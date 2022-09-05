– De nære møtene i musikken har blitt viktigere

Den nye inderligheten er her. Samtidig vil artistene gi noe ekstra når de spiller live framover – fra Karpe til kassegitaren. «Mer»-konserten er veien videre etter postpandemitraumet. Hør denne og flere spådommer om musikkens framtid i podkasten Ballade radio.

– Jeg ser lyset i enden av tunnelen. Husker på «ja det var det her jeg dreiv med, ja … tjener litt penger igjen, musikermannen er i jobb, jeg er i jobb igjen. Det sa artist Thea Glenton Raknes som start på liverapporten Ballade radio snakka seg inn på. Hun delte de mørke utsiktene i vinter, da konsertmarkedet fortsatt var pandemistengt.

– Vi er kanskje ikke helt ferdigbearbeida med mørket ennå. Men det er veldig deilig at vi snakker mindre og mindre om det, sier Tone Østerdal.

– Mange i musikkbransjen har nok bytta litt perspektiv.

– Ja, det sitter litt i. Denne praten blir kanskje en del av debriefinga?! Og jeg vet om veldig mange som ikke tør å satse, forteller Glenton Raknes.

Ved inngangen til september satte Ballade radio seg ned med to som forbereder seg på en spesiell konserthøst: Thea Glenton Raknes, som akkurat har sluppet sin tredje singel til ei plate som endelig, endelig skal treffe publikum. Og påtroppende direktør i Music Norway, Tone Østerdal, som har sett de store ups and downs i konsertbransjen, ikke minst som talsperson for mange av dem som ble kriseramma da pandemien ga dem arrangementsforbud. Sammen med Ballades Guro Kleveland og Siri Narverud Moen (programleder) samlet de trådene etter en full konsertsommer. Og lette fram noen utviklingstrekk ved musikken og rammene den har fått etter pandemien.

Ned i jorda, tett på menneskene, ned i musikken

Det lyset som artist Thea kjenner nå, bæres av musikk der hun har strippet ned. Laget i annekset i hagen på landet mellom de dystre dagene, plantestell og høstens plukking av bær. Og flere og flere av konsertene hun helst sier ja til er i en låve eller på et tun.

Etter den felles krisen er det flere i arrangør-Norge og i musikken som kjenner på følger, usikkerhet, erfaringa av pandemien. Og det er kanskje mer lov å vise hverandre hvordan de følgene påvirker alle rundt musikken?

– Jeg snakker mer med bookingagenten min nå, altså jeg har alltid vært følsom, men nå har de i apparatet litt mer «lov» til å vise sine følsomme sider også. Nå planla jeg egentlig full bandturné, men spillestedene er ganske fulle. Hvis du reiser som en duo får du til mer, fikk jeg høre, og vi så at det da kan bli OK honorarer for alle involverte. Kompromisset er en trio-turné, så vi tilpasser oss litt. Det er også resultat av koronatida, da jeg spilte mer nedstrippa, nærmere en folkemusikktrio, opplevd at jeg kanskje ikke trenger full rigg for å få til noe. Du rekker mer, og kommer tett på publikum, beskriver hun i podkasten.

Hør på Soundcloud:

I andre enden av skalaen finner du de store, store produksjonene. Tone Østerdal snakker om det definerende i rapgruppa Karpes 10xSpektrum:

– Det er morsomt når du snakker om intimiteten på hagefestival og låvekonsert, dén kan du også oppleve sammen med 11 000 andre i Spektrum. Det er den samme intimiteten jeg tenker på når vi oppsummerer den konsertrekka. Noen ganger kan du tenke at de er nesten for clever, med sin allsangbonanza på den Omar Sheriff-plata. Men det forbeholdet glemmer du fullstendig når de står på den scenen. Produksjonen er så helstøpt og bra, ja, men det føles også så viktig. Når crowden står der og synger, det skyldes hvem de har med seg, og det skyldes publikum, tenk fra barn til folk som er mye eldre enn meg der – og i alle farger. Et ordentlig mangfold! Og alle er med og synger fra første låt. Selv til ganske infløkte tekster.

– Kan man trekke ut i fra det at det er så mange store utfordringer når man skal ut med musikken til publikum, er det et eksempel på at man må tilby noe helt nytt? Er det et nytt game nå?

– Jeg har satsa mer på visuals og gøye – også når vi skal ut som bare trio. Du har jo sittet og tenkt igjennom hvis jeg noen gang komemr tilbake til å spille konserter, skal jeg søren meg ha det gøy og tilby noe ekstra, sier artist Thea.

– Absolutt! Og en av de store temaene framover i bransjen kommer til å være størrelsen på produksjoner, tror Tone Østerdal. Guro Kleveland oppsummerte det med å kalle det mer-konserten.

For flere spådommer om internasjonal musikkbransje, og økonomiske og personlige historier fra konserter, lytt til podkasten Ballade radio her.