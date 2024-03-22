Ballade video: AI, AI, AI!

Vi tar påsken på forskudd med Mörmaid, Sara Fjeldvær, Louien, Northern Belle, Aron Dahl, Lars Jakob Rudjord, HEDSSMON, Igor & Marihøne Airlines, Paul-Ronney Angel, Tora Augestad, Frode Barth, Trygve Seim og Birger Mistereggen.

Velkommen til utgave nummer 222 av Ballade video, med alt fra folkemusikk-inspirert jazz og klassisk til alternativ barnemusikk. Videoen til Aron Dahls «Lock & Key» inneholder nok noen av de heftigste scenene vi noen gang har vist, og er derfor utstyrt med en liten advarsel.

Det er også mange som advarer mot AI – eller kunstig intelligens. Sterke stemmer mener at AI representerer et grovt brudd på opphavsretten, i tillegg til at både musikere, illustratører, tekstforfattere og filmmakere kan bli tilsidesatt av økonomiske interesser. Les gjerne dette interessante intervjuet med illustratør Christian Bloom i Journalisten.

Samtidig kan det være at den kunstige intelligensen gir oss et nytt kunstnerisk verktøy, om det brukes med kløkt av kreative mennesker. Det viser vi et imponerende eksempel på i dag, i form av den helt ferske videoen til artisten og musikkprodusenten Mörmaid, satt sammen av over 2000 genererte bilder av Alam Ali og Anna Karlsson.

Kort sagt: God – og blandet! – fornøyelse!

MÖRMAID: Wet Summer

Onsdag denne uken slapp Oslo-artisten Mörmaid den tredje smakebiten fra det kommende debutalbumet Pearlescent Dark. Og dette er virkelig heftig på flere nivåer.

– Jeg ble kontaktet av Alam Ali og Anna Karlsson, to dyktige filmskapere som tidligere har laget musikkvideo for blant annet Hanne Hukkelberg, sier Mörmaid, alias Live Sollid Schulerud. – De likte musikken min og hadde lyst til å bruke en av mine låter til et nytt prosjekt, KAKSI, hvor de eksperimenter med AI.

– Det var på mange måter god timing, siden jeg skulle slippe «Wet Summer» og ikke hadde rukket å lage noe videomateriale til den enda. Videoen sirkler rundt tematikken i låta – det å vente på noe, å prøve å passe inn, å føle at man “skylles bort” i et hav av informasjon, og at man slites av en indre konflikt og dualisme. I tillegg elsker jeg estetikken Alam og Anna kom fram til, et litt Wes Anderson-esque pastell-univers, med en touch av noe groteskt og forvrengt. Vi var veldig på bølgelengde der!

– Det er åpenbart en het debatt rundt AI om dagen, og selv kjenner jeg på en ambivalens rundt det å bruke det til å lage kunst. Jeg tenkte med dette prosjektet at den ambivalensen vil jeg gjerne pirke litt borti, og samtidig prøve å ha et åpent sinn og betrakte AI som et kreativt verktøy heller enn noe som gjør all jobben for deg.

– Jeg kan for så vidt nevne at Alam og Anna genererte over 2000 bilder for å komme fram til dette resultatet, så det er en ganske stor andel “human touch” involvert. Jeg ser definitivt på menneskene som kunstnerne bak denne videoen, og AI som verktøyet de brukte til å skape den.

Alam Ali og Anna Karlsson fra KAKSI sier og ser det slik:

– Vi ønsket å lage en musikkvideo utelukkende med bruk av AI. Vi har tolket teksten til tider bokstavelig, og AI-generert unike bilder som formidler vår tolkning av dualiteten og splittelsen artisten opplever, både visuelt og innholdsmessig. AI-teknologien så langt kommer med begrensninger som blant annet gir svært korte klipp. Vi lot oss inspirere av disse begrensningene og teknologien som samtidig gir mulighet til å lage et ubegrenset antall scener.

Pearlescent Dark kommer 23. mai. Mörmaid debuterte med den egen-utgitte EP-en «No Sharp Edges» i 2020, og slapp sin andre EP, «Push Pull», på Beat Palace Records to år etter. Hun har spilt på Bylarm og Trondheim Calling, og har flere ganger blitt spilt på BBC Radio.



