Ønsker forslag på priskandidater.

Prisen er på 25 000 kroner samt et verk av billedkunstneren Helga Drude Storbekken.

Det ønskes innspill til priskandidater til prisen som skal deles ut på NOPA sin jubileumskonsert i Chateau Neuf i Oslo den 25. oktober. Fristen for å lansere kandidater er 20. septmeber.

Det er Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag og NOPA som står bak Egil Storbekkens musikkpris, med den hensikt å fremme interessen for, og utbredelsen av, de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekken, som er mest kjent for så skrive og fremføre musikk på tussefløyte.

Forslag kan sendes på e-post til simen at lindberg.no, eller per brev til:

EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

c/o JØRN SIMENSTAD

Bølerskrenten 9

0691 OSLO