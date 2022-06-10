Ballade video: – Før vi kan være sammen  

Tre vinnere av Nobelprisen og en friby-musiker. Anna Sahara, Ars Dada, The Good The Bad And The Zugly, Therese Ulvan, Henning Andersen, 2 x Local Store, Tuvaband og Innlandet. Det er menyen til Ballade video denne uken, inkludert fem premierer.

– Nostalgi, arbeiderklasse, barndom, gaming, collage og surrealisme er alle temaer som går igjen i årets bidrag, og det har vært med ydmyk glede vi har satt sammen dette programmet. I møte med så mange flotte, selvstendige verk, er det fristende å gi filmene muligheten til å samtale med hverandre. Vi håper vi har lykkes med det, og vi ønsker alle en god fornøyelse!

Det skriver Kortfilmfestivalen i Grimstad på sine hjemmesider. Denne helgen foregår konkurransedelen av programmene, med omfangsrike kategorier som Norsk kortfilm og kortdokumentar, Internasjonal kortfilm og kortdokumentar – og Musikkvideo.

Vi kommer tilbake til Musikkvideo-delen av Grimstad-festivalen neste fredag, der vi blant annet intervjuer Juno Jensen og Kristin Winsents i årets forhåndsjury. Da kan vi også fortelle litt om årets vinner, og ellers se på noen av de andre kandidatene i årets program.

I mellomtiden har vi vår egen lille musikkvideo-festival her, med noen av de mange varierte videoene som fortsetter å komme ut hver uke.

God fornøyelse!

ANNA SAHARA: Meduza (ft. Melody Hamre)

Anna Sahara er en artist fra Bergen med røtter fra Etiopia. Hun vokste opp i Bergen, og har siden barndommen vært aktiv i flere musikalske miljøer. Før hun lærte å snakke, nynnet hun sine første toner. Sanggleden var enorm.

– Videre har kjærligheten for musikk bare blitt større og større. Musikk har vært et fristed, et sted hvor alt er lov og ekte terapi! sier hun.

Midt i en pandemi preget av store endringer i hverdagen, kjente Anna Sahara på samme følelse som veldig mange kan relatere til; hvordan finne roen med kaoset i seg selv?

Hun slapp sin første singel, ‘’Når alle ting rakner’’, høsten 2021, som raskt ble en av Urørts anbefalte låter. Anna Sahara er for tiden aktuell med sin første EP, «Meduza».

– I likhet med hennes første låter vil kaos også være et sentralt emne videre, men gjennom «Meduza» besøker vi de store kontrastene i det å være dødelig.

Både tekst og sang er ved Anna Sahara og Melody Hamre, mens Håvard Haugland har produsert.

Den friske og forseggjorte videoen er lagd av August Sørensen. Den er produsert av Anna Hjortland, med foto av Ingrid Hjellmo og klipp ved Elisabeth Knutsen.

Anna Sahara er tilknyttet paraplyorganisasjonen Cult Kaos, som den aktive poeten, rapperen og musikeren Simon Moholt står bak. Les gjerne vårt store intervju med ham fra i fjor , der du også kan se mange av videoene hans.

ARS DADA: Enforcer

Sist vi skrev om Ars Dada var i forbindelse med låten og videoen «Döden», som vi presenterte i forbindelse med vår oversikt over noen av de beste musikkvideoene i 2021.

Ars Dada er lik Erlend Schulerud Bilsbak, som i sin tid byttet ut klassisk cello mot trommer. Han sier dette om sin nyeste utgivelse:

– De siste par årene har vært et dypdykk i jazz og relaterte sjangre for Ars Dada med den nylig avsluttede EP-trilogien «Katharsis & Threnoidia», et verk som prøver å formidle et større kunstnerisk konsept.

– Som med de fleste ting man gjør over lengre tid, blir man litt lei av det etter hvert. Det er derfor jeg har hatt stor glede av å dykke med hodet først tilbake inn i litt metall-infundert breakcore-galskap.

