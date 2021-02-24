Skjermbilde Persia’s Got Talent

(Foto: Skjermbilde/faksimile MBC «Persia's Got Talent»)

AktueltDans

Danser Navid Rezvani vant Persia’s Got Talent

Publisert
24.02.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Den norsk-iranske b-boyen Navid «Spagetti» Rezvani danset for seere fra sitt hjemland – og vant.

Danser Navid Rezvani, fra Iran, norsk statsborger, vant sist helg «Persia’s Got Talent».

Den rennomerte danseren var blant de første b-boys som opptrådte med Den Norske Opera og Ballet – den gang i Carmen på Hovedscenen, i 2009. Han er også kjent for medrivende opptreden i Norske Talenter – og har dansa i mange break/hiphop-sammenhenger og også med kompanier i Norge. Nå har altså gått til topps i hjemlandets Persia’s Got Talent, kalt opp etter den gamle kulturen i Iran. I oppkjøringsrundene til finalen tok han med seg norsk fele med Andreas Ljones, indisk tabla og live beats på et av numrene. «For å bringe verden til iransk ungdom,» som han skreiv på facebook.

Persia’s Got Talent er en talentkonkurranse over samme lest som Norske talenter, og har millioner seere – i Iran og i resten av verden.

Her er finalenummeret hans, som han dansa sammen med danser og koreograf Catherine Michelet.

 

Andreas LjonesCatherine MicheletNavid Rezvani

Flere saker

Lihkku beivviin!

Lihkku beivviin, Sápmi!

Ballade markerer samefolkets dag med et gjensyn og gjenhør med Marja Mortensson, Rawdna Carita Eira og Mari Boine – på...

Ingfrid Breie Nyhus Foto: John Andresen

Dybden i det enkle

Med bakgrunn i klassisk tradisjon og folkemusikk, har Ingfrid Breie Nyhus brukt tid de siste årene på å finne sin...

Mayhem – Jørn Stubberud og journalist og forfatter Harald Fossberg

Mayhem: 40 år med totalt jævla armageddon

Samtale og historiefortelling med Jørn «Necrobutcher» Stubberud og journalist Harald Fossberg på Deichman Bjørvika på selveste Kr. himmelfartsdag.