Storslått feiring av jazzen under den første Jazzprisen

Gjeve priser til jazzlivet delt ut under velarrangert jazz-show i Ibsenhuset i Skien lørdag kveld.

Norsk jazzliv var samlet i Skien i helgen, og lørdag kveld var Ibsenhuset fylt av musikere og aktører fra feltet til feiring under historiens første Jazzprisen, en ny pris som ifølge initiativtaker Norsk jazzforum skal hedre og samle jazzmiljøet i Norge. Medarrangører til Jazzprisen dette første året var Sørnorsk jazzsenter og Skiensjazzdraget.

Jazzprisens 11 priser ble delt ut gjennom et show med en rekke konserthøydepunkter, ledet av konferansier og NRK-journalist Tine Skolmen. Hele prisutdelingen ble direktesendt i NRK Jazz.

Peer Gynt-salen i Ibsenhuset var fylt av både lokalbefolkning og stemmer fra et bredt jazzmiljø, som begeistret fulgte et velarrangert show med livemusikk fra Scheen Jazzorkester, Cortex, Hedvig Mollestad, LILJA med gjester, Fåx Trått, Oslo 14, Joakim Rainer Trio, Marthe Lea Band og Summers/Holsen.

Noen av prisene ble delt ut før selve festkvelden. Norsk jazzforums hederspris gikk til Karin Krog under en konsert på Munchmuseet, som Ballade skrev om i slutten av mars. Dagen før Jazzprisen ble prisen for Årets verk delt ut på Parkbiografen i Skien, og prisen gikk til Andreas Rotevatn for verket Mensa Rotunda skrevet til og framført av komponistkollektivet OJKOS.

Den kjente Buddy-prisen, omtalt og ansett som norsk jazz’ høyeste utmerkelse siden 1956, ble denne gang delt ut fra scenen som del av Jazzprisen. Den gjeve prsien gikk til komponist, sanger og musiker Elin Rosseland, som var til stede med vokalensemblet Oslo 14, ensemblet Rosseland etablerte i 2014 og som teller fjorten sangere.

I juryens uttalelse heter det at prisvinneren har en organisk måte å kombinere tekst, musikk og stemmebruk på, med et tonespråk som har en personlig signatur og som overrasker og fornyer. Rosseland omtales av juryen som en foregangsfigur i videreutviklingen av improvisatoriske vokabular for sangere, både melodisk, sonisk og idémessig: «Hun eksperimenterer formmessig med kortere og lengre friimproviserte strekk, og har også vært en pioner innenfor bruk av elektronikk. Siden tidlig på 80-tallet har årets Buddy-mottaker laget, fremført og gitt ut både egen musikk og andres i en rekke forskjellige konstellasjoner. Hun har alltid vært en som har gått foran i det improviserende vokalmiljøet, møtt med respekt, forundring, beundring og forventning, og er en viktig del av den norske historien om improvisert vokalmusikk.»

Musikkjournalistikken fikk også sin utmerkelse. Jazzformidleren-prisen gikk til musikkjournalist, kritiker og forfatter Terje Mosnes, som gjennom over 50 år har skrevet om norsk musikk- og kulturliv som frilanser og blant annet Dagbladet-journalist. I fjor ga han ut boka Jazz – som sagt, et omfattende verk om norsk jazz’ historie og fornyelse av sjangeren, og som regnes som en historisk dokumentasjon av utviklingen i norsk jazz.

Boka samler 130 av Mosnes’ intervjuer med jazzmusikere og andre aktører på feltet gjennom en periode på nesten 50 år, og i forordet skriver musikkskribent-kollega Audun Vinger: Om det hadde eksistert en pris for norske jazzjournalister, en tastaturets Buddy-pris, ville Terje Mosnes vært den første og mest naturlige mottaker. Om prisvinneren skriver juryen at Mosnes har kjempet for jazzjournalistikkens plass i landets største medier, og at «hans brennende engasjement og kjærlighet til musikken har ligget til grunn for alt han har formidlet gjennom anmeldelser, intervjuer og nyhetssaker.»



Disse vant Jazzprisen 2023:

1. Buddy-prisen – Elin Rosseland

2. Årets jazzklubb – Stord Jazzklubb

3. Storbandprisen – Fred Glesnes

4. Norsk jazzforums hederspris – Karin Krog

5. Årets verk – Mensa Rotunda av og med komponistkollektivet OJKOS, skrevet av Andreas Rotevatn

6. Musikernes pris – Helge Norbakken

7. Jazzambassadøren – Paal Nilssen-Love

8. Jazzformidleren – Terje Mosnes

9. Jazzaktivisten – Motvind Kulturlag

10. Frivillighetens pris – Magnar Skreslett fra Hemnes Jazzforum og Hemnesjazz

11. Ungjazzprisen – Shannon Mowday