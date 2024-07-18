Sondre Moshagen Lightning Trio er Årets unge jazzmusikere 2024

Sondre Moshagen Lightning Trio stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 17. juli. Komposisjoner av høy klasse med mye rytmisk autoritet, og med melodiske og harmoniske ideer som gir trioen en egenartet identitet, sier juryen.

Det ble en spennende ettermiddag på Moldejazz da de fire bandene Bliss Quintet, Schemes, Coincidences og Sondre Moshagen Lightning Trio spilte Jazzintro-finale der Årets unge jazzmusikere 2024 skulle kåres.

– Tusen, tusen takk, dette er helt surrealistisk. Veldig kult, vi gleder oss til å spille masse framover, sa Sondre Moshagen fra scenen på Storyville, klubben der finalen fant sted.

Sondre Moshagen Lightning Trio er pianist Sondre Moshagen fra Vinstra, Kertu Aer fra Estland på kontrabass og trommeslager Steinar Heide Bø fra Trondheim. I følge omtalen utforsker trioen ulike stiler og uttrykk gjennom egne komposisjoner, fra 80-tallets popmusikk og intens modaljazz, til 1900-tallets klassiske kunstmusikk. Musikerne møttes ved jazzlinja i Trondheim høsten 2022, og er kjent fra band som PESH, ASQ og When I Return.

Musiker og jurymedlem Ellen Brekken forteller at juryjobben ikke var lett, med totalt åtte band i semifinalene på vårens jazzfestivaler før disse fire finalistene møttes til dyst under Moldejazz. Norsk jazzforum opplyser at det var et rekordstort antall søknader til årets Jazzintro, nær doblet fra tidligere år, og blant hundre band ble altså åtte plukket ut til å delta.

– Det har vært utrolig mye fantastisk musikk. Fremtida i norsk jazz er kjempelys, konstaterte Ellen Brekken. Juryen bestod ellers av musikerne Dag Arnesen, Eldbjørg Raknes og Jakop Janssønn, i tillegg til fagansvarlig i Norsk jazzforum, Roy Jahrn Holtan.

Juryen la vekt på at vinnerbandet har «tydelig og fin kjemi (…) og er sterke individuelle stemmer med finesse og modenhet». Videre fremhevet juryen at «komposisjonene er av høy klasse, med mye rytmisk autoritet som skaper store musikalske rom. De melodiske og harmoniske ideene gir de en egenartet identitet som skaper vakre øyeblikk. Tryggheten og tilstedeværelsen i bandet smitter over på publikum og gjør deg nysgjerrig på å høre mer.»

Sondre Moshagen Lightning Trio får en lengre festivalturné i Norge i 2025 samt et tilrettelagt mentorprogram som lages i samarbeid med musikerne selv. Mentorprogrammet legges opp etter musikernes ønsker og behov, og kan inneholde blant annet møter med bransjeaktører for en introduksjon til livet som profesjonell musiker, tilrettelegging av møteplasser og nettverksbygging samt opplegg for kunstnerisk utvikling.