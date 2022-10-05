Europeeren Amanda Tenfjord albumdebuterer

Fra Madrugada-oppvarming foran Akropolis til Lindmo, og i mellom der kommer den første fullengderen til Amanda Tenfjord.

«I´ll Stay» er singelen Amanda Tenfjord opptrer på NRK Lindmo med den 21. oktober, samme dag som debutalbumet slippes.

– I’ll stay var den første låta som jeg skreiv til albumet. Det var meg, Bjørn og dePresno sin første dag i studio sammen. Det var denne låta som fikk meg til å skjønne at «shit, jeg har mye på hjertet, kanskje vi bare skal lage et album». Det er en vond låt, som starter med teksten «my mom says I’m not in a good place», som egentlig beskriver hele låtens essens – man har hatt det kjipt en lang tid, men klarer ikke innse det før noen som er glad i deg sier at «nå har du det ikke bra». Den tar for seg at av og til så blir man i noe kjipt (forhold, jobb, vennskap) alt for lenge, fordi man håper at ting skal bli bedre. Og fordi man blir så blind til slutt at kjipt er den nye normalen.

Ventetiden har vært lang, skriver plateselskapet om plata som kommer – etter singler som «Plans», «All In» og «AMAN» etter Eurovision-låta for hennes andre hjemland, «Die Together». Det har en forklaring, forteller hun selv:

– Det har kanskje tatt en stund før debutalbumet kom, men jeg ville at jeg skulle ha et indre behov for å lage et album, ikke bare at det var noen folk som folk rundt meg eller et plateselskap ønsket. Nå føltes det veldig riktig. «In Hindsight» er historien om et forhold fra start til slutt, fra toppen til bunnen. Jeg ville skrive albumet fordi jeg ønsket å forstå hvordan ting kan endre seg fra noe så fint til noe så brutalt. Jeg forstår egentlig fortsatt lite av det, men jeg har ihvertall satt ord på følelser og tanker som kanskje mange kan kjenne seg igjen i.

In Hindsight skal bli et popalbum med fengede og sterke melodier, samtidig som de har jobbet for å få det velspilt og godt produsert, av et stjernelag:

– Jeg var bestemt på at om jeg skulle skrive et album skulle jeg gjøre det sammen med noen få av mine favoritt-mennesker/musikere. Jeg og Bjørn (Bjørn Helge Gammelsæter) har skrevet alle låtene sammen, og på noen av låtene har låtskrivere og artister som dePresno, Hilde Skaar, Thea Wang og Mathias Wang vært med. De er alle folk jeg beundrer høyt. Jeg ville arbeide med noen få folk fordi jeg ville at alle skulle skjønne historien og følelsene som lå bak hvert eneste ord. Vi har også brukt mange liveinnspilte instrumenter, spilt av de som spiller i bandet mitt til vanlig, noe som føles ekstra bra. De er jo dritgode. Trondheimsolistene har også spilt på noen låter, noe jeg er veldig stolt av, sier hun i pressemeldinga.