Ofsdal prises

Steinar Ofsdal mottar Egil Storbekkens musikkpris under lur- og lokkestevne på Rausjødalen setermeieri søndag.

Egil Storbekkens Musikkpris, opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken fra Tolga, skal fremme interessen for og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk. Prisen ble første gang utdelt i 2006. Arets utgave går til musiker, fløytegransker og fløyteoppfinner Steinar Ofsdal. Selve utdelingen finner sted på Rausjødalen setermeieri under Lur- og lokkestevnet søndag 26. juli klokka 13.

Årets stevne er det sekstiende i rekken.

I tillegg til prisutdelingen byr selve konserten også på Mary Barthelemy, Tone Hulbækmo, Jørn Simenstad, Eli Storbekken, Ellen Marie Tangen og lokale lurblåsere.

Rausjødalen setermeieri

Bukkene Bruse (Steinar Ofsdal, Annbjørg Lien, Arve Moen Bergset og Bjørn Ole Rasch)

gjør Maria, Hun Er En Jomfru Reen live i Minneapolis

Her følger juryens uttalelse i sin fulle lengde:

Prisvinneren har en lang musikalsk karriere bak seg og trakterer en rekke ulike instrumenter. De fleste forbinder ham nok likevel først og fremst med fløyteinstrumenter. Det gjelder både fløyter fra andre land og kulturer og ikke minst tradisjonelle norske instrumenter som sjøfløyte, tussefløyte og seljefløyte. Sier man ordet fløyte til en nordmann, vil nok svært mange tenke på nettopp prisvinneren. Helt fra han på 1960-tallet ble inspirert av Eivind Groven og Egil Storbekken har han stått fram som en fremragende ambassadør for eldre norske fløytetradisjoner, men har også vist stor evne til nyskaping på tradisjonell grunn.

Prisvinneren er født og oppvokst i Oslo og ble fra 1959 medlem av NRK’s juniororkester på cello. På 1960-tallet kom han i kontakt med det sterke visemiljøet i hovedstaden og spilte fra 1967 kontrabass og senere også el-bass i flere jazz- og visegrupper. Han samarbeidet blant annet med den kjente visegruppen The Young Norwegians. I 1971 tok han faglærereksamen i musikk ved Hochschule Mozarteum i Salzburg, Østerrike, hvor han bl.a. fikk undervisning på blokkfløyte og slagverk.

Allerede på 1960-tallet begynte prisvinneren å interessere seg for norsk folkemusikk, og han begynte å spille hardingfele på hobbybasis i 1968. Samme år startet han også å traktere seljefløyte, sterkt inspirert av et møte med Egil Storbekken og lytting på eldre opptak med Eivind Groven. Tidlig på 1970-tallet oppdaget han sjøfløytetradisjonen i Numedal og møtte fløytespilleren Herleik Stuvstad, som var en av de aller siste eldre tradisjonsbærerne på dette instrumentet. Han lærte både slåtter og den tradisjonelle spillemåten av Stuvstad, og prisvinneren har senere regnet sjøfløyta som sitt hovedinstrument. Spillestilen på dette instrumentet har også påvirket hans måte å traktere andre fløytetyper. I 1989 ga prisvinneren sammen med Per Midtstigen ut platen Sjøfløyta, som de fikk Spellemannprisen for. Samme år begynte samarbeidet med felespilleren Annbjørg Lien og sangeren Arve Moen Bergset i folkemusikkgruppen Bukkene Bruse, som har utgitt en rekke plater. Gruppen har høstet svært stor suksess i både Norge og utlandet og har reist på en rekke turneer rundt om i verden. De var også offisielle OL-musikere i forbindelse med OL på Lillehammer. I 1997 ga prisvinneren ut platen Seljefløyta sammen med Hans Fredrik Jacobsen og Hallgrim Berg.

Prisvinneren trakterer en mengde forskjellige fløytetyper og spiller tradisjonsmusikk fra ulike deler av verden. Allerede i 1978 dokumenterte han sine ferdigheter og store allsidighet på platen Fløytesprell. Ved siden av de norske fløytetypene er det særlig den irske blikkfløyten tin whistle og den kinesiske bambusfløyten dizi han har benyttet flittig. Den irske blikkfløytetradisjonen har prisvinneren tilegnet seg gjennom samarbeidet med flere fremragende irske musikere, og spill på dizi og andre kinesiske fløytetyper lærte han under sine mange besøk i Kina. I senere år har prisvinneren vært flere ganger i Kina og holdt konserter.

Prisvinneren har også samarbeidet med en rekke musikere innenfor andre sjangre, bl.a. Lars Klevstrand, Lillebjørn Nilsen, Sissel Kyrkjebø og Secret Garden. Han har i tillegg gitt ut bøkene Veslefrikk – en musikkpantomime (1975), Steinars fløytebok , en lærebok i spill på blikkfløyte og blokkfløyte (1984) og Norsk folkemusikk og folkedans, en lærerveiledning med tilhørende dobbel-CD (2001).

I de siste årene har prisvinneren sammen med en kinesisk fløytemaker utviklet to fløytetyper med tanke på det norske markedet. Vårfløyte er en form for sideblåst seljefløyte, mens Fjellfløyte er ei spaltefløyte som har klare fellestrekk med tussefløyta. Begge fløytetypene er laget av purpur bambus.

Juryen har enstemmig vedtatt at Egil Storbekkens musikkpris for 2009 skal gå til musikeren og fløytespilleren Steinar Ofsdal, Oslo (f. 1948).

Juryen for årets pris har bestått av Bjørn Aksdal (leder), Geir Egil Larsen, Bent Åserud, Eli Storbekken, Ragnhild Aashaug og Eivind Moen (sekretær).

Trondheim 8. juni 2009

Bjørn Aksdal

Juryleder