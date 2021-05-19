– Jeg vant den kuleste harpekonkurransen i verden

Noen ladet opp til nasjonaldag i helga – harpist Uno Vesje vant den internasjonale prisen han helst ville ha – på 16. mai.

Den norske harpisten og komponisten Uno Alexander Vesje har nettopp vunnet den internasjonale konkurransen World Harp Competition. Finalen ble arrangert i Tivoli Vredenburg i Utrecht 16. mai. Uno vant førsteprisen på 5000 euro og et «Care, Coaching & Career program», et skreddersydd utviklingsprogram der arrangørene i harpefestivalen ønsker å støtte Uno Vesjes kunsteriske arbeid, karriere og utvikling. Vesje skriver til Ballade.no at han ønsker å bruke denne muligheten til å utvikle seg som kunstner gjennom egne politiske og samfunnsbelysende musikkprosjekter.

Uno forteller at i en verden av overraskende mange internasjonale konkurranser for hans instrument, har The World Harp Competition gått fra å være en ganske tradisjonell konkurranse til å finne nyskapende og kreative harpesolister uavhengig av sjanger og repertoar.

– For meg er dette absolutt den kuleste konkurransen å vinne, ikke bare fordi det er en anerkjent utøverkonkurranse i harpemiljøet, men fordi jeg ønsker å utvikle egne konsepter uavhengig av harpetradisjonen og standardrepertoaret. Hovedpremien i denne konkurransen er et ressursrikt karriereveiledningsprogram med internasjonale ambisjoner, i tillegg til pengepremien.

I finalen spilte Uno sitt egenkomponerte verk om klimakrisen, Our Planet, Our Future (42 minutter).

Prisen ble delt ut av juryformann saksofonisten Ties Mellema:

– Vi ble beveget og trollbundet av Unos musikk, komposisjonen og framføringen. Uno er en sensitiv kunstner med et formål, mer enn en harpist alene. Han tok en risiko ved å spille sin egen komposisjon og gjorde det til et politisk standpunkt. Vi følte at harpen aldri kom i veien for hverken det musikalske eller politiske han ville formidle, sier Mellemas.

Videre mener juryen at Vesje har en klar musikalsk drivkraft i spillet sitt – umulig å unnslippe.

– Som den musikalske motsatsen til en page-turner, melder juryen.

Denne konkurransen har vokst til å bli en av de mest anerkjente og progressive internasjonale harpekonkurransene, mener Vesje. Nettopp derfor var det så gledelig å vinne, sier han: Konkurransen har ikke et spesifikt repertoarkrav, men utfordrer konkurrentene til å skape et originalt program som viser særegenhet, musikalitet og tekniske ferdigheter. Konkurransen arrangeres av the Dutch Harp Festival, der de to innledende rundene ble gjennomført i 2020, men på grunn av pandemien ble finalen utsatt til 2021. Første runde var gjennom videoutvelgelse, og andre runde var live audition i Utrecht, New York City og Hong Kong – på videostreaming.

Uno Vesje har studert harpe ved Norges Musikkhøgskole og The Manhattan School of Music og komposisjon ved NTNU. Uno har vunnet flere priser som både utøver og komponist, deriblant sølvmedalje på the 5th Manhattan International Music Competition (2020), vinner av the USA International Harp Competition Composition Contest (2019), tredjeprisen i the Harp Column New Music Contest (2020) og tredjeprisen i the International Edvard Grieg Composition Contest (2013). Våren 2016 debuterte Uno som solist og komponist med en helaftens konsert i Carnegie Hall i New York City. Som solist har Uno spilt med orkestre som Bergen Filharmoniske Orkester, Arktisk Filharmonis sinfonietta og urframført sin egen harpekonsert med Trondheim Symfoniorkester & Opera. Han har gitt ut to album med egne verker

– Dette har vært en drøm og et mål i veldig mange år. Konkurransen skiller seg markant ut i en nokså tradisjonsbundet harpekultur! skriver Uno på epost til Ballade.