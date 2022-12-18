Buddyprisen 2022 til Mats Eilertsen: – En fantastisk komponist, musiker og venn som gjør andre og verden bedre

Bassist og komponist Mats Eilertsen ble overrasket med norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddyprisen, under konsert med The Source fredag kveld.

– Mats Eilertsen er en særdeles dyktig bassist og komponist som har utmerket seg både som bandleder og som ensemblemusiker. Hans kunstneriske kvaliteter er udiskutable, og han er raus og inkluderende og nyter stor respekt blant medmusikere, sa styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, da hun overrakte prisen på Cosmopolite i Oslo.

Bassist, komponist og bandleder Mats Eilertsen er opprinnelig fra Trondheim og utdannet ved jazzlinja på NTNU. Han har vært med på et stort antall innspillinger, og turnert over hele verden både med egne band og med ensembler ledet av norske og internasjonale jazzartister.

«Årets Buddy-prisvinner er en høyt respektert musiker og en av landets fremste på sitt instrument. Han er en sentral skikkelse i norsk jazz, en ettertraktet musiker som setter sitt umiskjennelige preg på musikken, både som bandleder og som medmusiker,» heter det i juryens uttalelse.

Musikerkolleger omtaler ham som en inspirerende musiker, og som et varmt og sjenerøst menneske som er enestående i norsk jazz, både kunstnerisk og sosialt.

– Et fantastisk fint menneske! Og det reflekteres gjennom Mats’ utømmelig lyriske kontrabass. En utrolig fin komponist! Du verden for en verdig vinner, sier saksofonist Eirik Hegdal.

Trommeslager Thomas Strønen er også full av lovord: – Mats er en varm og inkluderende musikant og person. Han snakker aldri ned andre, like lite som han framsnakker seg selv. En fantastisk komponist, musiker og venn som gjør andre og verden bedre.

I 2004 ga Mats Eilertsen ut sin første utgivelse i eget navn, Turanga, og siden har det blitt 12 utgivelser som bandleder, gitt ut på blant annet norske Hubro Music og det anerkjente tyske plateselskapet ECM Records. Eilertsen er en produktiv musiker og komponist, og har vært Spellemann-nominert tre ganger. Blant hans seneste utgivelser er Reveries and Revelations og And Then Comes The Night, som ble tildelt Spellemann i 2019, og fjorårets Solitude Central, et liveopptak gjort under pandemien.

I 2014 var Mats Eilertsen Tingingsverk-komponist på Vossa Jazz, og det kritikerroste bestillingsverket «Rubicon» ble gitt ut på ECM to år seinere. I 2016 komponerte han bestillingsverket «Memorabilia», et verk skrevet for sin egen trio og Trio Mediaeval, for Trondheim Jazzfestival.

Prisvinneren er også en mann av flere talenter, forteller Norsk jazzforum i sin omtale av Eilertsen, og peker på musikerens kunstneriske blikk og evne til å se «det finurlige og vakre i omgivelsene». I august i år ga han ut boka Pyttogram, en samling fotografier der motivene er speilbilder i pytter og andre vannoverflater.



Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger



Buddy-prisen tildeles en musiker som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt instrument og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse og kjennskap til musikkformen. Musikerprisen Buddy har blitt delt ut årlig siden 1956. I tillegg til Buddy-statuetten mottar prisvinneren 75 000 kr fra Norsk jazzforum. Her kan du se oversikt over alle Buddy-mottakerne på Norsk jazzforums nettsider.