SARA FJELDVÆR: About You

Sara Fjeldvær er stadig en nokså fersk artist, men vi har alt rukket å presentere henne fire ganger i Ballade video. Første gang var med videoen til «Don’t Come Around» i januar i fjor. Skriv gjerne navnet hennes i søk her-feltet oppe til høyre på siden, så finner du mer fra det store arkivet vårt.

«About You» er en fersk live-innspilling fra 22. februar 2024. Vi møter Sara Fjeldvær og bandet hennes, omringet av gamle kobberkjeler i E.C. Dahls gamle brygghus i Trondheim.

– For noen uker tilbake hadde vi en utrolig hyggelig og morsom konsert i regi av Vierlive, skriver Fjeldvær på Facebook. – Det var med publikum hjemme i stua, pluss et supert lite publikum i rommet med oss. Videoen er et utdrag fra denne livestreamen.

Opptredenen er filmet og redigert av Kristoffer Hylland Skogheim, med livelyd av Steinar Bolstad Skålid. I tillegg til Fjeldvær møter vi også Amund Storløkken Åse (vibrafon, mellotron), Johannes Konstad Brevik (gitar), Alexander Riris (bass) og Øyvind Leite (trommer).

Det nye albumet Stars kom i februar på Fjordgata Records, og er alt omtalt i Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Klassekampen, Nettavisen og Adresseavisen. Sara Fjeldvær var i fjor nominert til årets stjerneskudd under Bylarm, samme år som hun ble vinner av årets NOPA-stipend.

Hun og musikerne er for tiden midtveis i slipp-turneen for Stars. Den innbefatter 10 konserter, med foreløpig siste stopp på Folken i Stavanger 6. april.



LOUIEN: Losing My Mind

Louien, alias Live Miranda Solberg, har siden debuten i 2019 opplevd stadig økende oppmerksomhet. Hun fikk da også en nominasjon til Spellemannprisen i 2023 for albumet Figure Me Out.

– I løpet av sommeren har Louien tatt nye kunstneriske sjumilssteg. På det nye albumet Every Dream I Ever Had hører vi en artist som har funnet sin plass, skrev utgiver Jansen Records, da albumet ble sluppet 22. februar i år.

Med Every Dream I Ever Had hadde Louien et ønske om å involvere bandet sitt mer, med økt spillerom til produsent og gitarist Øyvind Røsrud Gundersen, bassist Ole Kirkeng og trommeslager Henrik Lødøen. All musikk er spilt inn i Brageveien Studio og Silence Studio.

Nå har låten «Losing My Mind» fått sin egen video, filmet og regissert av Marthe Amanda Vannebo.

– Den ble filmet på Jæren i fjor høst. Det var kaldere enn det ser ut til. Ideen med videoen var å fange litt av desperasjonen i låta og teksten, sier Vannebo til oss.

– Vi ble tidlig enige om at den måtte være i sorthvitt, for å underbygge den litt uhyggelige og desperate følelsen. Vi valgte å dra nettopp til Jæren fordi det er et sted Live er nært knyttet til, siden halve slekta hennes er fra Rogaland.

Selv sier Louien dette om videoen:

– Man drar til havet for å finne seg selv. Det er få steder man møter naturen på denne måten. Det er noe spesielt med havet, i alle fall for meg.

I april er hun aktuell med konserter på Voss, og i Bergen, Stavanger og Trondheim.



THE NORTHERN BELLE: Treat Yourself Better

Også Northern Belle er aktuelle med et nytt album. Det har fått tittelen Bats In The Attic. Det er ute på Die With Your Boots On Records, et underselskap av nettopp Jansen Records.

Det er vokalist Stine Andreassen som har skrevet alle låtene på det nye albumet. Unntaket er nettopp «Treat Yourself Better», som er komponert sammen med Thea Glenton Raknes fra Thea & The Wild.

