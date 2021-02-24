Danser Navid Rezvani vant Persia’s Got Talent

Den norsk-iranske b-boyen Navid «Spagetti» Rezvani danset for seere fra sitt hjemland – og vant.

Danser Navid Rezvani, fra Iran, norsk statsborger, vant sist helg «Persia’s Got Talent».

Den rennomerte danseren var blant de første b-boys som opptrådte med Den Norske Opera og Ballet – den gang i Carmen på Hovedscenen, i 2009. Han er også kjent for medrivende opptreden i Norske Talenter – og har dansa i mange break/hiphop-sammenhenger og også med kompanier i Norge. Nå har altså gått til topps i hjemlandets Persia’s Got Talent, kalt opp etter den gamle kulturen i Iran. I oppkjøringsrundene til finalen tok han med seg norsk fele med Andreas Ljones, indisk tabla og live beats på et av numrene. «For å bringe verden til iransk ungdom,» som han skreiv på facebook.

Persia’s Got Talent er en talentkonkurranse over samme lest som Norske talenter, og har millioner seere – i Iran og i resten av verden.