Ballade video: Mørke hager, broer i Berlin  

Ballade video går live – og presenterer samtidig ny musikk med Synne Sanden, Vaarin, Siv Jakobsen, Sara Fjeldvær, NINV, Lekende Lett, Juno, Philter, Soundfocker og Dromedar.

Ballade video går live! Det skjer under nystartede Halden Internasjonale Musikkfilm Festival, som arrangeres fra torsdag 16. til lørdag 18. februar. Den vil for øvrig åpnes av Åse Kleveland.

– Med et spennende utvalg av musikkfilmer, et eget fagprogram, utstillinger og kveldsarrangementer, er Halden stedet å være, sier arrangørene, med mangeårig ildsjel Tom Skjeklesæther i spissen.

Ballade vil også være til stede på denne nyskapningen, der Arvid Skancke-Knutsen hver dag vil presentere nyere norske musikkvideoer i samarbeid med Ballade. I tillegg vil Ballade hver morgen ønske alle deltakere på fagseminaret velkommen med kaffe og gjestfrihet i Kulturhuset.

Les gjerne mer om denne nyskapningen her.

Vi har ellers et rikt program denne uken også, der noen av videoene kanskje også vil dukke opp under presentasjonene på festivalen.

Kort sagt: God fornøyelse!

SYNNE SANDEN: Firewood

Norsk premiere!

«Firewood» er den andre singlen fra det kommende albumet Unfold av Synne Sanden, som vi flere ganger tidligere har presentert spennende produksjoner med. Også med singelen hører det til en flott musikkvideo, som vi i Ballade kan vise i dag.

Albumet slippes 17. februar på Nordic Records, og er co-produsert av Lars Horntveth, som tidligere har produsert blant andre Susanne Sundfør, Kimbra, a-ha og Fieh. Også Kim Reenskaug og Peter Estdahl er med på produksjonssiden, i tillegg til Sanden selv.

– «Firewood» handler om å ta tilbake eierskapet over sin egen kropp og seksualitet etter at grenser har blitt tråkket over. Den handler om å plassere skylden der den hører hjemme, og om å ikke la seg brukes igjen, heter det i presentasjonen av låten.

Videoen beskrives som «et kraftfullt, feministisk og frigjørende stykke kunst», og regissert av Simon Matthew Valentine og Synne Sanden. De to regisserte også musikkvideoen «Skeleton» fra 2021, som ble nominert til Berlin Movie Awards, Venice Shorts og Kortfilmfestivalen. Det er Adrian Axel som har filmet.

Slippkonsert for Unfold blir på Parkteateret i Oslo 21. mars.

VAARIN: Dark Matter

I 2018 mottok Vaarin terningkast 6 fra Dagsavisen og 5 fra Aftenposten for sin debutplate Even If I Started Seeing Rainbows. Fredag 13. januar slapp hun «Dark Matter», som er hentet fra hennes kommende oppfølgeralbum, The Identity of Belonging.

– Et mørkt materiale inni meg fortsetter å presse seg frem, sier Vaarin, aka Vårin Strand fra Hokksund.

– En dag vil jeg bli dekket av den, og følelsen av at den holder seg i live for alltid, er ganske skummel. Det ser ut til at kroppene våre aldri glemmer traumer. Dette er en samtale med den svarte olja som strømmer gjennom inni meg, og min frustrasjon og reise underveis, for å bli kvitt den.

– Hvilke minner er du fengslet i? Hvor kommer dine mørkeste tanker fra? Og hvordan takler du dine? spør hun.

«Dark Matter» er produsert av Vårin Strand selv, i samarbeid med Marcus A. Edvardsen og Bjarne Stensli. The Identity of Belonging slippes i mai 2023, og kommer ut på Universal Music.

Den flotte videoen til «Dark Matter», som litt beskjedent beskrives som en visualizer, er filmet av Mads Suhr Pettersen og Morten Skalstad. Den er klippet sammen av Vårin selv.

– Jeg tror vi alle har øyeblikk i livene våre hvor vi mister oversikten, håpet og grepet om lykke og virkelighet. Jeg gravde dypt lenge, og der var det – rett bak ryggen min, avslutter hun.

