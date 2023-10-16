Aurum, her i finalen, ble norgesmestere.

(Foto: Anna Granqvist, Norges Korforbund)

AktueltKor

Kammerkoret Aurum er norgesmestere i korsang

Publisert
16.10.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Kammerkoret Aurum gikk av med seieren da Koralliansen avholdt Norgesmesterskap. De kan tittulere seg norgesmester i kor, skriver arrangørene til Ballade.no. Koret holder til i Trondheim og dirigeres av Eva Holm Foosnæs.

NM for kor foregår annethvert år. Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Even Alexander Hagen delte ut førstepremien.
– Det er ekstra stas at flere generasjoner møtes på et arrangement som dette – og forskning viser at det å synge i kor gjør oss glade, innledet statssekretæren finalen.

53 kor fra hele landet deltok i ulike klasser. Deltakerne spenner vidt og bredt fra barnekor til seniorkor og de deltar i ulike klasser med forskjellig nivå, skriver Norges korforbund (en av foreningene i Koralliansen).

Tove Ramlo-Ystad, kunstnerisk leder av NM i kor, innledet premieseremonien med å si at det er en seier for alle at de har utviklet seg på veien mot konkurransen.

Et internasjonalt dommerpanel ga tilbakemeldinger til alle korene.
– Det er flott å se den smittende sanggleden, sier Anine Kruse, som var en av dommerne i konkurransen. Hun er også imponert over hvor godt mange kor har jobbet sammen for å komme til denne konkurransen og hvor flinke de er til å yte når det gjelder.

Disse var i finalen: Vokalensemblet SKRIK, Kammerkoret NOVA, Bel Chorus, Kammerkoret Aurum, Kammerpikene, Defrost Youth Choir, Ensemblet REX. I tillegg ble det kåret en rekke klassevinnere – resultatene ligger her.

Kammerkoret AurumKoralliansenNM i kor

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

