Hildegunn Øiseth

Hildegunn Øiseth spiller trompet, flygelhorn og bukkehorn, og fikk Egil Storbekkens musikkpris i 2018. Juryen søker nå kandidater for årets pris, og frist for å sende inn er 1. mai. (Foto: Knut Utler)

NotisPriser og tildelinger

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2026

Publisert
19.04.2026 17:56
Skrevet av
- Red.

Frist for å melde inn kandidater til prisen er 1. mai.

Egil Storbekkens musikkpris går til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen ble utformet i 2006, og er et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur-og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken.

Prisvinneren får kr 25.000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen deles ut den 25. juli på Tolga.

Forslag til kandidater med begrunnede nominasjoner sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. mai, på e-post til j.simenstad (at) iCloud.com

Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad
2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen
2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres
2023 instrumentmakeren Sverre Heimdal, Nore i Numedal
2024 musikeren og instrumentmakeren Bendik Smedåsgjelten Qvam, Tynset/Røros
2025 musikeren, pedagogen og innsamleren Ånon Egeland, Risør

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni

Podieinspisient Bodø

Nordland | 19/05/2026
Arktisk Filharmoni

Orkesterbibliotekar

Nordland, Troms | 19/05/2026
Lillestrøm Musikk- og Kulturråd

Daglig leder

Akershus | 10/05/2026
Musikk-Miljø as

Butikkmedarbeider (vikariat)

Vestland | Snarest
Johan D Behrens stipendiefond

Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister.

08/05/2026
NORMORIA AS

Sceneteknisk sjef

Møre og Romsdal | 04/05/2026
Høstscena og Fjord Cadenza

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig + Produksjonsleder / produsent

Møre og Romsdal | 20/04/2026
Nord universitet

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Trøndelag | 30/04/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Bendik Qvam

Egil Storbekkens Musikkpris 2024 til musiker og instrumentmaker Bendik Smedåsgjelten Qvam

Multi-instrumentalisten får prisen for å videreføre det viktige håndverket med produksjon av eldre blåseinstrumenter.

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Egil Storbekkens Musikkpris til Henning Sommerro

Juryen trekker frem Sommerros allsidige virke innen musikken, samt hvordan han har tatt med tradisjonsmusikken inn i nye musikalske landskap.

Oddrun Hegge

Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor...

Flere saker

Fra den norske danseforetillinga Boxism av Catherine Michelet

– Nå vil jeg vise at vi tar dans og dansenæring på alvor!

En kulturminister fikk applaus da han la fram sin del av statsbudsjettet i dag: 14 millioner kroner skal løfte nyproduksjon...

Egil Hegerberg mottar Prøysenprisen av kulturminister Anette Trettebergstuen

Prøysenpriser til Finn Kalvik, Egil Hegerberg og Runa Bergsmo

Prøysens dødsdag men allikevel en festaften.

Witch Club Satan fresh blood, fresh pussy Stian Andersen

Ballade og Parkteatret viser musikkvideoer

Søndag 24. november starter vi Ballade video på Parkteatret i Oslo – visning av musikkvideoer på storskjerm i god kaféatmosfære.