SIV JAKOBSEN: Most of the Time

Denne videoen kom et godt stykke ut i fjoråret, men fortjener å hentes frem igjen. Dels fordi den minner oss om at det en gang skal bli sommer igjen. Og dels fordi «Most of the Time» nå endelig er ute på plate.

«Most Of The Time» er nemlig en av 12 nye låter som Siv Jakobsen sist helg slapp på det nye albumet Gardering på TNM. Hun er en artist som har fått mye internasjonal oppmerksomhet, helt siden debutalbumet The Nordic Mellow fra 2017, som raskt fikk over ti millioner avspillinger på Spotify.

Siv Jakobsen ble ellers nominert til Spellemannprisen 2020 i klassen Indie/alternativ for albumet A Temporary Soothing. Hun er opprinnelig fra Asker, og er utdannet ved Berkley College of Music i Boston.

– Under arbeidet med Gardening følte jeg at jeg drev med en form for emosjonelt hagearbeid. I det virkelige liv pleide jeg min beskjedne, men vakre hage hjemme i Oslo. Jeg fant stor glede og trøst i den fysiske oppgaven med luking og pleie av min beskjedne uteplass med blomster og spiselige planter.

– Pandemien ga meg også anledning til å reflektere over fortiden. Slik begynte jeg å skrive om et kapittel i livet mitt som jeg trodde jeg allerede hadde taklet fullt ut, og lukket døren til. Dette er en plate jeg er veldig stolt av, og som jeg håper kan få andre i en lignende situasjon til å føle seg mer sett og mindre alene, sier hun.

Videoen er filmet og regissert av Jørgen Nordby, som også tidligere har gjort fine musikkfilmer sammen med Jakobsen.

SARA FJELDVÆR: Don’t Come Around

Siden 2021 har 23-årige Sara Fjeldvær gitt ut debutplate, endt bachelor på jazzlinja ved NTNU, og utgitt EP-en «Best Love» på plateselskapet Fjordgata Records.

Sammen med regissør og filmfotograf Bjørn Ànte Røe har hun nå lagd en visualizer til låten «Don’t Come Around», filmet på hjemøya Hitra i Trøndelag.

– Jeg har aldri skrevet en sang som ikke er sann. Det får jeg ikke til. For meg er det personlige alt, og det ønsker jeg å forsterke gjennom videoene mine også, sier hun.

– Jeg problematiserer vel kjærlighet og dens avhengighet og all slags avhengighet. Og så tar det litt av. Jeg blåser det opp til å handle om å ikke kaste bort livet sitt, men heller klare å gjøre det som er riktig for en selv.

– For meg er låta betryggende og full av håp, men den er – som de fleste av mine låter- skrevet i et ganske desperat øyeblikk – og der tar det jo av.

Sara Fjeldvær og bandet spilte på Vill Vill Vest i september, og er nå aktuelle for Trondheim Calling i hjembyen, der de skal spille 9. februar. Hun har med seg disse musikerne: Amund Storløkken Åse (vibrafon & mellotron), Johannes Konstad Brevik (gitar), Alexander Riris (bass) og Øyvind Leite (trommer).

«Don’t Come Around» er spilt inn i Nyhavna Studio, Trondheim. Hun jobber for tiden med sin andre plate, og skal også ha andre spennende prosjekter på gang.

NINV: Only We Know

Den unge sørlendingen Nina «NINV» Ugland fikk platekontrakt før hun hadde sluppet en eneste låt. Selv beskriver hun musikken som drømmende og svevende elektronisk pop, inspirert av artister som FKA Twigs, Grimes og Caroline Polachek.

«Only We Know» er alt blitt anbefalt og listet hos P3, Natt&Dag og Aftenposten. Sangen er skrevet og produsert av NINV selv, og er den første av flere planlagte utgivelser for 2023.

– Jeg skrev «Only We Know» samtidig som jeg opplevde å måtte gi slipp på noen som stod meg nær, og med det en liten del av meg selv også. Jeg reflekterte på hvordan dette minnet ville falme og bli til noe fjernt over tid, og minne mer om den følelsen du har når du våkner og en drøm slipper taket.

