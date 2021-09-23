Karin Krog får ærespris for sin innsats i norsk musikk i over 60 år.(Foto: Maria Gossé)

Karin Krog: – Takknemlig for å ha fått være med å bygge opp jazzfeltet

23.09.2021
Siri Narverud Moen

En ledestjerne i norsk jazz og inspirer fremdeles unge musikere, etter mer enn 60 år som artist. Derfor får Karin Krog Kulturrådets ærespris.

Kulturrådets ærespris deles ut til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen er på 600 000 kroner og en æresprisstatuett av billedhugger Elena Engelsen. Karin Krog mottar prisen for 2021.

– Dette er litt overveldende, men veldig veldig hyggelig, sier en glad prisvinner da hun får overrakt den gode nyheten. Hun trekker fram alt det hun har fått være med på å gjøre i samarbeid med andre musikere som det fineste i en lang karriere.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være med å bygge opp jazzfeltet i Norge. Gjennom alle årene jeg har holdt på har jeg vært så heldig å få samarbeide med masse spennende unge talenter. Men jeg vil heller ikke glemme de eldre og etablerte. Det er veldig givende å samarbeide med gamle kolleger i både inn- og utland, sier Krog i en pressemelding fra Kulturrådet. Hun nevner blant annet den svenske jazzpianisten Bengt Hallberg, som hun jobbet tett med i flere tiår.

LANG OG TRO TJENESTE: Karin Krog kan speile seg i (et av mange) trofeer hun har på veggene, her en Hall of Fame-plakett. (Foto: Siri Narverud Moen)

– Norsk jazz hadde ikke vært det den er i dag uten Karin Krog. Hun er en ledestjerne i norsk jazz og inspirer fremdeles unge musikere, etter mer enn 60 år som artist. Gjennom denne perioden har norsk jazz fått en markant posisjon internasjonalt, mye takket være Karin Krog. Hun har representert en utforskende åpenhet på tvers av sjangre, som på mange måter har blitt betegnende for den norske jazzscenen, sier rådsleder Lars Petter Hagen i samme pressemelding.

I sin begrunnelse sier rådet: – Karin Krog har siden starten av sin karriere markert seg som en nysgjerrig kunstner, både musikalsk og teknologisk. Hun er en pioner innen frijazz og elektronisk musikk i Norge, og har holdt seg på topp og klart å fornye seg i over 60 år. Hennes kunstnerskap kjennetegnes av raushet, utforskning og åpenhet.

Krog har et stort og bredt repertoar, som strekker seg fra norske barnesanger til folkelig jazz og avantgardistisk elektronisk jazz. Hun har eksperimentert med ulike sjangre og har i hele sin karriere vært modig, eksperimentell og åpen i sitt musikalske uttrykk og sine samarbeid. Karin Krog har brøytet vei for norske jazzmusikere internasjonalt gjennom utstrakt turnévirksomhet med både norske og internasjonale medmusikere. Hun er et ikon og et forbilde som fremdeles er aktiv og vital, og som stadig inspirerer nye generasjoner av musikere.

Karin Krog 28.06.12

Dronninga som ikke har tenkt å abdisere

Som dronningene Elizabeth og Sonja, så har heller ikke Karin 1. noen planer om å trekke seg tilbake. Heller tvert...

