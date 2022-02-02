Koronakrisen: Ikke helt gjenåpnet ennå

Jubel for sittende, full sal, men vondt i magen for småklubber og dans – der må arrangørene fortsatt navigere et detaljert smittevern.

Lettelsen er stor blant mange konsertarrrangører når alle sitteseter kan brukes. Dette er en av endringene etter regjeringas pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det var på høy tid at forskjellsbehandlingen av kulturarrangementer avtok nå, det har alltid vært tryggere å besøke en kulturarena med profesjonell publikumshåndtering enn for eksempel å reise kollektivt i rush eller å handle på et kjøpesenter i førjulstida.

Ane Carmen Roggen er daglig leder på Riksscenen i Oslo, og skreiv nylig et innlegg om urettferdige begrensninger som treffer mange i kulturlivet, som har delt og kommentert det.

– Jeg er utrolig glad for å kunne åpne alle setene og bruke den fulle sittende kapasiteten i våre saler.

I de nye reglene heter det imidlertid: Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing. (regjeringen.no)



Folkedans og dans på klubben strupes fortsatt

Roggen har imidlertid bekymringer: – Neste trinn bør bli å åpne for stående publikum, festivaler, den sosiale dansen, klubbscenen. Nå er idrett og organiserte fritidsaktiviteter unntatt fra enmetersregelen, så hvorfor ikke de uorganiserte fritidsaktivitetene? De er enormt viktige for folkehelse og livskvalitet. For Riksscenen er den sosiale dansen helt sentral, og under strenge restriksjoner er folkedans som kulturarv rett og slett truet. Frykten for sosialt samvær må ikke få sette seg som en norm eller ryggmargsrefleks, det må vi kjempe imot, skriver Roggen på epost til Ballade. Hun er dessuten redd kulturlivet og -arrangørene vil være blant de første, igjen, til å treffes hvis myndighetene mener det må strammes inn igjen.

Hos en av formidlerne av klubbmusikk og den moderne, sosiale dansen, på klubben Jæger i Oslo, var det lite jubel i første omgang:

– Vi må se litt på hva reglene innebærer i løpet av dagen. Desverre beviser nasjonale helsemyndigheter igjen at de ikke har noen forståelse, eller interesse av å skjønne, hvordan ting fungerer i på bakkeplan i serveringsbransjen. Det er forsåvidt fint at steder som baserer seg på at gjester og publikum sitter nå slipper de fleste tiltak. Men for alle steder og sitausjoner der gjestene også beveger seg rundt eller står er dette en umulig suppe å navigere, skriver daglig leder hos Jæger, og DJ, Ola Smith-Simonsen.

Folkedans som kulturarv er rett og slett truet.

Ane Carmen Roggen, Riksscenen

Lederen for mange av landets konsertarrangører, Tone Østerdal kaller ukas lettelser «et solid stykke i riktig retning»:

– Vi i Norske konsertarrangører er glade for at regjeringen nå så tydelig prioriterer kulturbransjen høyere og likestiller oss med øvrig nærings- og samfunnsliv. For arrangementer med sittende publikum går de til og med lenger! – Så har jeg likevel litt vondt i magen på vegne av alle klubbscenene og de store aktørene som er avhengige av noe tilnærmet lik utsolgte hus med stående publikum. For dem er meteren fortsatt en enorm hindring, og det tiltaket som står mellom dem og lønnsom drift. Derfor er det veldig positivt at kulturministeren er så tydelig på at de økonomiske kompensasjonstiltakene skal gjelde i en overgangsperiode. Og nå er det avgjørende at det kommer klingende mynt ut av de ordningene så fort som overhodet mulig. Bastard Bar i Tromsø er en slik klubbscene:

– Vi er selvfølgelig glade for at skjenkestansen klokka 23 oppheves og at krav om bordservering fjernes. Dette betyr at vi kan hente tilbake delvis permitterte ansatte samt at det blir mindre slitasje på de som er på jobb. Det er likevel meter’n som har størst innvirkning på vår drift så vi er skuffet over at den ikke forsvinner, spesielt når det gjøres så mange unntak ellers i samfunnet. Vår kapasitet er redusert fra 100 til 30 gjester så det sier seg selv at dette påvirker oss negativt på alle områder, men aller mest som konsertarrangør der billettinntektene kommer per hode. Det sier daglig leder hos den lille konserarrangøren og baren, Pål Markussen. Han forteller at gjestene deres støtter godt opp om dem, og at støtteordninger og gode avtaler hjelper.

– Men det er ganske opplagt at rekruttering og kompetanseflukt kommer til å bli et problem fremover. For hvorfor skal noen gidde å oppsøke en karriere i en bransje som har blitt nedprioritert så til de grader? Markussen mener baransatte har fått beskjed fra NAV om å finne seg jobber i andre bransje for å beholde dagpenger. Dette har også musikkutøvere fortalt om i andre sammenhenger under konsert- og arrangørforbudet som har gjeldt i perioder de siste to årene.

– Vi skal tas med på råd i utarbeidelsen av et rammeverk for ulike pakker av smitteverntiltak. Dette har vi etterlyst lenge, og her skal vi selvsagt bidra med arrangørfaglig kompetanse og innsikt i bransjens forutsetninger, mener Tone Østerdal i NKA.