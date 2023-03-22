Hederspris til Karin Krog

Onsdag kveld ble Karin Krog tildelt Norsk jazzforums hederspris 2023. – Et ikon og en pionér i norsk jazz. Nyskapende, utforskende og modig, og en foregangskvinne for yngre generasjoner, sier juryen.

Krog skulle holde sin egen «Te med Thelonious Monk»-konsert under Jazz på Munch-serien i Munchmuseet onsdag kveld. Rett før fikk hun overrakt jazzens hedersutmerkelse av daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr:

– Karin Krogs omfattende kunstneriske virke har inspirert og banet vei for generasjoner av musikere, og løftet norsk jazz ut i verden, sa Bråtømyr, som overrakte prisen på vegne av styret i organisasjonen. – Krog var en av initiativtagerne til konsertserien Jazz på Munch på 60-tallet, så dette var en gyllen anledning til å hylle en av norsk jazz’ aller største stjerner.

Hedersprisen er én av elleve priser som deles ut under Jazzprisen 2023, som arrangeres lørdag 15. april i Ibsenhuset i Skien. Siden hedersprisvinneren ikke kan delta under Jazzprisen på grunn av spilleoppdrag i Oslo, valgte Norsk jazzforum å overrekke prisen denne kvelden.

Norsk jazzforums hederspris er en utmerkelse som anerkjenner arbeid utført over tid av ekstra stor betydning og inspirasjon for jazzfeltet her i Norge og/eller internasjonalt. – Få, om noen, dekker denne beskrivelsen like godt som årets hedersprismottaker, sier Bråtømyr.

Dette er styret i Norsk jazzforums utfyllende begrunnelse for tildelingen av hedersprisen til Karin Krog:

Karin Krog begynte å synge jazz som tenåring, og vakte oppsikt allerede som 18-åring under en jam i Penguin-klubben i 1955. Dette førte til at hun ble engasjert av Kjell Karlsen, hadde sin radiodebut året etter, og ble videre engasjert på restaurant Humlen, der hun spilte sammen med blant annet Mikkel Flagstad og Einar Iversen. Fra tidlig 1960-årene hadde hun flere band under eget navn, og samarbeidet gjennom 60- og 70-tallet med blant annet Arild Andersen, Bjarne Nerem, Egil Kapstad og Jon Christensen.

I 1964 albumdebuterte Karin Krog med «By Myself». Siden har det blitt over 40 album i eget navn, og som gjesteartist er hun å finne på en lang rekke andre innspillinger. Hennes andre utgivelse kom i 1966, og da startet for alvor hennes internasjonale karriere. Etter konserter i Europa og USA, og blant annet plateinnspillinger med Don Ellis’ storband, nådde Krog i 1967 til topps i Down Beat’s kritikeravstemning i klassen «artists deserving of wider recognition». Siden har hun turnert verden rundt og mottatt bred internasjonal anerkjennelse.

Krog har samarbeidet med en mengde fremtredende jazzmusikere fra inn- og utland, blant andre Dexter Gordon og Archie Shepp. Siden slutten av 1960-årene har hun eksperimentert med bruk av elektroniske virkemidler, både innen jazz og i samarbeid med samtidskomponister på det klassiske området. Fra midten av 1970-årene har hun arbeidet i mindre formater og samarbeidet mye med den britiske saksofonisten John Surman, og i perioder også i duo med pianistene Bengt Hallberg, Dave Frishberg og Nils Lindberg samt med bassisten Red Mitchell.

Gjennom 80-, 90- og 2000-tallet fortsatte Krog å turnere internasjonalt, gi ut egne plater og bidra på andre innspillinger. I 1994 kom samlealbumet Jubilee ut på amerikanske Verve, og Krog ble første norske artist til å utgi plate på dette legendariske selskapet. I anledning Krogs 80-årsjubileum i 2017, ble boksen The Many Faces of Karin Krog (Recordings 1967–2017) utgitt av Odin Records, en samling som illustrere hennes store bredde som artist.

Karin Krogs engasjement strekker seg utover eget musikervirke. Allerede i 1965 var hun én av initiativtagerne til en organisasjon med formål om at musikere selv skulle kunne arrangere konserter, og hun ble organisasjonens første leder. Dette bidro til en ny oppblomstring i en laber periode for norsk jazz. På 60-tallet var hun også delaktig i å etablere konsertserien Jazz på Munch. Siden 1987 har hun drevet sitt eget plateselskap, Meantime Records.

Karin Krog har mottatt en rekke priser for sitt kunstneriske virke. Allerede i 1965 ble hun tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, som første kvinne. Hun har vært nominert til Spellemann-prisen mange ganger, første gang i 1974, og i 2013 mottok hun hedersprisen. I 2005 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og hun har mottatt blant annet Norsk kulturråds ærespris (2021), Oslo kommunes kunstnerpris (1981), Gammleng-prisen (1983 og 2014) og Oslo Jazzfestivals Ella-pris.

Årets mottaker av Norsk jazzforums hederspris kan i aller høyeste grad beskrives som et ikon og en pionér i norsk jazz. Hun er nyskapende, utforskende og modig, har gjennom mange tiår vært en stor inspirasjonskilde for andre musikere, og er en foregangskvinne for yngre generasjoner.

I en alder av 85 år er Karin Krog fortsatt en aktiv og vital musiker. Hedersprisen kan knapt tildeles en mer verdig mottaker.