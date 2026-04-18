Hedvig Mollestad Buddy 2026

Hedvig Mollestad Thomassen ble overrasket med Buddy-prisen 2026 på Nasjonal jazzscene på Karl Johan i Oslo lørdag kveld, rett før konserten med trioen Weejun. Den glade prisvinneren i midten, flankert av Ragnhild Menes, styreleder i Norsk jazzforum, og Øyvind Larsen, direktør på Victoria Nasjonal jazzscene. (Foto: Francesco Saggio)

Buddy-prisen 2026 til Hedvig Mollestad Thomassen

18.04.2026 20:26
Guro Kleveland

Lørdag kveld ble gitarist og komponist Hedvig Mollestad Thomassen overrasket med årets Buddy-pris, norsk jazz’ høyeste utmerkelse.

Buddy-prisen ble overrakt av styreleder i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes, som overrasket Mollestad Thomassen på scenen like før hun skulle opptre sammen med Ståle Storløkken og Ole Mofjell i trioen Weejuns foran en fullsatt Nasjonal jazzscene på Karl Johan i Oslo.

– Hedvig Mollestad Thomassen har i mer enn et tiår vært en av våre fremste til å formidle norsk jazz til et stort publikum som har nådd langt ut over landegrensene og det tradisjonelle jazzpublikummet. Det er en stor ære å tildele Hedvig Mollestad Thomassen Buddy-prisen 2026, sa Menes ved overrekkelsen.

«Hedvig Mollestad Thomassen har markert seg som en av de mest markante gitaristene og komponistene i norsk jazz og improvisasjonsmusikk og oppnådd bred nasjonal- og internasjonal oppmerksomhet», skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen peker videre på i hvor stor grad Hedvig Mollestad Thomassen har satt spor, her hjemme som ute i verden, for jazzpublikummet såvel som for et vidt rockpublikum:

Hedvig Mollestad Thomassen har utviklet et særegent uttrykk i skjæringspunktet mellom jazz og rock, og har gjennom mer enn et tiår nådd et bredt publikum langt utover det tradisjonelle jazzfeltet.

Med Hedvig Mollestad Trio har hun utgitt en rekke kritikerroste album og gjennomført omfattende internasjonal turnévirksomhet. Hun har også markert seg med prosjekter som Weejuns og bestillingsverk som Ekhidna og Maternity Beat, og er tildelt en rekke priser, inkludert Spellemannpriser.

Ved siden av sitt kunstneriske virke er Mollestad Thomassen en viktig pedagog og en tydelig stemme i norsk kulturliv, med bredt engasjement i organisasjonsarbeid og kulturpolitikk.

Hedvig Mollestad framfører tingingsverket Ekhidna under Vossajazz

Hedvig Mollestad Thomassen, her under urframføringen av tingingsverket Ekhidna på Vossajazz i 2019. (Foto: Runhild Heggem)

Musikerprisen Buddy fyller hele 70 år i år, og har med få unntak blitt delt ut hvert år siden 1956. Prisvinneren mottar i tillegg til Buddy-statuetten 75 000 kroner fra Norsk jazzforum.

Se oversikt over alle Buddy-mottakerne her

