Små Grå med ny kortfilm: Vi vil lage noe som er fint! Med undring, og med hjerte for Mennesket.

Trioen Små Grå lager konserter de like gjerne kaller scenekunst, og er opptatt av hvordan det musikalske i oss manifester seg i det hverdagslige. Nå har de laget ny musikk-kortfilm sammen med kunstner Kim Hiorthøy.

Musikkvideoen, eller snarere musikk-kortfilmen, heter «Små Grå Film 2» – og er, som tittelen indikerer, nummer to i en serie på tre korte musikkfilmer trioen gjør i samarbeid med Hiorthøy. Og her på Ballade.no har kortfilmen premiere denne helgen.

– Det er en film som viser Små Grå og vårt uttrykk, men den viser også klipp og musikk som peker på det mellommenneskelige som vi liker å jobbe med i våre forestillinger, forteller gruppas Mai Elise Solberg til Ballade.

– Vi har lenge hatt en plan om å sette Små Grås musikk til film, fordi den visuelle delen av prosjektet vårt er så viktig. Vi vil sette mennesket på display. Vi finner fram til musikken i det vi ser og hører hver dag, i omgivelsene våre og i kommunikasjonen med andre, og belyser det musikalske ved oss mennesker.

– Det var åpenbart for oss at vi skulle invitere med oss Kim Hiorthøy på dette filmprosjektet. Filmen vises under vår ferskeste forestilling, «Vemodig Disco», som vi turnerer med for tiden. Hiorthøy har et blikk på menneskene, en unik teft for timing, og en musikalitet som vi beundrer.

Små Grå er sangerne, musikerne og scenekunstnerne Nina Mortvedt, Benedikte Kruse og Mai Elise Solberg.

– Vi baker selve livet inn i musikken, både de store eksistensielle tingene vi alle baler med, men også helt hverdagslige og prosaiske ting, som et kremt eller en høflig småprat med en annen mamma i barnehagen.

– Mer enn noen gang trenger vi mennesker å kjenne at vi hører hjemme blant andre mennesker. Ensomhet er et problem i samfunnet, som får store konsekvenser både for enkeltpersoner og for samfunnet. Og samtidig blir vi rustne i det sosiale maskineriet av denne langvarige avstanden vi nå har hatt til hverandre. Finmotorikken i kommunikasjon er en muskel man må holde ved like Vi ser jo nå at det faktisk tar tid for menneskene å vende seg til å gyve løs på det sosiale livet igjen og komme seg ut blant folk.

Trioen forteller at prosjektet, og filmen er for et bredt publikum – gjerne de mellom 15-150 år.

– Vi blir skikkelig glade når vi spiller for publikum som blir truffet av, og kobler seg på det mer universelle og menneskelige vi føler at vi holder på med. Det musikalske uttrykket vårt kan havne i jazz eller impro-musikk eller ny musikk hvis du skal kategorisere det, men publikum som ser oss på forestilling har ikke nødvendigvis noe forhold til disse sjangrene, men kan ha sterke og fine opplevelser for det. Og det er også vårt mål. Lage noe som er fint! Med undring og med hjerte for Mennesket.

Torsdag 17. februar kan man oppleve Små Grå i Spriten Kunsthall i Skien, og uti mars er det konserter i samarbeid med Sekkefabrikken kulturhus og Den kulturelle spaserstokken: 18. mars på Teglen i Spikkestad, 20. mars på Heggedal Innbyggertorg. Datoer for forestillinger i Trondheim og på Teater Innlandet på Hamar kommer.