saker

The Dogs Foto: Kroa i Bø

Har klubbene en fremtid?

Et manglende tannhjul i maskineriet, et bristende ledd i korthuset eller den aller første dominobrikken som faller − kjent problem...

ISÁK

ISÁK: It šát duolmma mu

ISÁK-nammasaš joavkku nuppi skearru namma lea «Roasut». Dás váldet ovdan lossa fáttáid otná servvodagas, nugo áitagat, vahágat ja vuoittáhallamat. Joavkku...

En samlet bransje står bak forslaget. Bak f.v.: Larry Bringsjord (FONO), Hans Ole Rian (MFO), Jørgen Karlstrøm (Norsk komponistforening), Kai Robøle (Musikkforleggerne). Foran f.v.: Knut Aafløy (NA), Ingrid Kindem (NOPA), Elin Aamodt (GramArt) og Sæmund Fiskvik (NORA). Foto: Lasse W. Fosshaug.

DAB-radio uten innholdskrav?

I løpet av 2017 vil Norge som eneste land i verden kun ha et digitalt riksdekkende radionett. Når DAB-radio innføres vil...