Tabita Berglund første norske dirigent i toppsjiktet i USA: – En merkedag for norsk musikkliv

Den norske dirigenten er utnevnt som første gjestedirigent for Detroit Symphony Orchestra, et av de høyest rangerte orkestrene i USA.

– Dette er en merkedag for norsk musikkliv, sier Leif Ove Andsnes, som har spilt med det amerikanske orkesteret ved flere anledninger. Han er også en av Berglunds mangeårige samarbeidspartnere.

– Detroit Symphony Orchestra er et orkester på høyt nivå i amerikansk og internasjonal sammenheng, og det blir veldig spennende å se hva Tabita kan utvikle der borte, fortsetter Andsnes i en pressemelding om utnevnelsen.

Musikkens kraft og sterkt samspill

Tabita Berglund forteller i et videointervju at musikk har en helt særskilt evne til å treffe det innerste hos mennesker, og at det er derfor hun driver med det hun gjør. «Du kan faktisk nå ut til menneskets sjel. Det er musikkens kraft,» sier hun. Og det er denne kraften som gir seg til kjenne i hennes samspill med Detroit Symphony Orchestra (DSO):

– Første gang jeg jobbet med orkesteret slo det meg at dette er et orkester som vet at musikk er viktig. Deres ambisjon om å utgjøre en forskjell for folk gjennom musikalske prestasjoner harmonerer godt med min egen tro på musikkens evne til menneskelig forandring. Jeg er stolt over å bli en del av det kunstneriske laget i DSO, kommenterer gjestedirigenten.

Engasjementet som første gjestedirigent varer i fire år, med start i oktober 2024. Første gang Berglund dirigerte orkesteret var i januar 2023. Direktøren i DSO, Erik Rönmark, skriver under på at kontakten mellom den norske dirigenten og det amerikanske orkesteret var umiddelbart god.

– Vi er beæret over å kunne ønske Tabita velkommen til oss. Fra det øyeblikket hun gikk opp på podiet var det en helt spesiell kjemi mellom henne og musikerne våre, som førte til enestående musisering. Tabitas talent og magnetiske energi gir oss muligheten til å utforske nye musikalske verdener, uttaler han.

Fra den norske bygda til The Motor City

Tabita Berglund kommer fra en liten bygd i Trøndelag, bor på Røros og har et nært forhold til naturen, både som kilde til inspirasjon og som et sted å finne ro.

Bygd og natur er noe radikalt annet enn den store havnebyen kjent som arnestedet for den massive amerikanske bilindustrien, der hun skal dirigere det anerkjente orkesteret flere uker hver sesong.

Det første programmet består av den amerikanske premieren av Anna Clynes fiolinkonsert Time and Tides med den finske fiolinisten Pekka Kuusisto, Four Sea Interludes av Britten og Lemminkäinen suite av Sibelius.

I mars 2025 dirigerer hun Beethovens 5. pianokonsert med Cédric Tiberghien og Bilder fra en utstilling av Mussorgskij. Konsertene strømmes på DSOs Live from Orchestra Hall.

Fra cello til dirigent i internasjonalt toppsjikt

Før hun møtte dirigering som fag med et smell, var Tabita Berglund cellist i en årrekke.

Truls Mørk var cellolæreren hennes ved Norges musikkhøgskole, og de to har også samarbeidet en rekke ganger. Mørk er en av de som gratulerer Berglund:

– Det er utrolig imponerende hva Tabita får til. Hennes fantastiske utvikling som musiker fører henne opp blant toppsjiktet av unge, internasjonalt anerkjente dirigenter. Så vidt jeg vet er hun den eneste norske dirigent som noen gang har fått en slik posisjon i et av USAs topporkestre.