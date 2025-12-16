Forteller historien om Tromsøs første Shadows-band

Gir ut bok om tromsøbandet The Jet Blacks.

Ei ny bok oppsummerer historien om Tromsøs første Shadows-inspirerte band, The Jet Blacks.

Bandet konsertdebuterte i 1960, med reiseradioer og båndopptakere som utstyr. I følge nyhetsbrevet om boka var disse musikerne lett gjenkjennelige i sine svarte bukser, svarte skjorter, hvite slips og røde jakker med broderte bandlogoer. På scenen hadde de også innøvde trinn og spark, slik et ekte Shadows -band skulle ha.

The Jet Blacks var de første fra Tromsø som fikk Fender-gitarer, reiste til Oslo, spilte inn musikk i studio, fikk platekontrakt og ga ut plater. De gjorde konserter og turnerte som backingbandet til engelske rockere og Kirsti Sparboe. På midten av 1960-tallet var de store forbilder i musikkmiljøet, både i Tromsø og resten av landsdelen, med sin energiske piggtråd- og beatmusikk. Mot slutten av tiåret beveget bandet seg mer over på dansemusikk, og gjennomgikk flere navne- og medlemsbytter, samtidig som de tok lengre pauser. Bandet gikk også under navnene Peter & The G-Clefs/ Peters/ Peters Kvartett.

Robert Dyrnes skriver og gir ut – sjøl – boka. «Dette er fortellingen om Trond Graffs første band, et band han valgte å forlate til fordel for det som skulle bli The Pussycats. Men det er også historien om mange andre talentfulle musikere som satte sitt preg på Tromsøs musikkliv på 60- og 70-tallet. I denne boka får du hele historien, fra oppstarten i 1960 til de la opp drøyt ti år senere. Historien avsluttes med The Pussycats’ gjenforening på 70-tallet. Som alle hadde sin forhistorie i The Jet Blacks.»