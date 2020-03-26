Koronasituasjonen: GAFFA Norge legger ned redaksjonell drift

– Usikkert hvorvidt vi vil klare å komme tilbake når dette en gang vil være over, sier sjefredaktør Tord Litleskare.

OPPDATERING: Saken er oppdatert med kommentar fra Robert Borges, direktør i GAFFA.

Masse kjærlighet til bransja fra oss! ❤️ Lykke til fremover.

Dette skrev sjefredaktør i musikkmagasinet GAFFA Norge, Tord Litleskare, som følgetekst til magasinets «takk for nå»-hilsen på Facebook i formiddag.

GAFFA startet opp i Danmark i 1983, ekspanderte til Sverige i 2010 og til Norge i 2012. GAFFA Norge startet som et rendyrket musikkmagasin i fysisk form, og kom ut første gang i februar 2012. Bladet ble distribuert gratis over hele Norge frem til juni 2015. Siden da har GAFFA fungert som et rent nettmagasin på gaffa.no. Høsten 2018 ble satsingsområdet utvidet til også å dekke film- og seriestoff.

Direktør i GAFFA, Robert Borges, kommenterer til Ballade at det er selskapet som driver GAFFA.no på en lisensavtale som har besluttet å legge ned på grunn av de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Han forteller at selskapet som eier varemerket GAFFA og som har drevet GAFFA Danmark siden 1983 ikke har vært involvert i avgjørelsen, og at GAFFA fortsatt opererer i Danmark og Sverige.

– Vi forventer foreløpig ingen endringer i driften som følge av krisen, sier han. – Vi har en ambisjon om at Norge fortsetter å være en del av GAFFA-familien og jobber med løsninger som forhåpentligvis kan bringe GAFFA.no raskt tilbake.

Slik lyder den fulle hilsenen til musikklivet fra GAFFA Norge:

Takk for oss (for denne gang)!

Til tross for gode lesertall og et stort antall nye følgere i sosiale medier de siste ukene, har koronavirusutbruddet nå også innhentet GAFFA.no – i form av økonomisk uro.

Fra denne uken av legges den redaksjonelle driften av GAFFA Norge ned (i hvert fall for en periode), og det er usikkert hvorvidt vi vil klare å komme tilbake når dette en gang vil være over. Inntil videre ønsker vi å takke alle de dyktige skribentene, fotografene og videografene som de siste årene har jobbet hardt for å skape GAFFA.no sammen med oss, alle vi har jobbet med ellers i bransjen – og ikke minst dere som leser og engasjerer dere rundt det vi skriver om.

Vi oppfordrer alle til å nyte en god plate, se en film eller fordype dere i en serie nå. Ikke glem å fortsette å støtte kulturlivet vi alle er så glade i. Og ta vare på dere selv og de rundt dere.

Mvh. Tord Litleskare (sjefredaktør) og Ellen Lund (redaksjonsleder)

NB: Det jobbes med å finne løsninger. Dersom noen har noen gode idéer eller lignende, ta kontakt via gaffa@requestify.com.