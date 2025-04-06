Norsk jazz hedret: Her er vinnerne av Jazzprisen 2025

Hele jazz-Norge var samlet til utdelingen av Jazzprisen lørdag kveld. Prisshowet ble ledet av komikerduoen Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen, og både scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket med livemusikk fra den brede paletten av uttrykk på dagens jazzfelt.

Elleve Jazzpriser ble delt ut, og hele jazzmiljøet har blitt invitert til å nominere kandidater mens ulike fagjuryer har vurdert de nominerte kandidatene og kåret vinnerne, melder Norsk jazzforum.

Den gjeveste av dem alle, Buddy-prisen, gikk til saxofonist og komponist Eirik Hegdal. Musikeren har utmerket seg som en fremragende utøver og betydd mye som pådriver for utbredelse av og kjennskap til jazz, mener juryen.

– Jeg er veldig rørt over å ha mottatt Buddy-statuetten under den fantastiske feiringen av norsk jazz på Cosmopolite i går kveld, kommenterer Hegdal til Ballade.

– Hele jazz-maskineriet var samlet, og det fikk en enkel sjel fra Inderøy til å tenke på hvor heldige vi er som har et så organisert og velfungerende jazznettverk. Hyggelige folk er det også. Det å få en sånn høythengende utmerkelse er utrolig inspirerende. Man er jo heldig som får holde på med dette.

En annen særskilt utmerkelse, Norsk jazzforums hederspris, gikk til Jan Ole Otnæs. Otnæs har vært en sentral størrelse i norsk musikkliv gjennom flere tiår, som leder, arrangør, kulturbyråkrat og inspirator, både her hjemme og i arbeidet med å bygge internasjonale nettverk. «Han har lagt sjel og skjorte i jazzarbeidet, med en inderlig dedikasjon,» sier juryen, som også peker på Otnæs’ «unike kunnskap om norsk, nordisk og internasjonal jazz, og ikke minst gode og viktige historier fra et langt liv i jazzens tjeneste.»

Prisen for Årets verk, som Ballade omtalte før helgen, ble tildelt Shannon Mowday og hennes Colourful Houses med Bergen Big Band.

Musikernes pris går til aktive utøvere som bidrar ekstra mye til dagens musikkliv gjennom musikken sin, aktiviteter, kreativitet og inspirerende tilstedeværelse, heter det i omtalen av prisene. Årets prismottaker beskrives ikke bare som en dyktig musiker, men også som en booker, produsent, pedagog, skribent og en kollektiv kollega som ofte skaffer spilleoppdrag for andre. Og i år var det trommeslager Torstein Ellingsen som ble heiet fram av sine musikerkollegaer.

Prisen som kalles Jazzambassadøren gikk til Miloud Guiderk, mannen som etablerte Cosmopolite, hovedscenen for jazz, rytmisk og flerkulturell musikk, i 1991. Cosmopolite har gjennom årene hatt et betydningsfullt samarbeid med blant annet tidligere Rikskonsertene om å huse Etnisk Musikklubb og etablere festivalen Oslo World. Cosmopolite Scene var også en del av Nasjonal jazzscene før denne ble etablert på Karl Johan.

Øvrige vinnere av Jazzprisen 2025 er disse:

Jazzaktivisten: Sigurd Hole

Årets klubb: Skiensjazzdraget

Storbandprisen: Bødø Big Band

Frivillighetsprisen: Berit Mæland og Geir Mostad

Ungjazzprisen: Sommerkurset i JazzImpro

Jazzformidleren: SaltPeanuts

Jazzprisen ble første gang arrangert og delt ut i 2023. Den deles ut annethvert år, og skal ifølge initiativtaker Norsk jazzforum hedre og samle jazzmiljøet i Norge.