Nina Ugland vokste opp i en musikalsk familie med en gitarist som far, og fikk oppleve musiker- og turnélivet tidlig. I 2021 ble hun plukket ut til Talent Norge sitt talentprogram for produsenter med Eivind Helgerød som mentor. I 2020 var hun også sentral på det tverrkunstneriske prosjektet «Breathe», et samarbeid med poeten Trygve Skaug og den norske gatekunsteren AFK.

Om videoen til «Only We Know», som er regissert av Kine Berentsen. sier NINV:

– Vi bestemte oss for å lage en labyrint for å fange følelsen av å være fortapt på et fremmed og mystisk sted. Vi brukte en del tid på å bygge settet selv, og en stor del av prosessen var å gjøre det DIY og vise at man kan lage selv.

– Vi jobbet ganske symbolistisk med ideen til låta, og med å fange følelsen og energien fremfor et narrativ, og legge til en ny dimensjon til opplevelsen. Vi har brukt lotusblomster som symboliserer gjenfødsel, og som i videoen blir et symbol på å finne seg selv på nytt.

LEKENDE LETT: Lønningsdag

Her kan du sjekke ut den nye videoen og sangen til Lekende Lett. «Lønningsdag» ble sluppet digitalt 13. januar, og kom som video i går, torsdag 26. januar.

Lekende Lett består av Kristian Stockhaus og Synne Sofi Bårdsdatter Bønes. Det er også den sistnevnte som har filmet og klippet videoen.

Over det som omtales som «en insisterende energisk beat, truserøskende bass og knivskarpe blåsere» tar duoen for seg den evinnelige problemstillingen om mangel på penger.

– Vi kicker i gang det nye året med denne ildkulen av en låt, sier Bårdsdatter Bønes entusiastisk til Ballade video. – Og så gleder vi oss til å slippe enda en godbit 17. februar.

Lekende Lett forteller ellers at de brukte fjoråret på å «perfeksjonere sin musikalske heksegryte» – og lage materiale som vil doble diskografien i 2023.

– Det håndbygde dukkehuset med trapp, vinduer og innlagt vann ble hentet ned fra loftet. Der flyttet vi i Lekende Lett inn med katten Rambo.

JUNO: Volcano Call

Juno består av fem musikere som møttes på jazzakademiet i Trondheim. Da snakker vi om Thea Ellingsen Grant (vokal), Malin Dahl Ødegård (vokal), Mona Krogstad (saksofon), Georgia Wartel Collins (kontrabass) og Ingvald Vassbø (trommer).

Kvintetten ga i 2020 ut debutalbumet Young Star på Jazzland Recordings. «Volcano Call» er single nummer to fra det kommende albumet Myriad Path, som i følge forhåndsomtalen presenterer «en enda mer eventyrlysten side av bandet». Det kommer på Jazzland 24. mars.

Juno var i fjor med på Nordic Jazz Comets i København, noe som var deres første konsert etter pandemien. De har ellers spilt på mange av landets største jazzfestivaler, i tillegg til et tresifret antall konserter.

Selv presenterer de «Volcano Call», som er skrevet av Thea Ellingsen Grant, på denne måten:

– Låta beskriver følelsen av å miste kontrollen og se seg selv fra et nytt perspektiv, underbygget av store musikalske kontraster i én lang suspense. Vers med snakkende vokal over enkle riff glir inn ekspressive refreng med rumlende strykebassorkester, økende støy og aggressiv undertone.

– Til slutt frigjøres spenningen inn i en melodisk outro, der jeg-et kommer seg ut av kaoset og går uredd inn i fortsettelsen.

PHILTER: Lionheart

Magnus Gangstad Jørgensen, bedre kjent som Philter, beskrives som en unik visuell artist med et distinkt sound. Hans nisje har blitt gaming-musikk, og han har komponert musikk for filmer, TV og spill. Det har ført til internasjonal oppmerksomhet, samt samarbeid med størrelser som Alan Walker, Avicii og Cliff Martinez.

