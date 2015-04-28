Utlysning av Egil Storbekkens Musikkpris 2015

28.04.2015
- Red.

Egil Storbekkens Musikkpris utlyses, prisen er på 25 000 kroner.

Prisen har blitt delt ut siden 2006 og er et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken. I 2015 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag og familien Storbekken.

Selve prisen er på 25 000 kroner og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. Komiteen opplyser at prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene. Det nevnes utøving, komponering og arrangering, forskning og formidling, instrumentbygging og instrumentutvikling, samt formidling av Egil Storbekkens musikk.

Forslag på priskandidater sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 31. mai 2015.

