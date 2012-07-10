– Ble for liten tid

Norsk Country Treff trenger tid til å tilpasse seg knutepunktstatusen, ifølge festivalens ferske leder.

Festivalen i Breim arrangeres i år for 18. gang, og for første gang som knutepunktfestival. Norsk Country Treff ble som første countryfestival i Norge tildelt knutepunktstatus samt 1,2 millioner kroner av Kulturdepartementet i fjor.

Eva Hage Solstad begynte i 100% stilling som daglig leder for festivalen sist mandag. Hun har bakgrunn som rektor ved Lærdalsøyri skule, og har de siste 10 årene deltatt på Norsk Country Treff både som publikummer og som linedance-instruktør.

Les også:

— Knapt med tid

Ifølge Hage Solstad fikk Norsk Country Treff den formelle tilbakemeldingen på knutepunktstatusen i desember i fjor. Deretter skulle fylkeskommune og kommune innlemmes i styret, og en ny daglig leder ansettes. Hun forklarer at festivalen dermed har hatt knapt med tid når det gjelder å imøtekomme alle krav og forventninger i sitt først år som knutepunktfestival.

— Vil det si at det i år er lite som minner om en knutepunktfestival?

— Flere av kravene er allerede imøtekommet, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til at vi fikk knutepunktstatus. Vi skal være oppsøkende, det er vi. Vi skal gi tilbud til så mange som mulig, og prøver å nå ut ved å ha konserter på ulike arenaer som f.eks. i kirke og på museum. Så har vi Barnas Country Treff, og drar også ut til de eldre.

Nytt av året er at festivalen strekker seg over en ekstra dag.

— Festivalen er utvidet med ett døgn, og vi har flere artister og band. I forbindelse med tildeling av knutepunktstatus blir det også en åpningskonsert.

Torsdag 12. juli holdes en åpningskonsert i Trivselshagen på Sandane bestående av ulike sjangere og smakebiter fra festivalprogrammet. Festivalen skal åpnes av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Murring i miljøet

Med knutepunktstatusen kommer forpliktelsen om å være kunstnerisk ledende og kompetansebyggende for andre festivaler i samme sjanger.

Countryfestivalene i Vinstra og Seljor, som også søkte om knutepunktstatus, uttrykket nylig misnøye med Norsk Country Treffs mangel på kommunikasjon, og sa til Aftenposten at de hittil ikke hadde hørt fra Breim-festivalen.

Det ønsker Hage Solstad å endre på.

— Det er leit at de har oppfattet det slik at vi ikke tar oppgaven på alvor. Det er viktig for oss å gripe tak i forventninger. Men det ble litt for liten tid. Når festivalen er over, vil jeg ta fatt på arbeidet med planer og strategier for å nå oppsatte mål.

Kronikk:

Arrangerer konferanse

Ett av initiativene er en konferanse, som skal arrangeres i løpet av høsten 2012 / tidlig vinter 2013.

— Vinstra og Seljor vil selvsagt bli invitert, og jeg vil ta kontakt fort. Jeg vil oppdatere meg på deres festivaler. Jeg har ikke deltatt på andre countryfestivaler enn Breim, jeg kjenner ikke til hvordan de er bygd opp, sier Hage Solstad.

— Konferansen er ikke ferdig planlagt, men vil være en forventningsavklaring og en erfaringsutveksling. Vi ønsker å se hvordan andre jobber, se på likheter og ulikheter. Det er også naturlig å samarbeide med andre knutepunkfestivaler. Førdefestivalen er nærliggende. Vi har noe vi kan lære av hverandre.

Les også:

— Hvordan skal dere skille dere ut fra de andre countryfestivalene?

— Vi må bruke tid på å jobbe fram det, bruke tid på å studere krav og forventninger.

— Hva kan dere tilføre de andre festivalene?

— Jeg kan ikke uttale meg om andre før jeg har satt meg inn i det. Sammen skal vi jobbe oss bedre. Jeg ser fram til å møte de andre festivalene, jeg er optimistisk av natur. Vi – hvis vi vil – skal sammen få det til.

— Enkelte mener at festivalen mangler nyskaping, som igjen påvirker kunstnerisk kvalitet. Hvordan forholder du deg til kritikken?

— I år har vi Vince Gill som har solgt mer enn 20 millioner album, det er ganske fantastisk. Vi får mange tilbakemeldinger på at det er en anerkjent artist, og at mange artister vil høre ham. Det tar jeg som et godt tegn. Og Hellbillies – er ikke det kvalitet?, sier den ferske sjefen.

— Vi har alt fra bluegrass via tradisjonell country til country rock. Vi har bredde, og skal jobbe for at den blir enda bedre. Vi jobber videre med kvalitet knyttet til artister og band, som igjen avhenger av økonomi. Vi må drive økonomisk forsvarlig.

— Hvor ønsker du å ta Norsk Country Treff i årene fremover?

— Vi kommer til å ha bredde og kvalitet på band og artister. Vi skal være mer oppsøkende, og ha et videre samarbeid med andre festivaler, kanskje også videregående skoler. Jeg er selv fra skoleverket, og har sans for entreprenørskap, det å få ungdomsbedrifter med. Det betyr noe for distriktsutviklingen. Arbeid med rekruttering vil være viktig. Kanskje kan vi ha talentkonkurranser, drive talentutvikling. Alkoholfrie arrangementer for ungdom kan også bli ett av våre nye tilbud.

Men først skal årets festival loses i land.

— En uke i jobben – hvordan har det vært så langt?

— Det har vært travelt og veldig kjekt. Det har vært lange dager, men med mye positiv energi.

Norsk Country Treff starter onsdag 11. juli.