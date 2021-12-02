Anette Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.(Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Gaveforsterkningsordningen avvikles: Vil bruke midlene til det beste for lokalt og regionalt kulturliv

02.12.2021
Guro Kleveland

– Evnen til å tiltrekke seg privat kapital skal ikke styre fellesskapets midler, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Regjeringa har bestemt at gaveforsterkningsordninga skal avvikles fra og med 1. januar 2022. Det er et viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler. Utbetalingene fra ordningene har i tillegg hatt en veldig skjev geografisk fordeling, og vi vil nå starte arbeidet med å benytte de aktuelle midlene på en bedre måte, til det beste for lokalt og regionalt kulturliv, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Søknader som er mottatt i perioden 1. juli – 31. desember 2021 vil bli behandlet etter gjeldende retningslinjer for ordningen, opplyser departementet, som betyr at godkjente søknader vil få utbetalt gaveforsterkning etter at den økonomiske rammen for gaveforsterkningsordningen er fastsatt.

Gaveforsterkningsordningen ble opprettet i 2014 og har i hovedsak vært finansiert av spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS avsatt til kulturformål. Ordningen innebærer at private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner blir forsterket gjennom et påslag fra staten på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet.

Gaveforsterkningsordningen ble diskutert i spørretimen på Stortinget onsdag 1. desember, der statsråden etter spørsmål fra Tage Pettersen (H) i Familie- og kulturkomiteen blant annet peker på at det ikke finnes beviser på at private penger har gitt flere penger til kulturen, og at de 75 millionene forrige regjering brukte på gaveforsterkning vil denne regjeringen bruke på kulturtilbud «med en bedre geografisk og sosial spredning enn gaveforsterkningsordningen sørga for».

Nattjazz

Trond Mohn gir 1 million kroner til Nattjazz

Dette ble kjent midt under årets festival på USF Verftet i Bergen.

Oslo Filharmonien

Nesten 2,5 millioner i gaveforsterkningspenger til musikk i Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo-Filharmonien og Jeunesses Musicales Norway, som står bak Loud! – jentenes bandleir er blant dem...

Statsbud

Satser på næringsutvikling

Satsbudsjettet 2017 vektlegger næring. Gaveforsterkningsordningen og Talent Norge får også mer midler.

Kulturminister Thorild Widvey Foto: Kulturdepartemenet

Gaveforsterking også på musikkfeltet

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår kulturminister Thorhild Widvey bl.a. å utvide gaveforsterkningsordningen til å gjelde musikk og å...

Kakepynt til salgs?

Spørsmålet som gjenstår etter Førdekonferansen, er om næringslivet vil gi penger til norske festivaler hvis de ikke kan skryte av...

Operaen Medea – Nordlysfestivalen

Nordlysfestivalen: All We Have Is The Past

Prog, babyopera, verdensstjerner og Arktisk Filharmoni. Det er fortsatt mulig å få med seg store musikkopplevelser på Nordlysfestivalen i Tromsø...

Gaffa

Danske eiere åpne for å selge GAFFA.no-domenet

Forklarer konkursen med manglende støtte i norsk musikkbransje, og sviktende marked for musikkmedier.

Gjenfødt Kultur på Øya

Aldri slutt å sutre over Øya!

Øya er spesiell, difor bryr også publikum seg om stoda til festivalen, og sutrar over utviklingar i ulike retningar, eller...