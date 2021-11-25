Kardemommestipendet 2021 til Sarah Camille og Rasmus Rohde

Belønnnet med stipend fra Egner-familien til musikkprosjekter for barn og unge.

Kardemommestipendet ble delt ut under organisasjonen NOPAs arrangement «Musikk for barn og unge» på Popsenteret i Oslo tidligere denne uken.

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, deler ut stipendet som en påskjønnelse for arbeid som er gjort, i tillegg til at det skal stimulere til videre produksjon, opplyser foreningen om stipendet. Stipendet går til NOPA-medlemmer som skriver musikk og sangtekster til barn og unge, og er søknadsbasert.

Sanger, poet og forteller Sarah Camille Osmundsen, kjent under artistnavnet Sarah Camille, beskrev i sin søknad at hun ønsker å bruke Kardemommestipendet til å utvikle ny musikk og tekster for barn, med utgangspunkt i en diktsamling basert på hverdagsobservasjoner.

I sin søknad til Kardemommestipendet forankrer artist, tekstforfatter, komponist og produsent Rasmus Rohde musikk for barn og dens bruk til historiske tidslinjer, beskriver NOPAs jury i begrunnelsen for å velge ut Rohde som stipendvinner. Rohde strekker linjer videre opp mot dagens kulturelle mangfold og til kommende prosjekter med blant annet ny plate med Rasmus og Verdens Beste Band og til fremtidige turneer, fortsetter juryen.

Neste frist for å søke Kardemommestipendet er 15. april 2022.

