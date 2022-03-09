«Long covid» også i publikumsutviklinga for konsertarrangører. Men Live Nation har tro på konsertvåren i Norge.

Tregt salg hos arrangører Norge rundt, men giganten Live Nation har troa:

– Det vil nok ta seg opp igjennom våren, sier Live Nations finansdirektør i Norge.

De store selger best i Norge: I Aftenposten beskriver konsertarrangører blant annet at artister som tidligere ble ansett som «bankers» salgsvinnere, ikke er det lenger.

Samtidig virker kjøpsmønstre å ha endret seg markant. Selv den mest ivrige publikumsgruppen, studentene, venter med å kjøpe billetter til rett før konsertene. Det forteller Simen Myrvold ved Samfundet i Trondheim.

– Det har vært så mye usikkerhet rundt konserter. Blir det konsert eller blir det utsatt? Det resulterer i at folk kjøper noen dager i forveien, sier han til Aftenposten.

Samtidig, i Amerika: Digital Music News skriver at Live Nation nå selger kommende konserter på billettkuponger – den amerikanske ordninga som heter Groupons.

Billetter til Rod Stewart-, One Republic-, Josh Groban-, Slipknot-konserter med flere, selges rabattert.

Groupon-tilbudet kommer etter at Live Nation lanserte et eget pass som for 200 amerikanske dollar gir tilgang til opp til 40 konserter på amerikansk jord, med forskjellige artister som Live Nation jobber med der. I følge DMN tar Groupon vanligvis 50 prosent fortjeneste på alle salg på sine sider, så mellomlegget må noen i næringskjeden stå for.

“Check out these amazing Live Nation shows near you.” Slik skal tilbudene presenteres på Groupon.

– Vi har ingen planer om tilsvarende kampanjer i Norge, nei. Vi opplever at spesielt de store artistene og festivalene selger godt. Det skriver finansdirektør Morten Valestrand i Live Nation i Norge til Ballade.no.

– For mellomsegmentet går det litt saktere, men det vil nok også ta seg opp etter hvert som publikum strømmer tilbake til konsertsalene. Alt i alt har vi stor tro på konsertvåren og sommeren, og ser fram til å komme skikkelig i gang igjen.



Red. anm.: Saken er oppdatert etter at Valestrand svarte oss.