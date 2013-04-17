Folkemusikk

Utlysning av pris

Publisert
17.04.2013
Skrevet av
- Red.

15. mai er det frist for innsending av forslag på kandidater til Egil Storbekkens Musikkpris.

Egil Storbekkens musikkpris ble ble utformet i 2006, og er et samarbeid mellom Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken.

Musikkprisen er på kr 25.000,- samt et kunstverk av billedkunstneren Helga Drude Storbekken.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

— utøving, komponering og arrangering

— forskning og formidling

— instrumentbygging og instrumentutvikling

— formidling av Egil Storbekkens musikk

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 15. mai 2013.

EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

c/o Jørn Simenstad

Bølerskrenten 9

0691 OSLO

eller simen (at) lindberg.no

Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