– Jeg har opplevd opp- og nedturer, og tidvis føles livet som en berg- og dalbane, sier Andreassen om sangen. – Men det som er konstant gjennom alle disse følelseslada periodene er at jeg har venner som løfter meg opp og holder meg i hånda.

– Underveis har min egen stemme og selvtillit vokst takket være denne tryggheten. Alle trenger sitt eget kontrollsenter og en gjeng som har rom til akkurat den du er, og noen til å hjelpe deg å holde føttene godt planta på jorda. Det er det denne låta handler om: denne tryggheten og at vi må være snille med oss selv.

– Det var ekstra stas å jobbe med Thea. Hun skriver veldige gode låter og har en popteft og energi som passer perfekt inn i miksen. Jeg hadde laget et utkast av låten – og sammen finjusterte vi på teksten slik at meningen bak ordene kom tydeligere fram.

Musikkvideoen er satt sammen av mobilvideoer fra bandet, Brady Bunch-style, plukket fra tiden rundt albuminnspillingen.



ARON DAHL: Lock & Key

Premiere!

«Catchy kammerpop, indie-country og skeiv seksualitet» lyder beskrivelsen av Aron Dahls nye single, som er hentet fra artistens kommende andrealbum.

– Jeg ville lage en fengende sang med en litt grenseoverskridende og drøy tekst om BDSM, som samtidig var en kjærlighetssang, sier Aron Dahl selv. –«Lock & Key» handler om den oss mot verden-følelsen man kan få når man møter noen det klikker med.

– Akkordstrukturen og sounden er en hyllest til James Carrs «At the Dark End of the Street» fra 1966, der teksten handler om å skjule sitt begjær i skyggene, mens teksten på «Lock & Key» er ganske skamløs.

– «Lock & Key» handler også om dualitet; versene skifter mellom å være skrevet fra perspektivet til en dominant og en sub, der tittelen er inspirert av min favorittsang av Madonna, «Open Your Heart».

Låten beskrives som «eksentrisk og eksperimentell kammerpop med en glatt 70-talls vibb, drømmeaktige synthesizere og en lengtende følelse av countrymusikk» – en stemning som går som en rød tråd gjennom hele hans kommende album.

Albumet ble påbegynt bare noen få uker etter at Aron Dahl sto frem som transkjønnet. I løpet av arbeidet med albumet har han beveget som en nomade mellom Oslo, Los Angeles og København, og spilt inn materialet med musikere han har møtt på sin vei.

Hans debutalbum, Loosening Orion’s Belt, ble utgitt under navnet Danielle Dahl, og vant en pris fra Statens Kunstfond i Danmark som et av årets mest innovative album. Artisten har jobbet med identitet, seksualitet og transcendens, og lagde i 2019 hundre timer musikk til installasjonen Proportions of Time.

Videoen er regissert av Aron Dahl selv, som også har klippet og filmet. Den inneholder scener som ikke er særlig barnevennlige.



LARS JAKOB RUDJORD:

Premiere igjen!

Da skal vi skifte musikkstil ganske grundig. Det gjør vi med Lars Jakob Rudjord, en pianist og komponist fra Farsund i sør. Han gir ut sin femte plate i april, kalt Kjempe-Jo.

– Her mikser jeg inspirasjon fra folkemusikk fra Agder med nordisk jazz og moderne klassisk musikk, sier han. – Låtene er inspirert av historiene om min mytiske tippoldefar fra Tovdal i Agder, stordanseren og slåsskjempen “Kjempe-Jo”.

– Kjempe-Jo var en sagnomsust mann – en slåsskjempe ingen kunne beseire, men også en ypperlig danser. Han var svær, gikk på hendene støtt og stadig, og en gang tok han livet av en bjørn med bare hendene. Han het egentlig Jon Olsen, og levde fra 1816 til 1883.

Musikken ble til som et bestillingsverk til Riksscenen og Farsund Folk Festival i 2021, og er inspirert av hverdagslivet i Agders dype daler på 1800-tallet. Sammen med Guro Kvifte Nesheim (hardingfele), Katrine Schiøtt (cello) og Jakop Janssønn (trommer) byr Lars Jakob Rudjord på det som omtales som «melodiske, ettertenksomme, drivende og utadvendte låter» – med en tilhørende historiefortelling hvor gammelt møter nytt.