Ars Dada ga ut EP-en «True Norwegian Bass Metal» på Peace Off Recordings i 2014. Erlend Schulerud Bilsbak har lenge ønsket å lage en oppfølgings-EP, men av forskjellige grunner har han aldri fått til det før nå.

– Den nye EP-en, «True Norwegian Bass Metal Vol 2», er skrevet over mange år. Noen låter har jeg spilt i årevis, mens andre er ganske nye. Men alle har fått en siste liten makeover for å være klare til endelig å se dagens lys.

Video til «Enforcer» er lagd av HyperVJ. Den seks spors EP-en ble utgitt via Bandcamp i april på IRD Recordings i London. Som bodøværingen selv formulerer det:

– Nyt de frostbitte basslinjene, rett fra Arktis!

THE GOOD THE BAD AND THE ZUGLY: Diet 1-2-3

Denne uken slapp The Good The Bad And The Zugly en musikkvideo til låten «Diet 1-2-3», som er hentet fra albumet Research and Destroy. Det kom ut i april i år, og er oppfølgeren til album som Anti World Music, Misanthropical House og Algorithm & Blues.

– Vi lever i tidsalderen for online raseri, voksende incel-kultur og for kjøring av elektriske sparkesykler harakiri-style. Det er tida for Nostradumbass, cancel-kultur og hevnporno. I lys av dette har GBZ den siste tiden kommet til konklusjonen at verden endelig ser ut til å leve opp til bandets egne smålige leveveier.

– Bitter hevntaktikk har lenge vært blant de beste skyts i GBZ sitt arsenal i krigen mot brilleslanger, bloggere og det mest usigelige kjetteriet av dem alle: de som går barbeint i offentligheten, uttalte bandet i forbindelse med utgivelsen.

Manus til videoen er ved Stephan Lyngved og Jakob Schøyen Andersen. Per Kristian Aronsen opptrer som seg selv som roadien og merch-selgeren, omgitt av medlemmene i bandet. Som får ham til å gjennomføre mer eller mindre realistiske prøvelser før The Good The Bad And The Zugly igjen kan legge ut på veien.

Regi på «Diet 1-2-3» er ved Anders Bergh og Jakob Schøyen Andersen, der den sistnevnte er sønn av Hege Schøyen og jazzbassist Arild Andersen. Sammen med Fridtjof Josefsen lagde han også den musikalske humorserien Hit for hit, som først ble vist på NRK1 i 2018.

– La oss alle klargjøre browserne våre, rydde timeplanen og skape kaos og ødeleggelse fra den guddommelige helligheten som er tastaturene våre. Hils velkommen den nye epoken – Research and Destroy!

THERESE ULVAN: Spontaneous

Premiere!

I dag slipper sangeren og låtskriveren Therese Ulvan sin nye singel «Spontaneous», som er en smakebit fra hennes kommende album.

Therese Ulvan flyttet fra øya Hitra i Trøndelag til metropolen Los Angeles for å følge drømmen om en musikkarriere. Hun har siden turnert verden rundt, vunnet priser og samarbeidet med store internasjonale artister. Blant annet ble hun kåret til Best Female Singer-Songwriter av organisasjonen Los Angeles Women in Music for debutalbumet Already There.

– «Spontaneous» handler om å ikke ta sin kjære for gitt, men å huske på å fortsette å overraske hverandre og beholde spontaniteten i forholdet. Det kan være med på å holde romantikken levende gjennom mange grå og blå dager, forteller Ulvan.

– Det kan være noe veldig lite, som å skrive noen kjærlige ord på en post-it-lapp på kjøleskapet, bestille et bord på en restaurant uten en spesiell anledning, eller gjøre noe sammen man aldri har gjort før.

Inspirasjonen til låta kom fra hennes egen mor og far, som har vært gift i over 45 år.

– Enda så lenge de har vært sammen, kan jeg fortsatt se at mamma legger en hjerteformet potet på tallerkenen til pappa, eller at han plukker en hestehov til henne og setter den på frokostbordet. De er beviset på at man ikke trenger å gjøre så store ting, men at det ofte er den lille klemmen om morgenen eller flørten ved middagsbordet som kan være så utrolig viktig.

