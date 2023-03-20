Her er ett introtiltak for å lokke flere kvinner og underrepresenterte kjønn til lyd og musikkteknikk.

Høgskolen Kristiania lokker med åpen dag og reisestøtte som introtiltak for å rette på kjønnskjeivheten i lyd- og musikkteknikk.(Foto: Bee Balogun, Unsplash)

Vil ha inn kvinner og kjønnsminoriteter til miksebordet sitt

20.03.2023
- Red.

Åpner dørene for dem som er underrepresentert i lydteknikk, på introdag.

Høgskolen Kristiania inviterer denne uka til gratis workshop i lydteknikk og musikkproduksjon – for dem som er underrepresentert i lydteknikk.

Undersøkelser fra Telemarkforsking, og oversikt fra bransjeinitiativ som Kulturrom, har vist at rekrutteringa til alle scenetekniske yrker og musikkteknikk er sterkt mannsdominert.

Gratis workshop i lydteknikk og musikkproduksjon – åpent for alle, men målgruppen er denne gangen kvinner og kjønnsminoriteter, skriver det private utdanningsstedet på sine nettsider. – Vi dekker sågar reiseutgifter for de som ikke bor i Oslo! Vi inviterer til workshop i lydteknikk og musikkproduksjon for deg som vil bli kjent med dette yrket. Workshoppen er åpen for alle, men målgruppen er denne gangen kvinner og kjønnsminoriteter, skriver Kristiania.

NB: Like etter publisering på Ballade, ble redaksjonen oppmerksom på at arrangementet er fullt.

