Ballades anmelder: – Aldri hyggelig å høre at en kunstner føler seg misforstått

Anmelder Maja Skanding svarer her komponist Torstein Aagaard-Nilsen på hans innlegg publisert tidligere i dag, der han mener at Ballades anmelder gir musikken hans en merkelapp som setter den i en kontekst han ikke kjenner seg igjen i.

Som kritiker er det aldri hyggelig å høre at en kunstner føler seg misforstått i en tekst jeg har skrevet.

Det er også lett å forstå at Torstein Aagaard-Nilsen skulle ønske at jeg hadde viet mer plass til å drøfte hans bestillingsverk «Fem elementer» i anmeldelsen av Edvard Grieg Kors festspillkonsert, der det ble fremført verk av flere ulike komponister. Jeg ser at jeg godt kunne viet Aagaard-Nilsens musikk noen flere linjer i anmeldelsen.

Samtidig er det viktig å understreke at hovedpoenget i anmeldelsen var at konserten som helhet la for mye vekt på tekst, samtidig som den ikke ga publikum tilstrekkelig tilgang til de aktuelle tekstene. Altså la jeg ikke opp til noen grundigere analyse av bestillingsverket.

Antagelig var min tolkning av Aagaard-Nilsens og Kjelsruds verk preget av den teksttunge konteksten, på den måten at jeg som lytter følte meg overlesset av budskap allerede tidlig i konserten. Denne sammenhengen kunne jeg fått tydeligere frem i avsnittet som omhandlet «Fem elementer».

At Aagaard-Nilsen ikke ønsker at hans arbeid kategoriseres som «klimakunst» endrer imidlertid ikke min oppfatning av både det tekstlige og det musikalske materialet i «Fem elementer» som overtydelig og på grensen til det sentimentale.