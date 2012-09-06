Folkemusikk

Egil Storbekkens musikkpris

06.09.2012
Carl Kristian Johansen

Ønsker forslag på priskandidater.

Prisen er på 25 000 kroner samt et verk av billedkunstneren Helga Drude Storbekken.

Det ønskes innspill til priskandidater til prisen som skal deles ut på NOPA sin jubileumskonsert i Chateau Neuf i Oslo den 25. oktober. Fristen for å lansere kandidater er 20. septmeber.

Det er Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag og NOPA som står bak Egil Storbekkens musikkpris, med den hensikt å fremme interessen for, og utbredelsen av, de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekken, som er mest kjent for så skrive og fremføre musikk på tussefløyte.

Forslag kan sendes på e-post til simen at lindberg.no, eller per brev til:

EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

c/o JØRN SIMENSTAD

Bølerskrenten 9

0691 OSLO

Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jakobsen

Pris til Tolga-duo

Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen er tildelt Egil Storbekkens Musikkpris.

Atle Lien Jenssen

Pris til Atle Lien Jenssen

Atle Lien Jenssen har gjennom en årrekke lagt ned et allsidig arbeid innen norsk folkemusikk, som musiker, innsamler, formidler og...

Ofsdal prises

Steinar Ofsdal mottar Egil Storbekkens musikkpris under lur- og lokkestevne på Rausjødalen setermeieri søndag.

31. mai er det frist for innsending av forslag på kandidater til Egil Storbekkens Musikkpris

Utlysning av Egil Storbekkens Musikkpris 2015

Egil Storbekkens Musikkpris utlyses, prisen er på 25 000 kroner.

Egil Storbekkens Musikkpris til Henning Sommerro

Juryen trekker frem Sommerros allsidige virke innen musikken, samt hvordan han har tatt med tradisjonsmusikken inn i nye musikalske landskap.

1200px Tafel (Lehrmittel)

Sang i skolen under sperregrensa?

Sang er fjernet fra skolens overordnede læreplan. Er ikke sang viktig i skolen lenger?

Kelvin Foto: Martin Litwicki

Sjef over egen skjebne

Oda Ulvøy er ikke bare vokalist og låtskriver, hun er også manager og bookingagent for bandene hun er med i....

Terje Isungset i Russland

Storbekkens musikkpris til Terje Isungset

Musikar, komponist og instrumentbyggjar Terje Isungset har hatt naturen som sin musikalske inspirasjon i over 30 år. Naturen skal handsamast...