Den nye ordningen skal stimulere til aktivitet, hos kunstnerne og arrangørene, såvel som hos underleverandørene. Tiltaket kalles «stimuleringsordning», og skal tre i kraft fra 1. oktober. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid, melder regjeringa i en pressemelding onsdag.

Kulturdepartementet inviterer kultur-Norge til et innspillsmøte om stimuleringsordningen mandag 24. august.

Regjeringen skriver at ompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Kultursektoren er en av de hardest rammede av krisen.

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år.

Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg.

