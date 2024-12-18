Jørgen Karlstrøm til Music Norway

Den tidligere styrelederen i TONO og Norsk Komponistforening skal jobbe for eksport av norsk kunstmusikk.

Rett før sommeren ble det kjent at Karlstrøm ville takke for seg som styreleder i både Norsk Komponistforening (NKF) og TONO for å la nye krefter ta over. I et intervju med Ballade fortalte han at veien videre lå helt åpen, men det kom tydelig frem at han beholdt det sterke engasjementet for norsk musikk – og for spredningen av den.

Onsdag ble det klart at Jørgen Karlstrøm trer inn som ny rådgiver for eksport og internasjonalisering innen kunstmusikk i Music Norway.

I tillegg til ledervervene i NKF og TONO samt internasjonale verv som leder av European Composer Forum og visepresident i ECSA (European Composer & Songwriter Alliance, red.mrk.) er Karlstrøm selv komponist, musiker og produsent innen et bredt felt av sjangre; fra samtids- og kunstmusikk til hardcore og black metal. I et intervju på TONOs hjemmesider fremgår det at «altaværingen er utdannet fra Toneheim Folkehøgskole, Griegakademiet i Bergen, Musikkhøgskolen i Oslo og Musikkhøgskolen i Berlin», og at han kan vise til «bestillingsverk fra Kringkastingsorkesteret, Oslo filharmonien og Oslo Sinfonietta».

Jørgen Karlstrøm begynner i jobben allerede i januar, og vil få en god overlapp med nåværende rådgiver for kunstmusikk, Kaja Bjørntvedt, kommenterer Music Norway.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening er et av medlemmene i Foreningen Ballade.