Albumet Kjempe-Jo slippes 19. april 2024 på Fyrlyd Records. Låtene «Rolig Folk» og «Margit» kan alt nå sjekkes ut på Spotify.

HEDSSMON: Merkelig tid

«Merkelig tid» heter egentlig «All tid e merkelig». Den er hentet fra albumet Overaltover, utgitt på Westergaard Records i 2022. Her hører vi låten i en live-utgave, filmet og klippet av Martin Losvik – og fremført av Jon-Are Masternes (vokal), Erling Ramskjell (gitar, sang) og Kåre Riibe Ramskjell (trøorgel).

HEDSSMON er en forkortelse av Hva Er Det Som Spiser Meg Om Natten – et av flere samarbeid mellom Erling Ramskjell og Jon-Are Masternes, alias Klish. Selv kaller de videoen «et lite avsnitt fra ei alternativ minnebok som begynner å bli ganske velfylt»

– Det er liksom dette vi gjør: Kommer sammen. Spiller musikk. Tar den opp. Viser den til verden. Håper at noen sjekker det ut. Håper at noen gjør det til sitt. Håper at noen skriver fint om det på internett. Og håper flere da får høre om oss.

Nå på lørdag gjør Klish en urfremføringskonsert sammen med Frode Larsen, Ingvild Austgulen og andre musikk-aktører med prosjektet «Det nye Nord». Dette skjer på Svømmehallen Scene i Bodø.

Erling Ramskjell, som også har brukt artistnavnet Æ, spilte på sin side en konsert på Hamsunsenteret på Hamarøy forrige helg. Det skjedde i forbindelse med åpningen av senterets nye utstilling, Den kontroversielle Hamsun.

– Etter at disse solotingene er gjennomført og prosessert, er HEDSSMON tilbake på årets plan. Å få sluppet det vi må innrømme faktisk er den beste plata som kommer i 2024: Vårt andre album.

Martin Losvik er fotograf og kunstner, bosatt i Valnesfjord utenfor Bodø. På Hamsunsenteret kan du oppleve det store Hamsun-portrettet «Sult», et samarbeid mellom Losvik og Sonja Langskjær – illustratør, grafisk designer og festivalsjef for Trænafestivalen.



IGOR & MARIHØNE AIRLINES: Gresskar på Halloween

Igor Dunderovic, alias Yngvar Dundervik, er en norsk-bosnisk komiker, dramatiker og visesanger. Han har studert produktutvikling og produksjon ved NTH/NTNU i Trondheim, og har gitt ut musikk siden 2008.

Han ble nominert til Spellemannprisen for beste barneplate 2014. Den het På Feil side av låven, og ble gjort sammen med Aslak Borgersrud fra Gatas Parlament. Han er ellers pekt ut som et av 100 mannlige forbilder med minoritetsbakgrunn, og har stått bak Sex, Drugs and Kalashnikov, «en kebabnorsk operette» med UDI – Under Dogs International.

Igor Dunderovic har også skrevet flere artikler for Ballade – primært om norsk musikkbransje og om minoritetenes forsøk på å ta del i den. Han har dessuten vært sentral i det teatralske kabaret-prosjektet Fetterforeningen, ellers kjent som Fetterorkesteret eller Igor og Fetterne. Det kan du lese mer om i dette intervjuet.

Marihøne Airlines Kapteintrio består av Igor Dunderovic, Nenad Mihajlovic og Atdhe Marku. Videoen er filmet og klippet av Sasa Jan Foto, alias Sasa Janjusic. Videoen er produsert av Samspill, en interesseorganisasjon for utøvere av internasjonal musikk bosatt i Norge.

Igor & Marihøne Airlines spiller hele to konserter denne fredagen: En på Grünerløkka Aktivitetshus i Oslo klokken 13.00, og en på Flyvern Pub i Holmestrand klokken 20.00.



