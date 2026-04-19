Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2026

Frist for å melde inn kandidater til prisen er 1. mai.

Egil Storbekkens musikkpris går til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

– utøving, komponering og arrangering

– forskning og formidling

– instrumentbygging og instrumentutvikling

– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen ble utformet i 2006, og er et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur-og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken.

Prisvinneren får kr 25.000,- samt et kunstverk, og prisen er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen deles ut den 25. juli på Tolga.

Forslag til kandidater med begrunnede nominasjoner sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. mai, på e-post til j.simenstad (at) iCloud.com

Tidligere prisvinnere:

2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål

2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim

2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo

2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim

2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim

2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra

2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad

2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen

2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres

2023 instrumentmakeren Sverre Heimdal, Nore i Numedal

2024 musikeren og instrumentmakeren Bendik Smedåsgjelten Qvam, Tynset/Røros

2025 musikeren, pedagogen og innsamleren Ånon Egeland, Risør