«Lionheart» er nummer fire av fem singler med tilhørende musikkvideo-historier, animert i 3D av Philter selv. Den er hentet fra det kommende albumet The Lionheart Legacy, som inneholder hele 15 låter og slippes på Nordic Records 5. mai 2023.

– Da jeg hadde eksperimentert litt, og sett hva som ville være mulig å gjennomføre på egen hånd, begynte jeg å sette i gang, forteller han om videoen.

– Det eneste jeg hadde bestemt meg for var at det siste bildet av videoen skulle slutte på samme bilde som første video startet med. Prosjektet behøvde å vokse sammen organisk, da jeg jobbet parallelt med album og video.

– Jeg brukte hele året på å jobbe med musikk på dagtid og video om natten. Jeg komponerte musikk og sparte opp penger til å få et par stryke-partier spilt inn. Jeg jobbet deretter med scener til videoene, for så å editere de inn i partier der deler av sangen var ferdigstilt.

– Alt handlet om å skrive, lagre, animere og redigere. For så å gjenta prosessen.

Philter ble startet alt i 2005. Da begynte Jørgensen å legge opp musikk på Urørt, der han etter hvert ble den mest nedlastede artisten. Han har siden mottatt både gull- og platina-status for sine mange utgivelser.

SOUNDFOCKER: N1nj4 h4k3n

Premiere! Og det med en ganske eksepsjonell video, med tilsvarende musikk.

Soundfocker beskriver seg selv som en instrumental trio som «forener improvisasjon med suggerende rytmer og klubb-estetikk».

Musikerne er Markus Eide Anskau (synth, sampler/modular), Erlend Tredal (bass) og Bård Berg (trommer). De sier at de ønsker å pushe grensene for hva en trio kan gjøre, og er på «evig søken etter de umuligste lyder».

– Lydbildet er hardt, elektronisk og eksperimenterende – og musikken er like lett å gå seg vill i som den er å danse til.

Om videoen til « N1nj4 h4k3n» forteller Soundfocker: – Den er spilt inn i Berlin med Teodora Georgijevic på regi, og er en reflekterende og leken utforskning av det å bli eldre, spesielt som kvinne.

Selv sier regissør Teodora Georgijevic dette:

– Broen vi filmet under befinner seg i Berlin, og fungerte som en inspirasjon med sin enormhet og mange linjer.

1. februar slipper Soundfocker sin debut-EP «50undf0ck3r» – og 3. februar spiller trioen releasekonsert på Hærverk i Oslo.

DROMEDAR: Pokertime

House of Dromedar presents Pokertime! Og stort mer pønka og in your face enn dette tror vi ikke at det blir i 2023.

Videoen og sangen er skapt av en gjeng kunstnere tilknyttet House of Dromedar, i en hage på et nokså slitent sted i Oslo, mellom Vega Scene, Hausmania og Elvebakken skole.

– Hagen hadde sin storhetstid for 20 år siden, forteller Dromedar. Dette var Glens Garden, hvor eks-junkier lagde hage ved elva og gjorde forefallende arbeid på Hausmania. En tid hvor det var yrende liv i undergrunnskulturen og i Hausmania-hallene, forklarer bandet.

– Hagen forfalt når hallene stengte, livet stilnet og stedet ble igjen en skyggete spot å sette sprøyter på. De siste årene har hagen igjen fått nytt liv med full aktivitet i Hotbox-kjelleren og den nye hagen, Haus-skråningen.

Bandet beskriver «Pokertime» som det hardeste, korteste og mest gitardrevne Dromedar har produsert siden «Ololyga» i 2015. Opptakene byr blant annet på noen mystiske skikkelser og en isbjørn. Er det performance, er det kunst?

– Det er gjør det selv! Det er nok! Det er spy ut shiten! Lag kunst! Turn shit to gold! Det er nødvendig, det er utålmodig, og det er drittlei. Å aktivere en sånn energi kan det komme noe ut av, og det er «Pokertime», sier Dromedar.

Til våren slipper bandet albumet Human Condition, som de har turnert og jobbet med siden 2016. Albumet er mastret av Lasse Marhaug og slippes på Hærverk Industrier.

Videoen er filmet av Kjersti Vetterstad og Tommi Damstuen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 171 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