Sushi og Kobe

Når kommer publikum tilbake? Bildet er fra konsert med Sushi & Kobe på Roskilde i 2019.(Foto: Aslaug Olette Klausen)

Fortsatt tregt billettsalg til konserter i Norge – i utlandet tilbyr Live Nation rabattkuponger

Publisert
09.03.2022
Skrevet av
- Red.Siri Narverud Moen

«Long covid» også i publikumsutviklinga for konsertarrangører. Men Live Nation har tro på konsertvåren i Norge.

Tregt salg hos arrangører Norge rundt, men giganten Live Nation har troa:
– Det vil nok ta seg opp igjennom våren, sier Live Nations finansdirektør i Norge.

De store selger best i Norge: I Aftenposten beskriver konsertarrangører blant annet at artister som tidligere ble ansett som «bankers» salgsvinnere, ikke er det lenger.

Samtidig virker kjøpsmønstre å ha endret seg markant. Selv den mest ivrige publikumsgruppen, studentene, venter med å kjøpe billetter til rett før konsertene. Det forteller Simen Myrvold ved Samfundet i Trondheim.
– Det har vært så mye usikkerhet rundt konserter. Blir det konsert eller blir det utsatt? Det resulterer i at folk kjøper noen dager i forveien, sier han til Aftenposten.

Samtidig, i Amerika: Digital Music News skriver at Live Nation nå selger kommende konserter på billettkuponger – den amerikanske ordninga som heter Groupons.

Billetter til Rod Stewart-, One Republic-, Josh Groban-, Slipknot-konserter med flere, selges rabattert.

Groupon-tilbudet kommer etter at Live Nation lanserte et eget pass som for 200 amerikanske dollar gir tilgang til opp til 40 konserter på amerikansk jord, med forskjellige artister som Live Nation jobber med der. I følge DMN tar Groupon vanligvis 50 prosent fortjeneste på alle salg på sine sider, så mellomlegget må noen i næringskjeden stå for.

“Check out these amazing Live Nation shows near you.” Slik skal tilbudene presenteres på Groupon.

– Vi har ingen planer om tilsvarende kampanjer i Norge, nei. Vi opplever at spesielt de store artistene og festivalene selger godt. Det skriver finansdirektør Morten Valestrand i Live Nation i Norge til Ballade.no.
– For mellomsegmentet går det litt saktere, men det vil nok også ta seg opp etter hvert som publikum strømmer tilbake til konsertsalene. Alt i alt har vi stor tro på konsertvåren og sommeren, og ser fram til å komme skikkelig i gang igjen.


Red. anm.: Saken er oppdatert etter at Valestrand svarte oss.

Joël Schwalenstöcker fra NEMAA og Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører

Norsk musikkbransje til Sveriges Radio: – Som å bli sluppet ut midtfjords og måtte svømme sjøl

Det sa Joël Schwalenstöcker fra foreningen NEMAA til Sveriges Radio i et innslag tirsdag om stimuleringsstøtteordningen i norsk kulturliv som...

Audun og Filip NTT jubileumsfest nyhetsbrev

Kjære bransje, la oss bli bedre lyttere etter Covid.

INNLEGG: «Vi går inn i en brytningstid, også musikalsk. Spisser vi ørene ytterligere, kan vi karre oss tilbake til et...

RYSSEVIK BJØRNSTAD DOBBEL

Film og lydbok vant kampen om tida vår: Hva nå, musikkbranjse?

Forsiktig optimisme: Disse utfordringene står i kø mens og etter at konsertmarkedet får kommet i gang igjen.

Camilla Therese Karlsen samisk nyprod riksscenen

Kulturlivet i koronakrisen: Vi avlyser et OL hver uke

DEBATT: Danmark opphever alle restriksjoner på kulturarrangement fra 1. februar. Når kommer Norge etter? Hvor god tid synes dere vi...

BLAKSTA – etterlyst Milo

Har du sett disse plakatene?

Etterlyst-plakater i Oslo har vakt nysgjerrighet rundt rapgruppa Blaksta. Tidligere har de brukt mye penger på markedsføring, men med disse...

Album Cover by Alfred Brekke

Dette har vi venta på

Endeleg slepp sensasjonen JUNO sin oppfølgar til Young Star – den sparkar. Og Røsten inviterer deg inn i ei romantisk...

Malika Makouf Rasmussen

Malika Makouf Rasmussen tildelt Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris 2024

Komponist, utøver og produsent Malika Makouf Rasmussen tildelt likestillingspris for arbeidet med å skape muligheter for nye skapende stemmer i...