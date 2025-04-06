Eirik Hegdal Buddy Jazzprisen

- Dette er jo den fineste prisen man kan få her til lands, sa en rørt Eirik Hegdal da han fikk selveste Buddy lørdag kveld. (Foto: Peder Ebbesen)

Norsk jazz hedret: Her er vinnerne av Jazzprisen 2025

06.04.2025
Guro Kleveland

Scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket av musikk og musikere fra det store jazzfeltet da de feiret musikken og miljøet lørdag kveld.

Hele jazz-Norge var samlet til utdelingen av Jazzprisen lørdag kveld. Prisshowet ble ledet av komikerduoen Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen, og både scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket med livemusikk fra den brede paletten av uttrykk på dagens jazzfelt.

Elleve Jazzpriser ble delt ut, og hele jazzmiljøet har blitt invitert til å nominere kandidater mens ulike fagjuryer har vurdert de nominerte kandidatene og kåret vinnerne, melder Norsk jazzforum.

Den gjeveste av dem alle, Buddy-prisen, gikk til saxofonist og komponist Eirik Hegdal. Musikeren har utmerket seg som en fremragende utøver og betydd mye som pådriver for utbredelse av og kjennskap til jazz, mener juryen.

– Jeg er veldig rørt over å ha mottatt Buddy-statuetten under den fantastiske feiringen av norsk jazz på Cosmopolite i går kveld, kommenterer Hegdal til Ballade.
– Hele jazz-maskineriet var samlet, og det fikk en enkel sjel fra Inderøy til å tenke på hvor heldige vi er som har et så organisert og velfungerende jazznettverk. Hyggelige folk er det også. Det å få en sånn høythengende utmerkelse er utrolig inspirerende. Man er jo heldig som får holde på med dette.

En annen særskilt utmerkelse, Norsk jazzforums hederspris, gikk til Jan Ole Otnæs. Otnæs har vært en sentral størrelse i norsk musikkliv gjennom flere tiår, som leder, arrangør, kulturbyråkrat og inspirator, både her hjemme og i arbeidet med å bygge internasjonale nettverk. «Han har lagt sjel og skjorte i jazzarbeidet, med en inderlig dedikasjon,» sier juryen, som også peker på Otnæs’ «unike kunnskap om norsk, nordisk og internasjonal jazz, og ikke minst gode og viktige historier fra et langt liv i jazzens tjeneste.»

Jan Ole Otnæs fikk Norsk jazzforums hederspris under Jazzprisen lørdag kveld. – Overrasket, overveldet, stolt og dypt takknemlig for å ha mottatt Norsk jazzforum sin hederspris i kveld!, kommenterte han i sosiale medier etter prisutdelingen. (Foto: Alf Simensen)

Prisen for Årets verk, som Ballade omtalte før helgen, ble tildelt Shannon Mowday og hennes Colourful Houses med Bergen Big Band.

Shannon Mowday er komponist, arrangør, dirigent og utøver, opprinnelig fra Sør-Afrika, men har bodd i Norge siden 2009. Hennes Colourful Houses var et bestillingsverk til Vossa Jazz i 2024, og nå ble det kåret til Årets verk. (Foto: Peder Ebbesen)

Musikernes pris går til aktive utøvere som bidrar ekstra mye til dagens musikkliv gjennom musikken sin, aktiviteter, kreativitet og inspirerende tilstedeværelse, heter det i omtalen av prisene. Årets prismottaker beskrives ikke bare som en dyktig musiker, men også som en booker, produsent, pedagog, skribent og en kollektiv kollega som ofte skaffer spilleoppdrag for andre. Og i år var det trommeslager Torstein Ellingsen som ble heiet fram av sine musikerkollegaer.

Torstein Ellingsen ble hedret av kollegaene lørdag kveld. – For meg er Musikernes pris en inspirerende klapp på skulderen fra mine mange kolleger. Noe av det beste jeg vet er glade og fornøyde musikere som leverer bra konserter! (Foto: Peder Ebbesen)

Prisen som kalles Jazzambassadøren gikk til Miloud Guiderk, mannen som etablerte Cosmopolite, hovedscenen for jazz, rytmisk og flerkulturell musikk, i 1991. Cosmopolite har gjennom årene hatt et betydningsfullt samarbeid med blant annet tidligere Rikskonsertene om å huse Etnisk Musikklubb og etablere festivalen Oslo World. Cosmopolite Scene var også en del av Nasjonal jazzscene før denne ble etablert på Karl Johan.

Miloud Guiderk er Jazzambassadøren. (Foto: Alf Simensen)

Øvrige vinnere av Jazzprisen 2025 er disse:
Jazzaktivisten: Sigurd Hole
Årets klubb: Skiensjazzdraget
Storbandprisen: Bødø Big Band
Frivillighetsprisen: Berit Mæland og Geir Mostad
Ungjazzprisen: Sommerkurset i JazzImpro
Jazzformidleren: SaltPeanuts

Jazzprisen ble første gang arrangert og delt ut i 2023. Den deles ut annethvert år, og skal ifølge initiativtaker Norsk jazzforum hedre og samle jazzmiljøet i Norge.

Relaterte saker

Årets verk nominasjoner fotocollage. Nordnorsk Jazzensemble, Jon Andrew Wilhite og Shannon Mowday

Jazzprisen 2025: Dette er de nominerte til Årets verk

Årets verk er en av elleve priser som deles ut når Jazzprisen 2025 arrangeres på Cosmopolite i Oslo lørdag. Prisshowet...

Norsk jazzforums og Jazzprisens aller første Hederspris gikk til musiker og pedagog Erling Aksdal ved Jazzlinja på NTNU i Trondheim.

Norsk jazzforum oppretter Jazzprisen: Erling Aksdal fikk den aller første Hedersprisen

I dag ble den nye Jazzprisen lansert, prisen som ifølge initiativtaker Norsk jazzforum skal hedre og samle jazzmiljøet i Norge...

Buddyprisen Elin Rosseland

Storslått feiring av jazzen under den første Jazzprisen

Gjeve priser til jazzlivet delt ut under velarrangert jazz-show i Ibsenhuset i Skien lørdag kveld.

Eirik Hegdal

Eirik Hegdal: – Musikken blir til gjennom møte mellom menneske

– Eg legg ikkje vekt på at musikken skal vere unik eller noko ingen har gjort før, det er ikkje...

Flere saker

Midsund musikkorps

Korpsbevegelsen vokser etter pandemien: Flere utøvere, flere frivillige

Det er stor vekst av utøvere og frivillige i norske korps etter pandemien, melder Norges Musikkorps Forbund etter nylig gjennomførte...

Terje Mosnes

Nå kan du nominere kandidater til Jazzprisen 2025

Jazzprisen er en feiring av norsk jazz. Nå har Norsk jazzforum åpnet for nominasjoner til de elleve prisene. Fristen er...

Nikita Khnykin. Foto: Thor Brødreskift.

Satsing i verdikjeden

– I mye av vårt utdanningssamfunn er møtepunktene mellom det profesjonelle musikkliv og yngre talenter sporadisk, skriver Festspillene i Bergen,...