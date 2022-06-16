Julie Falkevik Tungevåg overrasket med Kardemommestipendet på Miniøya

Komponist og tekstforfatter fra bandet Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 fikk stipendet som skal stimulere til videre arbeid med musikk for barn.

Falkevik Tungevåg kommenterte selv i sosiale medier etter den overraskende prisoverrekkelsen at det var en stor ære å motta Kardemommestipendet, og at å skrive og spille live for barn er noe av det morsomste hun vet om. «Kidsa er det beste publikumet», kommenterte hun, og sa at stipendpengene skal gå «rett inn i den neste plata til Du og jeg og vi 2-3-4 «.

Dette sier juryen om vinneren av Kardemommestipendet:

Julie Falkevik Tungevåg er både komponist og tekstforfatter i bandet Du og jeg og vi 2 – 3 – 4, sammen med Ellen Brekken og Elisabeth Mørland Nesset. De er aktive både i studio, med å lage musikk og holde konserter. Bandet er hardtarbeidende og tar barna på alvor, og de ønsker å vise frem bredde og mangfold i musikken. Deres første album, Krokodille i baksetet, kom ut i 2017. Andrealbumet, Balkongfest, kom ut i 2021 og ble nominert til Spellemann.

Fremover har de mange planer om å lage og spille inn ny musikk og en utvikle en sangbok. Vi gratulerer Julie med stipendet og håper at det kan inspirere til videre arbeid med musikk for barn!

Daniela Reyes Holmsen var et av juryens medlemmer i år, og overrakte prisen på Miniøyas scene i Tøyenparken i Oslo sist helg sammen med styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen.

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og administreres av NOPA. Stipendet har blitt delt ut siden 1988, men ble fra og med 2020 gitt til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller ungdom. Stipendet er på NOK 50 000, og betegnes som reise- eller arbeidsstipend. NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, opplyser foreningen for komponister og tekstforfattere.