Og for de der ute som ikke har funnet den store kjærligheten enda, handler «Spontaneous» like mye om å ikke ta seg selv for gitt.

– Og selv om man er singel er det like viktig å være spontant og gjøre noe annerledes en gang iblant. Man må tørre å være impulsiv og følge livets mange sideveier – før ettertenksomhetens klamme hånd kveler drømmene. Det er utenfor komfortsonen hverdagsmagien skjer, avslutter Therese Ulvan.

HENNING ANDERSEN: Driving South

– «Driving South» er en låt om å finne godfølelsen i livet. Noen finner den ved å skate. Andre spiller gitar. Folk er forskjellige. Men vi har det til felles at vi må ha det bra. Det er en enkel sang og tekst, men livet er ikke alltid enkelt. Derfor må vi kjempe for saken, og – ikke ta ting for gitt, sier Henning Andersen til Ballade video.

Jessheim-artisten forteller at «Driving South» er en klassisk Heartland-låt, låtskrivingsmessig inspirert av Tom Petty.

– Men min co-producer Marius Hagen fra Team Me har modernisert den med store og mange harmonier, keyboards og manipulering av lyd. Jeg liker måten han vrir og vender min mer tradisjonelle låtskriving på.

Om videoen sier Andersen:

– Leo Cittadella har regi, film og klipp. Det vil si at han gjorde alt. Vi filmet alt i løpet av 14 timer samme dag, hvor en vennegjeng koste seg på skateboard i Oslo og på båttur i fjorden. Jeg kjørte etter dem med øl, vann og mat. For disse vennene var dette en perfekt dag, noe også låta handler om. Hvis du blir glad av å se videoen, så funker den etter hensikten.

– Ellers er vi snart ferdige med vår første mini-turné, som har vært veldig gøy og lærerikt. Da er neste steg å sette sammen og øve inn et fullt band, slik at vi kan dra på en release-tour når albumet endelig kommer. Vi står fortsatt i en stillestående og langvarig vinyl-kø.

– Vi har fått et opplegg til radio/promo-tour på østkysten i USA fra det amerikanske byrået Marauder, som er støttet av vår distributør Redeye Worldwide og Border. Vi har også søkt midler hos Music Norway til denne turneen, der Danny Young og jeg skal rundt på amerikanske radiostasjoner og vinylsjapper.

Andersen og Marius Hagen er alt i gang med å sortere og arrangere nye låter til plate nummer to, som «kanskje blir en EP».

LOCAL STORE: Weightlessly Floating

Local Store ga ut albumet Pink Paper Hearts 13. mai. De har i den forbindelse alt rukket å gi ut to videoer, der «Weighlessly Floating» var den første. De har også holdt slippfester i Oslo og Trondheim, så da markerer vi det like godt med å vise begge videoene.

– I februar dro vi tilbake til låven i Sverige, der vi spilte inn albumet vårt. Vi tok med oss Christian Lycke, som har filmet og klippet, og håpet vi kunne fange den utrolig gode atmosfæren det blir av å spille sammen i det store låverommet, forteller Mattias Krohn Nielsen til Ballade video.

– Vi har også fått veldig god respons på den første live-videoen vi slapp for to uker siden — fra stua på samme sted i Sverige.

Det tror vi gjerne på, for dette er både fint og fengende. Og da viser vi like gjerne den nye oppfølgeren også, kalt «Choir Of May». Den har vi sannelig premiere på også.

LOCAL STORE: Choir of May

Local Store er Bjørn Klakegg (vokal og gitar), Mattias Krohn Nielsen (gitar), Magnus Tveten (bass) og Tore Ljøkelsøy (trommer). Det nye albumet er oppfølgeren til Magpie And The Moon fra 2019. All musikk og tekst er ved Klakegg, som de siste årene også har vakt oppmerksomhet med det mer psykedelisk orienterte Needlepoint.

Her kan du lese et større intervju Ballades Siri Narverud Moen gjorde med Klakegg og bandet alt i forbindelse med debuten 2019 – og en litt mer oppdatert og barbert variant, som fokuserer på slippet av Pink Paper Hearts.

