Visste du at inntil 10 prosent av låtskriverpengene dine går til kulturelle midler?

Tonos medlemmer etterlyser en større forståelse for hvordan kulturelle midler blir benyttet, og vi må høre etter, skriver Stine Osmo Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Av Stine Osmo Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne



Som Tono-medlem får du avregning for musikken du har skrevet. Men det du, i likhet med mange medlemmer kanskje ikke vet, er at inntil 10 prosent av det du tjener, automatisk trekkes og legges i en felles pott kalt “Kulturelle midler”.

Og enda færre vet dessverre hvor disse pengene ender. Dette systemet er fastsatt i Tonos vedtekter, og i 2024 utgjorde denne potten over 60 millioner kroner.

Disse midlene skal brukes til nasjonale musikkulturelle formål og stipender, og ordningen skal være til fordel for fellesskapet. Dette er viktig for å skape ny musikk, og sikre en kunstnerisk bredde. I praksis er det likevel flere utfordringer med måten midlene forvaltes på i dag.

Tono samler inn og trekker midlene fra medlemmenes vederlag. Deretter fordeles potten slik:

1/3 går til åpne stipendordninger, som Tono-stipendet og Unge Talenter.

2/3 går direkte til tre gruppeforeninger, uten søknadsprosess, men etter en fast fordelingsnøkkel: NOPA: 45 %, Norsk Komponistforening (NKF): 35 % og Musikkforleggerne: 20 %

Dette kan være en utfordring, fordi:

Du betaler, men får ikke nødvendigvis mulighet til å delta.

Midlene konsentreres rundt etablerte strukturer og aktører.

Det er ingen felles, offentlig tildelingsliste.

Ordningen oppleves som lukket, og mange vet ikke at den finnes.

Denne mangelen på transparens og tilgjengelighet er med på å svekke tilliten, og det ønsker verken vi eller Tono. Det skaper avstand mellom medlemmene og fellesskapet, og bidrar til at flere velger å flagge ut, altså å melde overgang til utenlandske forvaltningsorganisasjoner.

Når midler trekkes automatisk, men ikke kan etterprøves eller nås av flertallet, taper vi ikke bare tillit, vi risikerer å svekke Tonos legitimitet og felles økonomi.

Musikkforleggerne mener tiden er moden for en ny og mer rettferdig modell. Vi foreslår at:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Alle kulturelle midler fordeles gjennom åpne søknadsrunder

Trekket reduseres til inntil 8 prosent

En uavhengig og faglig tildelingsnemnd vurderer alle søknader

Foreningene får en garantisum til drift, men søker prosjektmidler som alle andre

Midlene skal prioritere mangfold, nyskaping og bredde

Det publiseres en årlig oversikt over tildelinger og resultater

Vi må fordele midlene slik at det er forståelig og tilgjengelig for alle. Ikke bare de som kjenner systemet best, eller har tilgang via etablerte strukturer. En åpen, faglig og rettferdig modell gir tillit, og tillit bygger fellesskap.

Tirsdag 10. juni er det årsmøte i Tono, og da skal dette forslaget stemmes over. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i saken, og til å stemme ut fra hva du selv mener er riktig. Ikke fordi noen sier hva du skal mene, men fordi dette angår deg og dine inntekter direkte.

Bruk stemmen din. Godt valg!

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.