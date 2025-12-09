Musikkåret 2025: Med Tuvaband ned under vannskorpa

2025 ble det store drømmepopåret. Bli med ut å svømme, i Tuvas klang!

Ballade oppsummerer 2025: Musikkåret 2025! Kate Bush var allerede i ungdommens telefoner på grunn av TikTok og TVserien Stranger Things, forrige sesong. Så trendet selve opphavet til at man snakker om drømme- og eterisk indiepop, 1980-tallsbandet Cocteau Twins, også i de samme publikumsgruppene. Bel Canto gjorde comeback. Shoegaze er dessuten et begrep igjen, med sine lag av støyende gitarer over de flytende lagene.

I norsk indiepop har drømmepopen vært sterkt til stede en god stund allerede, ikke minst i form av enkvinnesprosjektet Tuvaband, altså prosjektet til Tuva Hellum Marschhäuser.

Når redaksjonen subjektivt oppsummerer musikkåret 2025, er det på jakt etter de albumene som ga noe helt og eget. Jeg spør Tuva Hellum Marschaüser:

– Hva tenkte du sjøl om å lansere et album, med vekt på helheten i album, i 2025?

– Fordi det er så masse ny musikk at det til slutt blir sånn at folk nesten lytter mindre når alt er så tilgjengelig, og plutselig sitter folk kanskje på sosiale medier og får rask dopamin derfra i stedet … da lurer jeg på om kanskje veien tilbake til musikk kan finnes i album.

Plata hennes er den norske jeg oftest har satt på, og satt på igjen, i året mitt som gikk. Selv sier Tuva at dette er det siste hun har laget i en slags tradisjonell låtskriverrekkefølge, før noe helt nytt må skje. Den massive strømmen mot forbrukerne tvinger det rett og slett fram.

Albumet Seven Ways of Floating ble nær ferdig allerede i 2023, omtrent samtidig som det unge stilskuddet Yndling spilte overbevisende showcasekonserter i norske byer. Begge er nå aktuelle med album, seinhøstes 2025.

Mens Silje «Yndling» Espevik har booket sin første spillejobb på Kantine am Berghain (Berlin) med ferskt album under armen, har Tuvaband hatt sitt femte ute siden oktober. Og spiller samme sted bare tre dager før (begge i mars, 2026). De skal også spille i Sveits og Belgia, land der Bel Canto hadde en kjempekarriere på 1990-tallet.

Mange veier til flyt

Men Tuvaband, altså. Nesten som en prototype på denne rislende sjangeren, kalte Tuva årets plate for Seven Ways of Floating. Allerede da hun lagde denne fikk hun som låtskaper en reaksjon på den evige strømmen av musikk og inntrykk vi som forbrukere og mottakere opplever.

Nå må ting gjøres annerledes, kjente hun:

– Jeg har jo alltid skrevet teksten først og hatt veldig tydelig rekkefølge på alle album. Men plutselig lagde jeg trommesporene først og skrev tekster til trommesporene, hørte på trommesporene mens jeg skrev. Og testa også ut flere digitale instrumenter enn jeg har gjort før. Så prosesserte jeg de digitale trommene analogt. Så det var jo en ganske ny prosess. Men nå, etter dette, føler jeg at alt må gjøres helt nytt. For å skille seg ut i strømmen, beskriver Tuva.

På Seven Ways of Floating plasserer hun stemmen nennsomt, men tydelig, noen ganger svevende over resten av landskapet. Kantete produksjon. Evig klang, mjuke bølger. Retrosynth og fallende lyder. En vridd gitar.

Hun har tematisert havet før, faktisk, på konseptplata A Metaphor for Infinity – musikk basert på boka The Outlaw Ocean. Musikkens form, og mange av artistbildene hennes også, får meg til å spørre: Hva er ditt forhold til det flytende, til vann?

– Jeg blir fort veldig rolig når jeg ser havet. Lyden av det og, egentlig. Det å høre vann; en bekk kan sette meg helt ut av spill. Selv om jeg ikke har tenkt på det, så er jeg nok veldig opptatt av vann og effekten det har på meg. Og kanskje også i det større bildet, så er det jo det med at havet kunne kanskje vært løsningen på klimakrisen, men vi er ikke noe gode på å bevare det, beskriver Tuva.

Selv har hun bytta ut større musikkstrømmere med utfordreren Quobus som lytter, og mener det har hjulpet henne i lyttefokuset. Det, og mindre sosiale medier i hverdagen. Musikken hennes finner du på alle «vanlige» plattformer.

2025 and beyond

– Alle de jeg kjenner som har gitt et album i år, har gitt ut veldig spennende album!

Men hun synes det er synd at det er mye av det mest kommersielle som stikker av med fokuset, også i media.

– Det virker som folk er litt mer interesserte i å eksperimentere nå. Og da syns jeg det er synd at kanskje … i den grad jeg vet hva den norske musikkbransjen er, fordi det er så lite nå, men at det er litt synd at man undervurderer norske lyttere ved å kanskje ikke trekke frem så mye alternativt i dag.

Tuvaband selv går enda mer eksperimentelt til verks. Det der neste albumet, der hun føler hun må snu ting helt på hodet, det er hun allerede i gang med.

Seven Ways of Floating kom ut 24. oktober. 1. mars starter hun sin europaturné.

