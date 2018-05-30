Rammeavtale på plass for musikere i DKS

30.05.2018
- Red.

Avtalen om vilkår for oppdragstakere ble undertegnet av Musikernes fellesorganisasjon og KS onsdag.

Forhandlingsutvalget for DKS i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og KS inngikk onsdag en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken.

– Dette har vært krevende og vanskelige forhandlinger, med problemstillinger og spørsmål som partene har brukt mye tid på å avklare seg imellom. Men vi i MFO er veldig tilfredse med at vi har blitt enige om en rammeavtale som gir forutsigbarhet både for våre medlemmer og andre kunstnere som er på oppdrag for DKS, og for fylkeskommunene og 100%- kommunene, sier forbundsleder i MFO Hans Ole Rian til MFOs nettside.

Rammeavtalen er imidlertid ikke er en tariffavtale. KS anbefaler derfor ifølge sine nettsider medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn når de skal inngå de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

– Vi er glad for at partene har blitt enige om en rammeavtale som gir forutsigbare vilkår både for fylkeskommunen og kommunen som oppdragsgiver og for kunstneren som oppdragstaker», sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø til Ks.no

Rammeavtalen regulerer blant annet:

– de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
– rammer for oppdraget
– oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
– immaterielle rettigheter

Med forbehold om at forbundsstyret i Musikernes fellesorganisasjons (MFO) vedtar avtalen i sitt neste møte den 12. juni, gjelder den fra 1. august 2018.

