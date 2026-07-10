Jazzintro 2026 finaleband stor

Øverst fra venstre: Unmothered (foto: Øyvind Hagen) og Sakte, fallende (foto: Jarle H. Moe). Nederst fra venstre: Wilhelm III (foto: Angnes Strøm-Hansen) og Idiotek (foto: Sigurd Tangstad).(Foto: Kollasj av Norsk jazzforum)

NotisPriser og tildelinger

Jazzintro-finale på Moldejazz

Publisert
10.07.2026 14:46
Skrevet av
- Red.

Fire band med noen av landets mest lovende, unge musikere møtes i Jazzintro-finalen under Moldejazz 14. juli. Ett av dem blir Årets unge jazzmusikere 2026, og får en omfattende lanseringspakke fra Norsk jazzforum.

Saken ble først publisert på Jazz i Norges nettsider. Ballade republiserer med tillatelse. 

Årets unge jazzmusikere 2026 skal kåres under Moldejazz i juli. Det er Idiotek, Unmothered, Wilhelm III og Sakte, fallende som etter innledende runder denne vinteren og våren skal spille om tittel og lanseringspakke.

– Juryen har underveis meldt om høyt nivå og valgets kvaler, så det er duket for en spennende finalerunde. Dette er fire band som er ulike i uttrykk, men som har vist gode instrumentferdigheter og samspill. Vi gleder oss veldig til gjenhør med alle fire, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Lanseringspakke med festivalturné og introprogram
Jazzintro arrangeres av Norsk jazzforum, i samarbeid med noen av landets mest sentrale jazzklubber- og festivaler, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Bandet som under Moldejazz blir kåret til Årets unge jazzmusikere 2026 vil i tillegg til tittelen få en større festivalturné i 2027, og Norsk jazzforum legger opp et introprogram for tittelbæreren.

Introprogrammet lages i samarbeid med musikerne selv etter ambisjoner og behov, og gir en introduksjon til livet som profesjonell musiker. Programmet inneholder opplegg for kunstnerisk utvikling, formidlingsaktiviteter og nettverksbygging.

Veien til finale
I løpet av vinteren og våren har åtte utvalgte band, plukket ut blant 62 søkere, fått vise seg fram gjennom fire innledende runder på noen av landets mest sentrale jazzklubber. Juryen, som består av profilerte norske jazzmusikere, har plukket ut ett band fra hver av rundene til finalespillet under Moldejazz.

De innledende konsertrundene ble avholdt på henholdsvis Stavanger Jazzforum, Inderøy jazzforum, Bergen Jazzforum og Ad Lib Jazzklubb i Bodø, og i tillegg til finalebandene spilte også Ingeborg Sollid Kvartett, Spekkhogger, Madmax og Blister Pearl.

I 2026 består juryen av saksofonist Signe Emmeluth, bassist Ola Høyer, trompetist Didrik Ingvaldsen og trommeslager Siv Øyunn Kjenstad. Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Bendik Kjørholt, er jurysekretær.

Årets unge jazzmusikerejazzinorge.noJazzintroMoldejazzNorsk jazzforumSparebankstiftelsen DNBTalent Norge

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