Edvard Grieg Kor i Håkonshallen under Festspillene i Bergen

(Foto: Thor Brødreskift/Festspillene i Bergen)

InnleggKunstmusikk

Ballades anmelder: – Aldri hyggelig å høre at en kunstner føler seg misforstått

Publisert
30.06.2021
Skrevet av
Maja Sievers Skanding

Musikkritiker Maja Sievers Skanding svarer komponist Torstein Aagaard-Nilsen på kritikken av hennes anmeldelse av Edvard Grieg Kors «Fem elementer».

Anmelder Maja Skanding svarer her komponist Torstein Aagaard-Nilsen på hans innlegg publisert tidligere i dag, der han mener at Ballades anmelder gir musikken hans en merkelapp som setter den i en kontekst han ikke kjenner seg igjen i.

Som kritiker er det aldri hyggelig å høre at en kunstner føler seg misforstått i en tekst jeg har skrevet.

Det er også lett å forstå at Torstein Aagaard-Nilsen skulle ønske at jeg hadde viet mer plass til å drøfte hans bestillingsverk «Fem elementer» i anmeldelsen av Edvard Grieg Kors festspillkonsert, der det ble fremført verk av flere ulike komponister. Jeg ser at jeg godt kunne viet Aagaard-Nilsens musikk noen flere linjer i anmeldelsen.

Samtidig er det viktig å understreke at hovedpoenget i anmeldelsen var at konserten som helhet la for mye vekt på tekst, samtidig som den ikke ga publikum tilstrekkelig tilgang til de aktuelle tekstene. Altså la jeg ikke opp til noen grundigere analyse av bestillingsverket.

Antagelig var min tolkning av Aagaard-Nilsens og Kjelsruds verk preget av den teksttunge konteksten, på den måten at jeg som lytter følte meg overlesset av budskap allerede tidlig i konserten. Denne sammenhengen kunne jeg fått tydeligere frem i avsnittet som omhandlet «Fem elementer».

At Aagaard-Nilsen ikke ønsker at hans arbeid kategoriseres som «klimakunst» endrer imidlertid ikke min oppfatning av både det tekstlige og det musikalske materialet i «Fem elementer» som overtydelig og på grensen til det sentimentale.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

