InnleggJazz

Lav økonomi = lave honorarer

Publisert
03.02.2018

Øystein Blix svarer Jan-Ole Otnæs i Kulturrådet.

Kulturrådet ved Jan-Ole Otnæs har kommet med tilsvar på hvorfor tilskuddet til flere jazzklubber blir kuttet, og trekker fram flere ting: 1. Dårlige søknader, 2. For lave honorarer, 3. Få profesjonelle musikere og 4. Mangel på ambisjoner og visjoner.

Les også: Har Norsk kulturråd sluttet å swinge?

Når det gjelder punkt 1: Svært få jazzklubber har ansatte medarbeidere, og der dette er tilfelle dreier det seg om små stillinger. De aller fleste drives på frivillig basis. Dette er i motsetning til de fleste jazzfestivalene. Disse har mye større administrative apparater til å gjøre dette arbeidet.

Punkt 2: I og med at klubbene får såpass mye mindre støtte er det vanskelig å utbetale større honorar enn det gjøres – det viktigste for de som driver klubb er å gå i balanse fra år til år, og meg bekjent er det ikke mange klubber som sitter og bygger opp enorme egenkapitaler fordi det ikke bruker de midlene de blir tildelt. Lyd, lys, leie av lokale, overnatting og stemming av piano ++ skal også betales av de samme midlene.

Les også: – Dramatisk kutt

Punkt 3. Her er det definisjonsspørsmål om hva en profesjonell musiker er: Det er ikke mange jazzmusikere i Norge som lever 100% av musikk – svært mange har andre inntekter ved siden av. Det er også et krav fra Kulturrådet av klubbene skal presentere for og med unge musikere og presentere lokale musikere. Mange av disse er ikke profesjonelle på det tidspunkt de blir presentert, men flere av de ender kanskje opp som profesjonelle musikere (avhengig av definisjon) etter hvert.

Les også: Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Punkt 4: Mangel på ambisjoner og visjoner: Kulturrådet stiller flere krav om hva som skal presenteres på klubbene, jazzsentrene stiller krav om det samme, og økonomien til klubbene begrenser mulighetene til å presentere ambisjoner og visjoner på nivå med festivaler: Festivalprofiler, bestillingsverk for kjente musikere fra hele landet mm er ikke like egnet for klubber som presenterer konserter hele året. Det hadde vært hyggelig om kulturrådet kunne gitt en nærmere spesifisering av det de syntes mangler, slik at klubber rundt i Norge kan spisse søknader til neste korsvei.

Øystein Blix er jazzmusiker, daglig leder for Tromsø jazzklubb og lektor ved musikkonservatoriet i Tromsø, UiT.

Relaterte saker

Penger

Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Slik forklarer Kulturrådet kutt til flere jazzklubber og arrangører i siste tildelingsrunde.

Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum

– Dramatisk kutt

Norsk Jazzforum stiller seg bak New Orleans Workshop og Oslo Jazzforums spørsmål til Kulturrådet om kutt i støtte, og skriver...

Jam session pa Herr Nilsen

Har Norsk kulturråd sluttet å swinge?

Vi trenger støtteordninger og kulturpolitikk som på en mer fleksibel måte ivaretar sammenhengen mellom etablerte og frivillige konsertarrangører, mener Torstein...

3622807818 e0697b5527 o

Forvirringen fortsetter om flerårig festivalstøtte

Kulturrådet peker på manglende dokumentasjon i fylkenes intensjonsbrev, mens festivalene etterlyser informasjon om hva som mangler for at de skulle...

Styret i Grenland Jazzforum med styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset Foto: Morten Bjerk/Norsk jazzforum

Grenland Jazzforum er Årets jazzklubb

Prisen ble gitt av Norsk jazzforum fredag kveld.

Tom Olstad (trommer) og Staffan William Olsson (gitar) på Herr Nilsen Foto: Privat

Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar...

Flere saker

Lubna Jaffery presenterer i dag et forslag til statens kulturbudsjett på 24,5 milliarder kroner.

Lubna Jaffery ny kultur- og likestillingsminister

– En tydelig og engasjert fagpolitiker med et stort hjerte for kultursektoren.

Bilde fra Barnas Ultima dag 2021, fra produksjonen The Electric Dentist’s Chair (Good Vibrations)

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Samtidsmusikkfestivalen Ultima er på jakt etter prosjekter med eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn.

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.