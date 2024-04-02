Oslo-Filharmoniens sjefdirigent Klaus Mäkelä slutter

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at den finske stjernedirigenten ikke fornyer kontrakten når den går ut i 2027.

Det var Aftenposten som først meldte at Mäkelä går av etter kontraktens utløp.

I følge Aftenposten fikk musikerne i Oslo-Filharmonien (OFO) beskjeden via en innspilt video fra Mäkelä, som akkurat nå befinner seg i Chicago, USA. I videoen blir det også klart at Mäkelä har takket ja til stillingen som ny sjefdirigent (musical director) for Chicago Symphony Orchestra fra september 2027.

28 år gamle Klaus Mäkelä har vært Oslo-Filharmoniens sjefdirigent siden august 2020, med det kunstneriske ansvaret og ledelse av de viktigste konsertene i løpet av året som hovedoppgaver.

Når han slutter ved kontraktens utgang i 2027 har han vært i stillingen i syv år, en periode som i følge Knut Skansen, Oslo-Filharmoniens direktør, er «helt vanlig i den internasjonale orkesterverdenen», som han kommenterer til Aftenposten:

– Det fantastiske med dirigenter er at de ved å bevege seg bygger verdifull kompetanse. En god dirigent må være i bevegelse, fastslår han.

Det skal ikke ligge noen dramatikk i at Mäkelä har valgt å ikke fornye kontrakten, og å gå videre ut i verden med sin dirigentgjerning. I en uttalelse understreker Mäkelä at han vil være helhjertet engasjert i OFO ut kontraktsperioden:

– Vi har mange spennende prosjekter de neste tre årene. Selv om åremålet som sjefdirigent avsluttes i 2027, snakker vi om å samarbeide i årene som følger, sier han.

Oslo-Filharmonien er allerede i gang med jakten på ny sjefdirigent fra 2027, opplyser de til Aftenposten.