PAUL-RONNEY ANGEL: Green, Green Grass Of Home

Paul-Ronney Angel har vi presentert før, da i duett med Casino Steel på låten «Thank God This Bar Is Closing». Angel kaller seg «en ekte Gypsy Rock’N’Roll-trubadur» – med røtter fra Herøy og Sandnessjøen i Nordland.

Han begynte å spille gitar som 13-åring, og bosatte seg i 1992 i London. Han ble bedt om å bli med i det britiske bandet The Godfathers, og skrev mye av deres comeback-plate Afterlife fra 1995. Her bidro han også med sang og munnspill.

I 1997 dannet Paul Ronney Q-Sling, et glam/punk/blues-band han selv frontet. Seks år senere startet han The Urban Voodoo Machine, med tidligere musikere fra Thee Hypnotics, Flesh for Lulu, Flaming Stars og Miranda Sex Garden. De varmet opp for The Pogues i England og USA, og opptrådte på festivaler som Glastonbury og Edinburgh. Han står også bak utestedet Gypsy Hotel i London.

Et nytt Urban Voodoo Machine-album er på trappene. Hjemme i Oslo har Paul Ronney samarbeidet med band og artister som Casino Steel, Valentourettes, Cosmic Messiah, Tim Scott McConnell aka Ledfoot, Los Plantronics og Backstreet Girls. Denne helgen gjør han to konserter i Halden og Moss, sammen med munnspilleren Richard Gjems.

Denne coverversjonen av «Green, Green Grass Of Home» er spilt inn i London, mens videoen er gjort i Oslo. Sangen er tilegnet hans far, Per Angel, som døde i 2022 – og ønsket at den skulle spilles i hans begravelse. Videoen er ved Gunnar Knutsen i Tumblewine Films.

Vi hører også musikerne Slim Cyder (trekkspill), Tommie Rae Brown (kor), Norman Watt-Roy (bass) og Nicky Forbes (trommer).



TORA AUGESTAD, FRODE BARTH, TRYGVE SEIM, BIRGER MISTEREGGEN: Festdag

Det er også Gunnar Knutsen og Tumblewine Films som står bak den neste videoen. Her ser vi en intro, der vi møter den legendariske aktmodellen Maurice Budini, som nå er 81 år gammel.

«Festdag» er hentet fra albumet Der livet leves, med undertittelen Frode Barth presenterer sanger av Sigrid Refsum. Her fremføres sangene til Refsum av vokalister og musikere som Ole Paus, Jan Eggum, Lars Lillo-Stenberg, Tora Augestad, Torun Eriksen, Unni Løvlid, Julie Kleive, Sigrid Berg, Frode Holm, Knut Reiersrud, Trygve Seim, Birger Mistereggen, Andreas Bye, Nils Einar Vinjor og Per Willy Aaserud.

– Mitt første møte med Sigrid Refsum var på et kulturarrangement for flere år siden, forteller Frode Barth. – Hun klatret opp på scenen og sang sine egne sanger til eget gitarakkompagnement. Så ble jeg stadig mer imponert over hvilken skaperkraft Sigrid hadde. Ikke minst hennes poetiske og kompositoriske materiale.

– Jeg oppfordret henne etter hvert til å spille inn sangene sine, som nå er innspilt av noen av de beste innen sine respektive genre. Det har vært en lang reise gjennom flere år, uten noen form for offentlig støtte – og da kan det ta tid når man må bære utgiftene helt selv.

– Mest av alt er jeg glad for at Sigrid har fått gjennomført drømmen om å få utgitt sangene sine – og at hun gjennom vårt livgivende musiske arbeide er mer produktiv enn noen gang, sier Barth.

På «Festsang» møter vi Tora Augestad (sang), Frode Barth (gitar og bass), Trygve Seim (saxofon) og Birger Mistereggen (perkusjon og stavklokker). Albumet er ute nå på Barth Records.

Vi nevner også at Tora Augestad er ute med albumet I et landskap, der hun sammen med Torbjørn Dyrud og Mathias Eick har tonesatt norsk poesi med et tidsspenn på nesten 200 år.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Og samtidig en riktig god påske, siden vi tar et lite opphold i påskeferien.

Dette er utgave nr. 222 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