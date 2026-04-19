Hildegunn Øiseth spiller trompet, flygelhorn og bukkehorn, og fikk Egil Storbekkens musikkpris i 2018. Juryen søker nå kandidater for årets pris, og frist for å sende inn er 1. mai. (Foto: Knut Utler)
Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2026
Frist for å melde inn kandidater til prisen er 1. mai.
Egil Storbekkens musikkpris går til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk
Prisen ble utformet i 2006, og er et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur-og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken.
Prisvinneren får kr 25.000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.
Prisen deles ut den 25. juli på Tolga.
Forslag til kandidater med begrunnede nominasjoner sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. mai, på e-post til j.simenstad (at) iCloud.com
Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad
2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen
2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres
2023 instrumentmakeren Sverre Heimdal, Nore i Numedal
2024 musikeren og instrumentmakeren Bendik Smedåsgjelten Qvam, Tynset/Røros
2025 musikeren, pedagogen og innsamleren Ånon Egeland, Risør
Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.