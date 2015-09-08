Bransjen

Egil Storbekkens Musikkpris til Henning Sommerro

Publisert
08.09.2015
Skrevet av
- Red.

Juryen trekker frem Sommerros allsidige virke innen musikken, samt hvordan han har tatt med tradisjonsmusikken inn i nye musikalske landskap.

Henning Sommerro er kjent som komponist, arrangør, musiker, sanger og professor, og har virket som musiker sidenm 1977. I juryens begrunnelse dras det spesielt frem hans egenskap til å bevege seg mellom forskjellige musikalske stilarter, mens han holder fast på røttene fra tradisjonsmusikken. Videre i jurybegrunnelsen står det at Sommeros allsidighet «har mange fellestrekk med Egil Storbekkens musikalske arv og da ikke minst i forholdet til nettopp tradisjonsmusikken».

Egil Storbekkens Musikkpris ble utformet i 2006, og skal bidra til å fremme interessen for norsk folkemusikk. Prisen kan også gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene.

Selve utdeling tar sted 12. september i Tolga kommune.

BransjePriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