– Teksten til «Choir of May» er litt sånn «du skal få en dag i mårå»-aktig, om feil som er litt lettere å rette oppatt dagen derpå, men anstrøk av kjærlighet finnes også, sier Klakegg.

Komponisten synes selv at et snev av to sånn passe kjente melodier usett har listet seg inn i låten. Men hvilke låter det eventuelt er, sitter foreløpig litt lengre inne å røpe, siden ingen foreløpig har påpekt det.

– Så lykke til med den, kjære lytter!, ler Klakegg avslutningsvis.

TUVABAND: Karma Is A Beach

Premiere!

Nylig kom Tuvaband, aka Tuva Hellum Marschhäuser, hjem fra en Tysklandsturné med 13 konserter bak seg. Turneen ble fulgt opp av en godt besøkt konsert på Blå i Oslo. Nå slipper hun singelen «Karma Is A Beach». Den er oppfølgeren til «Rejuvenate», og blir å finne på det kommende albumet som slippes til høsten.

Tuva har selv komponert, produsert, mikset, spilt inn og spilt alle instrumentene – utenom trommene, som er ved Kenneth Ishak. Singelen blir sluppet på hennes eget plateselskap, Passions Flames.

I sangen deler artisten tanker om hvordan ydmykhet i flere sammenhenger kan bli forvekslet med naivitet eller svakhet.

– Jeg tror livet kan føles mer behagelig ut når en har gode intensjoner og god samvittighet. Uansett hvor mye noen oppnår ved å utnytte andre, så tror jeg ikke en vil føle seg så bra på innsiden i lengden. Jeg regner med at det blir vanskelig å like seg selv.

Videoen til «Karma Is A Beach» er et utdrag fra filmen How You Became No One av kunstneren Marius Mathisrud. Mesteparten av scenen ble filmet med 16mm Kodak film.

How You Became No One har premiere på Kunstnerforbundet i 2024.

INNLANDET: Mini-dokumentar

Og premiere – med tre vinnere av Nobelprisen.

Musikk i Innlandet vil løfte frem musikkens rolle som en meningsbærende ytringsform. Onsdag 1. juni sto derfor intet mindre enn tre nobelprisvinnere sammen med duoen Innlandet, med Ingrid Olava og Andreas Ulvo i samspill med musikere fra Orkester Innlandet.

– Musikk i Innlandet omfavner ytringsfriheten og kunstneres mulighet for å uttrykke seg fritt. I en verden hvor mange står i frykt hver eneste dag, trenger vi sterke stemmer som trosser frykten og som står opp og forteller om det de tror på på. Artister verden over opplever daglig trusler og sensur, sier Musikk i Innlandet i en kommentar.

– Vi har derfor produsert en rykende fersk minidokumentar med blant andre Ingrid Olava, Andreas Ulvo, Atle Sponberg og friby-musikeren Hamid Sakhizada i forbindelse med et bestillingsverk fra Musikk i Innlandet. Konserten ble avviklet under et folkemøte om ytringsfrihet – World Expression Forum – på Norsk Litteraturfestival i starten av juni.

Vi hører «My Heart», en tradisjonell sang fra Afghanistan, samt «Din tanke er fri», en sveitsisk-tysk folkesang gjendiktet til norsk av Alf Cranner. Vi møter også arrangør Andreas Ulvo (piano), Ingrid Olava (vokal), Hamid Sakhizada (dambora), Atle Sponberg (filolin), Øyvind Gimse (cello) og Steinar Haugerud (kontrabass).

Nobelprisvinnerne Maria Ressa og Abdulrazak Gurnah var selv til stede, mens Dmitrij Muratov deltok via video. Filmen er regissert av Elisabeth Nord, med foto, lyd og klipp av Lars Nårstad.

Solbjørg Tveiten er kunstnerisk leder for Musikk i Innlandet, mens Mariann Grongstad Furulund har vært produksjonsleder.

Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, World Expression Forum, Musikk i Innlandet og GD. Vi i Ballade video takker for muligheten til å ha premiere på dette.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 145 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