Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm blir fra januar 2025 ny rådgiver for kunstmusikk i Music Norway. (Foto: Music Norway)

Jørgen Karlstrøm til Music Norway

18.12.2024
Guro Kleveland

Den tidligere styrelederen i TONO og Norsk Komponistforening skal jobbe for eksport av norsk kunstmusikk.

Rett før sommeren ble det kjent at Karlstrøm ville takke for seg som styreleder i både Norsk Komponistforening (NKF) og TONO for å la nye krefter ta over. I et intervju med Ballade fortalte han at veien videre lå helt åpen, men det kom tydelig frem at han beholdt det sterke engasjementet for norsk musikk – og for spredningen av den.

Onsdag ble det klart at Jørgen Karlstrøm trer inn som ny rådgiver for eksport og internasjonalisering innen kunstmusikk i Music Norway.

I tillegg til ledervervene i NKF og TONO samt internasjonale verv som leder av European Composer Forum og visepresident i ECSA (European Composer & Songwriter Alliance, red.mrk.) er Karlstrøm selv komponist, musiker og produsent innen et bredt felt av sjangre; fra samtids- og kunstmusikk til hardcore og black metal. I et intervju på TONOs hjemmesider fremgår det at «altaværingen er utdannet fra Toneheim Folkehøgskole, Griegakademiet i Bergen, Musikkhøgskolen i Oslo og Musikkhøgskolen i Berlin», og at han kan vise til «bestillingsverk fra Kringkastingsorkesteret, Oslo filharmonien og Oslo Sinfonietta».

Jørgen Karlstrøm begynner i jobben allerede i januar, og vil få en god overlapp med nåværende rådgiver for kunstmusikk, Kaja Bjørntvedt, kommenterer Music Norway.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening er et av medlemmene i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta...

Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm, nestleder og styreleder i Norsk Komponistforening

Klager NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

– Etter en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre, klager vi til Kringkastingsrådet, sier styrelederen...

Jørgen Karlstrøm, ny styreleder i TONO, og Ingrid Kindem, avtroppende styreleder

Jørgen Karlstrøm ny styreleder i TONO

Karlstrøm ble valgt til ny styreleder under TONOs årsmøte i ettermiddag. Kai Robøle ble valgt til ny nestleder i styret.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

Jørgen Karlstrøm ny visepresident i europeisk opphaverorganisasjon

Komponistforeningens styreleder med sentrale verv i europeisk musikkliv.

Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm, nestleder og styreleder i Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening: Om ytringsfrihet

Norsk Komponistforening var en av underskriverne på oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner om ytringsfrihet i kunsten og Ytringsfrihetskommisjonen, et opprop som...

Flere saker

Frode Fjellheim Bjellesauprisen

Bjellesauprisen til Frode Fjellheim

Fjellheim har vist vei i formidling av den samiske kulturarven, sier prisutdeler Fono.

Fra venstre: UiO studentene Jens Henrik Kverndal, Julian Söderberg, Karl Oskar Nyberg og Peder Ebbesen Foto: Eskil Olaf Vestre

En midlertidig fremtid?

Et nytt kull har inntatt musikkutdanningene, der en stor andel av lærerstaben er ansatt på deltid eller åremål. Dette innebærer...

Illustrasjonsfoto. Sommerfesten på Giske

God sommer fra Ballade

Vi ønsker alle leserne våre en riktig god sommer! Her finner du en hilsen fra redaksjonen og en rekke saker...