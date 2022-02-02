Koronakrisen: Creo roser oppmykning

Forbundslederen for mange av landets kulturarbeidere sier de endelig er hørt.

Antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes. På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

– Endelig svarer regjeringen på kulturbransjens klare krav om å bli behandlet som andre næringer, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian i en pressemelding.

På arrangementer med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre.

– Vi er ikke helt i mål med de arrangementene der publikum ikke har sitt eget sete, men selv der kom det store lettelser i dag, og sannsynligheten er stor for at flere vil følge innen et par uker.

Forbundslederen er også glad for at at kulturministeren er tydelig på at kompensasjonsordningene videreføres i en overgangsperiode.

– Som alle vet så er det ikke bare å selge ut en hel teatersal over natten, eller booke en hel turné i løpet av et par dager. Vi er derfor svært glade for at vår kulturminister melder at kulturbransjene skal ivaretas også i månedene fremover.

Regjeringen ønsker å sikre større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

– Det er noe vi i kulturlivet har etterlyst, og vi er svært tilfredse med at denne regjeringen nå starter et arbeid som egentlig skulle startet under den forrige regjeringen. Dette ønsker vi i kulturlivet selvfølgelig å bidra inn i, og vi forventer å bli lyttet til også i dette arbeidet, avslutter Rian.

Les om kulturarrangørenes reaksjoner her.